    27 апреля 2026, 14:18 • Новости дня

    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов

    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи и экспорта энергоресурсов, а также прокачки по нефтепроводам. При этом заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Исламской республики может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «После начала американо-израильской операции Иран добывал и экспортировал нефть в привычных объемах. Когда США ввели морскую блокаду иранских портов, Исламская республика продолжила вести добычу, но закачивала энергоресурсы в систему хранения, в том числе на острове Харк», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ключевое опасение для Тегерана заключается в том, что свободных емкостей не останется, и нужно будет сокращать объемы добычи. Собеседник отметил, что так же действовали и другие игроки на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак: «всячески пытались отсрочить этот шаг». «Иран, вероятно, скорректирует объемы добычи, экспорта и прокачки по нефтепроводам. Вряд ли возникнут аварийные ситуации», – уточнил Юшков.

    Вместе с тем, заявление Дональда Трампа о том, что нефтяную инфраструктуру Ирана может «разорвать» через три дня, наталкивает на мысль, не собираются ли Штаты нанести новые удары, добавил эксперт. «Главная угроза в том, что атака на заполненные резервуары приведет к серьезным последствиям: разливам сырья и пожарам», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться. Из-за приостановки поставок нефти из иранских портов после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища. По словам американского президента, Исламская республика сталкивается с нехваткой мест для хранения энергоресурсов.

    «Если по какой-либо причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее [нефть] в контейнеры или на суда, <…> то происходит то, что эта линия взрывается изнутри <…>. Если что-то происходит, она просто взрывается. Говорят, у них [Ирана] осталось около трех дней, прежде чем это случится», – сказал Трамп. Он добавил, что, если это произойдет, Тегеран потеряет около половины мощностей, восстановить которые будет невозможно.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 27 апреля ВМС Штатов развернули 37 судов в Ормузском проливе или близ него в рамках морской блокады Ирана. Исламская республика отрицает ограничения на морскую торговлю. Так, в КСИР заявляли, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды страны.

    Отметим, Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону новое предложение, которое в первую очередь направлено на снятие морской блокады и установлении долгосрочного режима прекращения огня. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Стрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, задержанный за стрельбу на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом, критиковал Белый дом за отказ от предоставления помощи Украине, пишет The New York Post со ссылкой на посты Аллена в соцсетях.

    Стрелявший на ужине с Дональдом Трампом в отеле Washington Hilton в Вашингтоне был недоволен политикой Белого дома по отношению к Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Post.

    31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен открыл огонь на ежегодном торжественном ужине с участием президента США, его супруги и представителей американской администрации. Все гости, включая Трампа, были оперативно эвакуированы, а сам стрелок задержан.

    По данным издания, Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. В результате инцидента один из агентов Секретной службы получил ранения. Основной целью Аллена, по словам властей, были чиновники, относящиеся к администрации Трампа.

    «Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщений. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела», – говорится в публикации The New York Post. Также журналисты обратили внимание на посты Аллена, где он оскорбительно отзывался о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, выступившем против помощи Украине в апреле текущего года.

    Известно, что Аллен за собственные средства организовал несколько благотворительных акций по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Во время ежегодного званого ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton охрана немедленно вывела из зала Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных гостей после первых выстрелов. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил о вероятном планировании покушения на высокопоставленных чиновников американской администрации вооруженным мужчиной, прибывшим на поезде из Калифорнии и остановившимся в отеле Washington Hilton.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    27 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Визит Карла III в США стал миссией по спасению атлантического альянса
    @ Carl de Souza/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая поездка британского монарха за океан призвана восстановить исторические связи двух стран на фоне острого конфликта Дональда Трампа с правительством Соединенного Королевства, отмечают СМИ.

    Поездка короля Карла III в Америку приобрела неожиданный масштаб, превратившись в попытку сохранить трансатлантические отношения, передает Politico.

