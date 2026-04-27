Минобрнауки не подтвердило отчисления студентов ради беспилотных войск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Афанасьев на межведомственном совещании с участием представителей Министерства обороны, Минпросвещения и руководителей образовательных учреждений сообщил, что все шесть обращений студентов и их родителей о якобы отчислениях ради подписания контрактов с Минобороны России не подтвердились, передает РИА «Новости».

В ходе обсуждений отмечалось, что в оппозиционных Telegram-каналах распространялись утверждения о массовых отчислениях для принуждения к службе. Афанасьев подчеркнул, что ни одно из шести поступивших обращений в 2026 году не подтвердилось после проверки. Он также заявил, что давление на студентов недопустимо, а мотивация к службе должна быть исключительно добровольной.

На совещании генерал армии Виктор Горемыкин предложил объединить все меры поддержки студентов, поступающих в войска беспилотных систем, в единый перечень. Этот перечень разместят в вузах, пунктах отбора на военную службу по контракту, военных комиссариатах и на сайте Минобороны России. Контракты с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, заключаются только на добровольной основе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о принудительном наборе студентов в войска беспилотных систем.

Министерство обороны ранее объявило о наборе контрактников в новые подразделения войск беспилотных систем с контрактами от одного года. Для привлечения добровольцев-дроноводов в этот род войск Минобороны создало особые условия службы при строгих требованиях к кандидатам.