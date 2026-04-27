Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил регулярность информирования руководителя страны, передает РИА «Новости». По его словам, актуальные сведения о происшествиях поступают в Кремль незамедлительно.

«Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня, получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и его принимаемых мер, постоянно получает информацию», – подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Российский лидер круглосуточно получает информацию по линии военных об обстановке в приграничных регионах.

Представитель Кремля назвал удары ВСУ по гражданским объектам проявлением терроризма.