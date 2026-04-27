Жапаров поблагодарил Путина за поддержку сотрудничества двух стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жапаров в интервью киргизскому изданию «Кактус медиа» поблагодарил президента России Владимира Путина за неизменную поддержку по всем вопросам сотрудничества между двумя странами за последние пять лет, передает РИА «Новости».

Жапаров заявил: «Считаю уместным выразить благодарность Владимиру Владимировичу: на протяжении последних пяти лет он неизменно оказывает поддержку по всем вопросам кыргызско-российского сотрудничества, решает вопросы, относящиеся к российской стороне. Поэтому мы называем Россию нашим стратегическим партнером».

Глава Киргизии также рассказал о встрече с Путиным, которая прошла 23 апреля в Москве. Он отметил, что был инициатором визита, а президент России поддержал его инициативу. Жапаров подчеркнул: «Никто не может вызвать президента суверенного государства. Напротив, инициатором визита в Москву выступил я сам. После участия в экологическом саммите в Астане я решил воспользоваться возможностью и провести встречу, решив сразу несколько задач. Владимир Владимирович сразу поддержал эту инициативу».

По словам Жапарова, лидеры обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений более двух часов. Было принято решение провести дополнительные переговоры с участием профильных министров. Уже на следующий день состоялась встреча в расширенном составе, в ходе которой все ключевые вопросы были урегулированы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленой гостиной Кремля Путин принял Жапарова и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество и укрепление союзнических отношений. В ходе государственного визита в Киргизию лидеры выступили с совместным заявлением о выводе отношений на новый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. В декабре президенты по телефону договорились развивать двусторонние отношения и поддерживать регулярные визиты на высшем уровне.