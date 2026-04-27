Кремль анонсировал выступление Путина на Совете законодателей в Петербурге

Дмитрий Зубарев

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что мероприятие традиционно проходит в Таврическом дворце, где президент примет участие в обсуждении ключевых законодательных инициатив.

Песков уточнил, что программа Путина в Петербурге насыщенная и включает посещение нового спортивного объекта. Президент посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина, строительство которой длилось почти четыре года. В этой школе занимаются фехтованием, художественной гимнастикой и дзюдо.

Глава государства наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета. Награду получит Михаил Рахлин – президент Федерации и сын тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого Путин тренировался в юности.