    «В жизни есть две трагедии, – говорил когда-то ирландский драматург Джордж Бернард Шоу, отмечает издание. – Одна из них – не получить желаемого. Другая – получить это».

    Отношения между Лондоном и Вашингтоном оказались под угрозой после того, как Дональд Трамп выразил недовольство британским премьер-министром Киром Стармером. Разногласия возникли из-за колебаний британской стороны в вопросе предоставления авиабаз для американских бомбардировщиков.

    Несмотря на политические трения с правительством, глава Белого дома сохраняет глубокое уважение к королевской семье. Американский лидер ранее тепло отзывался о покойной Елизавете II и недавно заявил о желании встретиться с Карлом III, подчеркнув, что это будет «потрясающе».

    Бывший посол Британии в Вашингтоне Питер Уэстмакотт отметил, что формат государственного визита обычно играет на руку Лондону. По его словам, Трамп склонен разделять свое отношение к монархии и к правительству, что дает шанс напомнить о важности двустороннего сотрудничества.

    Ожидается, что в ходе визита Карл III может обсудить с американским лидером глобальные проблемы, включая ситуацию вокруг НАТО и Украины. Несмотря на разницу во взглядах на многие вопросы, оба лидера имеют опыт длительного ожидания власти и ценят исторические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский король Карл III прибудет в Вашингтон для спасения двусторонних отношений.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Кира Стармера за отказ от участия в ударах по Ирану.

    Власти Британии ранее перестали допускать американских чиновников на закрытые совещания с секретной информацией.

    26 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Уровень политического насилия и раскола в США зашкаливает. В преддверии парламентских выборов он будет продолжать расти, поэтому в будущем мы увидим немало покушений на ведущих лиц американского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение.

    «Перед нами уже четвертое покушение на Дональда Трампа. Соответственно, медийный и политический эффект размывается сам по себе в силу частотности этого события. То есть рейтинги президента от обвала таким способом не спасти. Ситуация во много критическая: уровень поддержки уже снизился до 33%», – сказал американист Малек Дудаков.

    «И такой результат установился, в частности, из-за войны в Иране, которую большинство общества не поддерживает. Параллельно с этим обостряются экономические проблемы, например, из-за энергокризиса. В общем, вопросов у населения к Белому дому предостаточно, и перебить их образом героя под давлением – не выйдет», – считает он.

    «Кстати, сейчас многие американцы всерьез говорят о том, что первое покушение в Пенсильвании в 2024 году могло быть подстроено. Думаю, что некоторые пользователи Сети, а может, и журналисты, попытаются вновь представить произошедшее как «постановку» со стороны Вашингтона. То есть вполне вероятно, что ситуация еще и сыграет во вред Трампу», – рассуждает собеседник.

    «Тем не менее мы можем сказать, что обстановка в Штатах накалена до предела. Взлет политического насилия будет и дальше захлестывать страну, особенно в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что поставить их «на службу рейтингу» Белому дому вряд ли удастся», – заключил Дудаков.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа в 2024 году, неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку запрещенному в России «Азову». А подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Коул Аллен лишь поддерживал сборы для ВСУ. Впрочем, нежелание Белого дома помогать Украине было не ключевым мотивом преступления. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков.

    «Устроивший стрельбу в Вашингтоне Коул Томас Аллен – типичный леволиберальный активист. Он поддерживал, среди прочего, Украину, а в своем манифесте называл президента США предателем из-за отказа оказывать финансовую помощь Киеву», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его мнению, проводить аналогии между Алленом и Райаном Раутом, который совершил покушение на Дональда Трампа в 2024 году, не стоит. «Раут неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку украинскому нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аллен же донатил ВСУ, но не имел серьезных связей с Украиной», – рассуждает политолог.

    Как считает собеседник, в американском обществе этот факт обсуждает «постольку-поскольку». «Американцы вспоминают про Украину все меньше и меньше. Отношение к этой стране в целом довольно негативное», – напомнил Дудаков.

