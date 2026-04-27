  • Новость часаЮшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Эксперт объяснил апрельские снегопады на северо-западе России
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана
    Эксперт: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом
    В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая
    Суммарный долг российских регионов достиг 3,5 трлн рублей
    27 апреля 2026, 13:01 • Новости дня

    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Хезболла» выступило против прямых переговоров Ливана с Израилем, подчеркнув, что не признает достигнутые в их ходе договоренности, говорится в заявлении генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касима.

    Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касим в официальном заявлении призвал правительство Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем. Он отметил, что любые договоренности, достигнутые в результате таких переговоров, не будут признаны движением ни в какой форме, передает РИА «Новости».

    Касим заявил, что правительство Ливана также должно отменить свое решение от 2 марта, которое фактически криминализирует сопротивление и его сторонников – то есть более половины ливанского общества. По его словам, важно продолжить внутренний диалог, ставя интересы Ливана выше всего.

    Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что организация не намерена признавать результаты переговоров и продолжит свою оборонительную борьбу за Ливан. Он выразил надежду, что власти страны пересмотрят свои решения и прекратят действия, которые, по мнению движения, угрожают стабильности государства.

    В заявлении отмечается, что израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня. По данным министерства здравоохранения Ливана, только за 26 апреля жертвами израильских атак стали 14 граждан страны. В ответ бойцы «Хезболлы» атакуют израильских военных на границе.

    Ранее СМИ писали, что израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны.

    Израильские военные нанесли удары по территории Ливана, в результате которых с марта погибли более 2,5 тыс. граждан и несколько тысяч были ранены.

    Власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    Комментарии (11)
    27 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов действующему правительству на осенних выборах в Кнессет.

    Лидер центристской оппозиции Яир Лапид и бывший премьер-министр Нафтали Беннет объявили об объединении сил, передает The New York Times.

    Политики планируют создать единую партию Yachad, что в переводе с иврита означает «вместе», под руководством Беннета.

    «Единство, которое мы разделяем, – это послание всему народу Израиля. Эпоха поляризации закончилась», – заявил Нафтали Беннет на совместной пресс-конференции.

    Яир Лапид добавил, что идеологические различия станут преимуществом для расколотого общества, и привел в пример недавние выборы в Венгрии, где оппозиция объединилась ради перемен.

    Действующая коалиция Биньямина Нетаньяху теряет поддержку после октябрьских событий 2023 года и затяжных конфликтов. По данным опросов, партия «Ликуд» может получить около 25 мест в Кнессете, однако общее недовольство избирателей снижает шансы правительства на переизбрание.

    Беннет пообещал в первый же день работы нового кабинета создать независимую комиссию по расследованию провалов в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что не отдаст врагу ни сантиметра территории, стремясь привлечь голоса умеренных правых избирателей.

    В ответ на создание нового альянса Биньямин Нетаньяху напомнил о прошлом сотрудничестве Беннета и Лапида с арабской партией РААМ. Премьер-министр опубликовал видеоролики, обвиняя оппонентов в готовности опираться на сторонников терроризма ради захвата власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Тель-Авиве в минувшие выходные потребовали проведения досрочных выборов.

    Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в невыполнении стратегических задач.

    Комментарии (3)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    Аракчи объяснил провал переговоров чрезмерными требованиями США

    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    ВМС КСИР задержали два судна при попытке скрытно пройти Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Морские силы Корпуса стражей исламской революции остановили два нарушивших правила навигации корабля, направлявшихся через стратегически важную акваторию.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пресекли попытку скрытного прохода двух связанных с Израилем судов через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Нарушители пытались тайно покинуть акваторию.

    «Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом MSC-FRANCESCA, а также EPAMINODES, которые... имели целью скрытый выход из пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Отмечается, что задержанные корабли осуществляли движение без необходимого разрешения. При этом они неоднократно игнорировали нормы морского права и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии.

    Неделей ранее Тегеран заблокировал движение судов через Ормузский пролив до полного снятия американской блокады.

    До этого Корпус стражей исламской революции запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 16:02 • Новости дня
    Япония получила первую партию американской нефти в обход Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Первое судно США доставило более 140 тыс. килолитров сырья для нефтеперерабатывающего завода в префектуре Тиба на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в Соединенных Штатах топливом, передает РИА «Новости». Японское предприятие Cosmo Oil приобрело партию еще в марте из-за фактического перекрытия Ормузского пролива. Корабль прошел через Панамский канал и успешно завершил маршрут в воскресенье.

    На борту находится свыше 140 тыс. килолитров нефти. С 27 апреля сырье начнут перекачивать по подводному трубопроводу на предприятие в городе Итихара. Это первый подобный случай импорта после эскалации вокруг Ирана.

    Власти и энергетические компании страны планируют активно расширять альтернативные каналы поставок. По оценкам профильного министерства, в мае объем ввоза американской нефти увеличится примерно в четыре раза по сравнению с показателями 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии запланировали нарастить импорт нефти из США.

