Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до мая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские власти ввели запрет на экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, передает РИА «Новости». Это решение было объявлено иранской гостелерадиокомпанией, которая уточнила, что ограничения распространяются на все виды экспорта данных металлопродуктов.

Причины введения запрета официально не были озвучены. Однако в сообщении отмечается, что ранее крупнейшие сталелитейные предприятия страны, такие как Khouzestan Steel и Mobarakeh Steel, подверглись атакам во время боевых действий с Соединенными Штатами и Израилем.

До этого Иран уже приостанавливал экспорт нефтехимической продукции из-за ущерба, причиненного стране в ходе конфликта с США и Израилем. Это объяснялось необходимостью предотвращения дефицита сырья для внутренних нужд.

В условиях продолжающейся напряженности между Ираном и США Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном прекращении огня. Переговоры в Исламабаде оказались безрезультатными, однако о возобновлении активных боевых действий не сообщалось. США, в свою очередь, ввели блокаду иранских портов, а Пакистан предложил провести новый раунд переговоров в качестве посредника.

Ранее АКОРТ сообщил о сохранении поставок иранских товаров в России.