    По его оценкам, Алленом двигали другие мотивы. «Злоумышленник пошел на преступление, во-первых, из-за стремления отомстить за жертв финансиста Джеффри Эпштейна, а во-вторых, из-за войны в Иране», – предположил эксперт, сославшись на манифест устроившего стрельбу, в котором тот писал в том числе про погибших в результате удара США детей в начальной школе в Минабе.

    Американист указал, что Трамп сейчас пытается переключить внимание общественности с провальной кампании против Исламской республики на неудавшееся покушение на него и членов администрации. «Но я сомневаюсь, что произошедшее поможет главе Белого дома поднять свои рейтинги», – сказал политолог.

    Он напомнил, что американцы каждый день сталкиваются с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, в виде выросших цен на топливо. «О стрельбе же в вашингтонском отеле они забудут через несколько дней», – добавил спикер.

    Вместе с тем, оговорился Дудаков, волна политического насилия продолжает шириться в американском обществе. «Я бы не стал исключать роста преступлений против политиков. Тем более что впереди – очень бурный электоральный цикл с выборами в Конгресс», – заключил собеседник.

    Ранее выяснилось, что Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с Дональдом Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Post, изучившая соцсети мужчины.

    В одном из своих постов 31-летний калифорнийский учитель назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «куском дерьма». Поводом для оскорбления стало заявление политика о том, что прекращение прямых поставок оружия Киеву стало одним из ключевых достижений нынешней администрации.

    Кроме того, Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений, а также студентов, которые нуждаются в помощи, говорится в материале. Отметим, это не первый случай, когда на жизнь Трампа покушается сторонник Украины. Так, 15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в гольф-клубе Trump International агенты Секретной службы США обнаружили человека, прятавшегося с автоматом в кустарнике за ограждением гольф-клуба, и открыли по нему огонь.

    Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, родившийся и проживавший на Гавайях. В своих соцсетях он заявлял, что «готов умереть в борьбе» за Украину. После 2022 года подозреваемый посещал республику и даже пытался сам записаться добровольцем на фронт, но не подошел из-за возраста и состояния здоровья. Суд в США приговорил Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Трампа, к пожизненному заключению.

    Напомним, вечером 25 апреля произошла стрельба в отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

    За несколько минут до атаки Аллен отправил сообщение родственникам с извинениями за свой поступок. «Я не жду прощения, но, если бы я видел другой способ подобраться так близко, я бы им воспользовался», – написал злоумышленник. В своем послании он назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и подверг резкой критике политику администрации США.

    Трамп заявил Fox News: «Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это уж точно». Президент США назвал подозреваемого «больным». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты допустили, что неудавшееся убийство придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома.

    26 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Названы темы переговоров Аракчи в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.

    «В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.

    Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    26 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    ВМС КСИР задержали два судна при попытке скрытно пройти Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Морские силы Корпуса стражей исламской революции остановили два нарушивших правила навигации корабля, направлявшихся через стратегически важную акваторию.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пресекли попытку скрытного прохода двух связанных с Израилем судов через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Нарушители пытались тайно покинуть акваторию.

    «Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом MSC-FRANCESCA, а также EPAMINODES, которые... имели целью скрытый выход из пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Отмечается, что задержанные корабли осуществляли движение без необходимого разрешения. При этом они неоднократно игнорировали нормы морского права и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии.

    Неделей ранее Тегеран заблокировал движение судов через Ормузский пролив до полного снятия американской блокады.

    До этого Корпус стражей исламской революции запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    26 апреля 2026, 16:02 • Новости дня
    Япония получила первую партию американской нефти в обход Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Первое судно США доставило более 140 тыс. килолитров сырья для нефтеперерабатывающего завода в префектуре Тиба на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в Соединенных Штатах топливом, передает РИА «Новости». Японское предприятие Cosmo Oil приобрело партию еще в марте из-за фактического перекрытия Ормузского пролива. Корабль прошел через Панамский канал и успешно завершил маршрут в воскресенье.