    Движение коммерческих судов через Ормузский пролив почти полностью прекратилось.

    Американские военные перенаправили десятки кораблей в рамках морской блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 18:21 • Новости дня
    Число жертв израильских ударов в Ливане с начала марта превысило 2,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала марта в результате атак со стороны Израиля на ливанскую территорию погибли свыше 2,5 тыс. граждан, еще несколько тысяч получили ранения.

    Более 2,5 тыс. человек стали жертвами израильских атак в Ливане, начиная с 2 марта текущего года, передает РИА «Новости».

    «С 2 марта по 26 апреля в ходе израильской войны против Ливана погибли 2509 человек, ранения получили 7755», – говорится в официальной сводке ливанского министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки израильских беспилотников на юге Ливана погибли четыре человека.

    Власти ближневосточной республики выступили за продление режима прекращения огня.

    В середине апреля количество жертв массированных атак превысило две тысячи человек.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 23:29 • Новости дня
    Дрон «Хезболлы» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время спасательной операции на юге Ливана беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом, пострадавших не зафиксировано.

    Об атаке беспилотника «Хезболлы» на вертолет Армии обороны Израиля при эвакуации раненых солдат из южного Ливана сообщила газета Maariv, передает РИА «Новости».

    Беспилотник взорвался в нескольких метрах от военных, когда вертолет занимался эвакуацией пострадавших, в том числе после столкновения, при котором погиб сержант ЦАХАЛ Идан Фукс.

    Кадры атаки были опубликованы в социальных сетях: на видео показаны действия спасателей и момент взрыва дрона, после чего вертолет израильских сил срочно покинул место происшествия.

    Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели сержанта Идана Фукса и ранении еще нескольких военнослужащих в результате атаки «Хезболлах» на юге Ливана.

    С момента обострения конфликта общее число потерь израильских военных в Ливане достигло 16 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила более 15 боевиков шиитского движения на юге Ливана за минувшие выходные.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после этого распоряжения.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    IH: Военные Израиля обвинили Нетаньяху в попытке переложить ответственность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильское командование считает заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жестком ответе «Хезболле» попыткой снять с себя ответственность за неудачи на севере страны, пишут израильские СМИ.

    Высокопоставленные офицеры израильской армии заявили, что распоряжение Нетаньяху о мощном ответе на атаки «Хезболлы» является фикцией, пишет Israel Hayom.

    По словам источников, никаких реальных изменений в инструкциях для военных не произошло.

    «Заявление Нетаньяху призвано переложить вину на армию», – подчеркнули представители командования. Они отметили, что вооруженные силы продолжают действовать строго в рамках ранее установленных политическим руководством правил, избегая ударов по гражданским объектам и ключевым позициям группировки.

    Напряженность между военным и политическим руководством Израиля возрастает на фоне продолжающихся обстрелов севера страны. Из-за ограничений в действиях армии Израиля, продиктованных в том числе позицией Вашингтона, израильские силы несут потери. Недавно в результате атаки «Хезболлы» погиб сержант Идан Фукс.

    Командование опасается, что правительство пытается сделать армию козлом отпущения за отсутствие решительных результатов в Ливане. При этом, как отмечают военные, соблюдение текущего формата операций не позволяет обеспечить безопасность жителей северных приграничных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла». После этого израильские военные атаковали объекты инфраструктуры шиитской организации на юге Ливана.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Nikkei 225 побил исторический максимум на Токийской бирже

    Tекст: Денис Тельманов

    На торгах в понедельник индекс Nikkei 225 достиг нового исторического максимума, поднявшись выше отметки 60755 пунктов, с приростом в 1,74%.

    Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже установил новый исторический максимум, достигнув отметки 60755 пунктов, сообщает РИА «Новости». Предыдущий рекорд в 60013,98 пунктов, поставленный 23 апреля, продержался всего один рабочий день.

    Рост индекса на 1,74% эксперты связывают с позитивными новостями о возможном урегулировании на Ближнем Востоке.

    По информации СМИ, Иран передал США новое предложение, касающееся открытия Ормузского пролива и окончания военного конфликта, при этом вопросы по ядерной сделке отложены на более поздний срок.

    Предложение Тегерана подразумевает либо продление режима прекращения огня, либо достижение окончательного урегулирования кризиса. Эти ожидания способствовали заметному подъему настроения на японском рынке акций.


    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 07:14 • Новости дня
    FESCO сообщила о перегрузке африканских портов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Георгий Ремизов.

    Ремизов заявил, что основная сложность при организации морских перевозок в страны Восточной и Южной Африки сейчас заключается в перегруженности местных портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Он рассказал, что эскалация ситуации привела к перенаправлению судов из традиционных логистических центров в ОАЭ и Омане в африканские порты. Это увеличило нагрузку на инфраструктуру и привело к росту времени обработки судов.

