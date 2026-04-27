    27 апреля 2026, 11:47 • Новости дня

    Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Генеральной прокуратуре разработать новые меры по охране интересов миноритарных акционеров к концу лета 2026 года.

    Владимир Путин поручил правительству России совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой до 1 августа 2026 года представить предложения по созданию координационного механизма для защиты прав миноритарных акционеров, сообщается на сайте Кремля.

    Соответствующее поручение опубликовано по итогам участия президента в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов, состоявшихся 26 марта 2026 года.

    Ранее Путин поручил утвердить отраслевые планы по первичному размещению акций российских компаний.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    25 апреля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

    Путин: Предсказания Жириновского были основаны на глубоком знании

    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    Президент России Владимир Путин отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании материала, сообщают «Вести».

    «Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Жириновского на государственном уровне.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    27 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постоянно находится в курсе ситуации с нападениями на российские территории, получая оперативные данные в любое время суток, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

    «Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков доложил главе государства об атаке украинских беспилотников на Московский регион.

    Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

    Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.

    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Посол Джалали: Иран планирует проведение Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    24 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 74%

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 74%, кроме того, 76% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составляет 74%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Также 76% граждан считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    Работу правительства одобряют 46% участников опроса, а 54% респондентов считают, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется со своими обязанностями хорошо.

    Между тем, согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину составил 71%, а его работу на посту главы государства одобряют 65,6% россиян.

    Премьер-министру Мишустину доверяют 53,8% опрошенных. Деятельность правительства в целом положительно оценивают 39,7% россиян, а премьер-министра – 44,3%, следует из исследования ВЦИОМ.

    24 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом борьбу с преступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором затрагивалась тема усиления мер по борьбе с преступностью.

    В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость обсудить дополнительные шаги по предупреждению и пресечению правонарушений, передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью. У нас два выступающих», – заявил Путин, предоставив слово генеральному прокурору России Александру Гуцану.

    В прошлую пятницу Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ.

    Темой совещания Путина с Совбезом в начале апреля была борьба с финансированием терроризма.

    26 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в шуточной форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться на ринге.

    Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

    Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

    В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

    Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    26 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Посол анонсировал встречу Путина с главой МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи 27 апреля прибудет с визитом в Москву для проведения переговоров на высшем государственном уровне.

    Руководитель внешнеполитического ведомства исламской республики планирует посетить Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Главной целью поездки станут переговоры с российским руководством.

    Информацию о предстоящем событии подтвердил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. «Визит состоится в понедельник, и в ходе него Аракчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул дипломат.

    Соответствующее заявление посла было официально опубликовано в Telegram-канале иранского дипломатического представительства в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские переговорщики собрались вернуться в Пакистан для диалога с Вашингтоном.

    Президент России Владимир Путин начал прошлые переговоры с Аббасом Арагчи в июне 2025 года.

    Стороны обсудили перспективы мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем.

    25 апреля 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России Сергею Никоненко по случаю его 85-летия, особо подчеркнув вклад актера в развитие отечественного искусства.

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 85-летием, передает РИА «Новости».

    В поздравительной телеграмме, зачитанной на юбилейном вечере в Москве, глава государства отметил творческие заслуги артиста и его признание профессиональным сообществом и зрителями.

    «Уважаемый Сергей Петрович, поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул, что Никоненко проявил себя как талантливый актер, режиссер и сценарист, а также внес значительный вклад в развитие отечественного киноискусства. Особое внимание президент уделил общественной и организаторской деятельности Никоненко в Союзе кинематографистов России.

    В телеграмме президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в творчестве.

    Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. В его фильмографии – более 100 ролей в кино, среди которых «Журналист», сага «Освобождение», «Завтра была война», «Герой нашего времени» и сериал «Каменская».

    27 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Песков ответил на слова Трампа об общении с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона всегда открыто сообщает о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с зарубежными лидерами, включая представителей США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова американского политика о продолжающихся контактах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Мы даем сообщения, и мой коллега Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», – заявил пресс-секретарь журналистам.

    Ранее глава Белого дома сообщил, что продолжает поддерживать связь с российским лидером. При этом президент США не стал уточнять, когда именно состоялся их последний разговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил дату последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Представитель Кремля назвал нецелесообразным предварительное анонсирование контактов лидеров двух стран.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    27 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Глава Беловского района Волобуев заявил о вдохновении после встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил, что встреча с президентом Владимиром Путиным мотивирует его работать на благо приграничных территорий и всего региона.

    Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев после личной встречи с Владимиром Путиным подчеркнул, что беседа с президентом придала ему дополнительные силы для работы во благо приграничных территорий и всего региона, передает РИА «Новости».

    На оперативном заседании регионального правительства Волобуев отметил, что участие в диалоге с главой государства особенно важно для муниципальных руководителей.

    Он добавил, что все вопросы, которые были им озвучены на встрече, Путин взял в работу для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества России на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Путин позвонил раненному при атаке украинского беспилотника главе Беловского района Николаю Волобуеву.