    На борту находится свыше 140 тыс. килолитров нефти. С 27 апреля сырье начнут перекачивать по подводному трубопроводу на предприятие в городе Итихара. Это первый подобный случай импорта после эскалации вокруг Ирана.

    Власти и энергетические компании страны планируют активно расширять альтернативные каналы поставок. По оценкам профильного министерства, в мае объем ввоза американской нефти увеличится примерно в четыре раза по сравнению с показателями 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии запланировали нарастить импорт нефти из США.

    Движение коммерческих судов через Ормузский пролив почти полностью прекратилось.

    Американские военные перенаправили десятки кораблей в рамках морской блокады Ирана.

    26 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    NYT: Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на иранские государственные СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи вновь посетит Исламабад, где Пакистан выступает посредником на переговорах по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

    Переговоры оказались под угрозой срыва в субботу, когда Дональд Трамп неожиданно отменил визит своих ключевых советников, в том числе спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Сам Трамп объяснил это тем, что «иранцы будут тратить время американцев впустую», хотя позднее отметил, что Иран предложил новые условия для обсуждения. На данный момент не ясно, когда и вернутся ли американские переговорщики в Исламабад.

    По мнению аналитиков, ни США, ни Иран не заинтересованы в затягивании войны, но согласовать условия долгосрочного мирного соглашения пока не удается. Трамп неоднократно угрожал нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана, стремясь вынудить его лидеров принять американские условия, однако каждый раз давал Тегерану отсрочку для продолжения переговоров.

    Американский президент также заверял, что Иран согласился на большинство требований США по окончанию конфликта, начавшегося с совместной атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Тегеран категорически опровергает такие заявления и настаивает на собственных условиях перемирия.

    Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США. Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.

    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Лидеры ЕС осудили стрельбу на мероприятии с участием Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры выступили против политического насилия после стрельбы во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома и срочной эвакуации американского лидера Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «насилию не место в политике никогда», и выразила облегчение, что никто из гостей не пострадал.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал происходящее «тревожным», поблагодарив силы правопорядка за оперативные действия. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что подобные нападения несовместимы с демократией, особенно на мероприятии, посвященном свободе прессы.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер был «потрясен» событиями в Вашингтоне и осудил любые атаки на демократические институты и свободу прессы. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что «насилие – не выход», а председатель правительства Италии Джорджа Мелони выразила «полную солидарность» с Трампом и участниками встречи, заметив, что «политическая ненависть не должна находить места в демократиях».

    Трамп после эвакуации хотел продолжить мероприятие, но был вынужден отказаться из соображений безопасности. Он отметил: «Мы очень хотели продолжить, но не позволим этим больным людям менять ткань нашей жизни».

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Американист Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД о политических последствиях стрельбы в отеле с Трампом.

    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    27 апреля 2026, 01:39 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 101 доллара после отмены встречи США и Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые котировки нефти увеличились более чем на два процента после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Мировые цены на нефть демонстрируют заметный рост после открытия торгов, сообщает РИА «Новости».

    Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent увеличилась более чем на 2% и достигла 101,41 доллара за баррель.

    В то же время июньские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 2,15% – до 96,43 доллара за баррель.

    Рост котировок связан с отменой второго раунда переговоров между США и Ираном, которые должны были пройти в Пакистане.

    Инвесторы опасаются, что срыв переговоров может повлиять на перспективы увеличения предложения нефти на мировом рынке.

    Эксперты отмечают, что неопределённость в вопросе поставок из Ирана поддерживает цены на высоком уровне.

    Котировки Brent вновь превысили психологически важную отметку 100 долларов за баррель, что отражает обеспокоенность участников рынка дальнейшим развитием событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 апреля котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE выросли и превысили отметку в 107 долларов за баррель.

    Участники саммита на Кипре назвали план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом недостаточным на фоне скачка цен на газ на 34%.

    Министрам финансов стран Евросоюза поручили подготовить новые краткосрочные меры для контроля над ситуацией, вызванной энергокризисом.

