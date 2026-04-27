Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Матвиенко

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко во время рабочей поездки в Петербург, передает ТАСС.

«Будет выступление главы государства [на Совете законодателей], после этого состоится отдельная его рабочая беседа со спикером верхней палаты Матвиенко Валентиной Ивановной», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в настоящее время находится с визитом в Пхеньяне вместе с министром обороны Андреем Белоусовым.

До этого российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.