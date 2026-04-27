Путин поручил создать механизм защиты прав миноритарных акционеров

Владимир Путин поручил правительству России совместно с Банком России и Генеральной прокуратурой до 1 августа 2026 года представить предложения по созданию координационного механизма для защиты прав миноритарных акционеров, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение опубликовано по итогам участия президента в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также встречи с членами бюро правления этой организации и представителями деловых кругов, состоявшихся 26 марта 2026 года.
Ранее Путин поручил утвердить отраслевые планы по первичному размещению акций российских компаний.