Глава Беловского района Волобуев заявил о вдохновении после встречи с Путиным

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев после личной встречи с Владимиром Путиным подчеркнул, что беседа с президентом придала ему дополнительные силы для работы во благо приграничных территорий и всего региона, передает РИА «Новости».
На оперативном заседании регионального правительства Волобуев отметил, что участие в диалоге с главой государства особенно важно для муниципальных руководителей.
Он добавил, что все вопросы, которые были им озвучены на встрече, Путин взял в работу для дальнейшего рассмотрения.
Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества России на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Путин позвонил раненному при атаке украинского беспилотника главе Беловского района Николаю Волобуеву.