    По словам Ремизова, сейчас основные сложности для перевозчиков касаются именно перегруженности портовой инфраструктуры Восточной и Южной Африки, что влияет на расписание движения судов. «На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме», – сообщил он.

    Собеседник агентства отметил, что несмотря на сложившиеся трудности, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки быстро адаптируются к изменяющимся условиям. FESCO продолжает работу по развитию перевозок не только по уже существующим маршрутам, но и вскоре планирует расширять присутствие в других странах Африки.

    Ремизов подчеркнул, что для FESCO африканское направление остается одним из приоритетных, и компания намерена укреплять свои позиции, в том числе на рынках Кении и ЮАР, повышая эффективность сервисов. Он отметил системную работу по развитию перевозок между портами Момбаса и Дурбан с Новороссийском и Петербургом.

    Компания «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» с конца 2024 года начала регулярные перевозки между портом Момбаса в Кении и Новороссийском, а с июня 2025 года запустила аналогичный сервис между портом Дурбан в ЮАР, Новороссийском и Петербургом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Компания Maersk приостановила проходы контейнеровозов через Ормузский пролив. Китайский оператор COSCO Shipping закрыл новые бронирования на рейсы в страны Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива

    Шевцов сообщил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Блокировка Ормузского пролива может привести к увеличению затрат на производство продуктов питания и сокращению их выпуска из-за роста цен на энергоресурсы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что блокада Ормузского пролива окажет существенное влияние на себестоимость продуктов питания и объемы их производства, передает ТАСС.

    По его словам, через Ормузский пролив проходит около 20% всей добываемой нефти, а при его перекрытии, согласно данным Международного энергетического агентства, на мировой рынок перестает поступать около 10% этого сырья, что формирует дефицит.

    Он добавил, что в Европейском союзе за последнее время объем сбыта углеродного топлива уменьшился на 10% и теперь замещается углем. Шевцов отметил, что такие изменения в энергобалансе влияют на производство удобрений и в период посевной кампании, а также будут сказываться на производстве продовольственных товаров.

    Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Агентство AP сообщило о резком скачке цен на удобрения после перекрытия данного маршрута.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия сгладит мировой продовольственный шок.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 05:55 • Новости дня
    Турпоток из России в Израиль сократился на треть в начале 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом квартале этого года количество посетивших еврейское государство россиян резко упало на фоне мартовского обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.

    В первые три месяца 2026 года Израиль принял 10 тыс. 300 российских туристов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 32%, пояснила Воронцова, передает РИА «Новости».

    При этом в январе и феврале показатели въезда из России превысили результаты аналогичных периодов за последние два года. По словам Воронцовой, текущую ситуацию можно назвать периодом бережного возрождения с позитивными ожиданиями. Она добавила, что сейчас самое подходящее время для поездки на курорты Красного и Мертвого морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям полеты в Израиль.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник ВМС США заметили над Персидским заливом

    Беспилотник ВМС США MQ-4C Triton патрулировал юг Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Американский беспилотник MQ-4C Triton, запущенный с территории Иордании, патрулирует воздушное пространство над Персидским заливом на высоте около 10 километров, следует из полетных данных.

    Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США осуществляет патрулирование над водами Персидского залива, передает РИА «Новости».

    По данным издания, аппарат, созданный компанией Northrop Grumman, включил транспондер вечером воскресенья, находясь на высоте около 10 километров над территорией Иордании.

    Около часа ночи по московскому времени дрон с позывным OVRLD1 достиг вод Персидского залива и, по состоянию на 8.40 мск, патрулировал акваторию южнее побережья Ирана. Место вылета и конечный пункт назначения беспилотника не раскрываются.

    Ранее американский беспилотник-разведчик совершил полет над Персидским и Оманским заливами.

    До этого Иран уничтожил аналогичный аппарат ВМС США стоимостью 240 млн долларов.

    В марте стратегический дрон приблизился к району иранской атомной электростанции Бушер.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Аракчи заявил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана

    Аракчи сообщил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Исламабад на прошлой неделе договорились продолжить совместную работу, уделив внимание условиям дальнейших переговоров и анализу предыдущих встреч, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Последний раунд переговоров между Ираном и Пакистаном прошёл успешно, передает ТАСС. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи после возвращения из Исламабада, где на прошлой неделе прошли консультации.

    По словам министра, стороны провели «хорошие консультации» и обсудили направления и условия для продолжения переговоров. Аракчи также отметил, что проанализированы итоги предыдущих встреч и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Его заявление транслировалось в телеграм-канале министра после прибытия делегации Ирана в Россию. Подробности обсуждаемых вопросов не раскрываются, но обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога.

    Иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.

    Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном.

    Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем
    Немецкие консерваторы приготовили ультиматум для фон дер Ляйен
    Бывшие премьеры Израиля объединились против Нетаньяху
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    На надевшего маску дьявола на пасхальный крестный ход туляка завели дело
    Сильный ветер и снегопад повалили десятки деревьев в Москве