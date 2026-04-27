    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня

    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом

    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину и обсудила с Владимиром Зеленским широкий круг вопросов, в том числе возможное вступление обеих стран в ЕС, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Основной темой встречи стала перспектива вступления обоих государств в Европейский союз. Зеленский заявил в своем Telegram-канале: «Мы с Майей уделили основное внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики и отдельно очень предметно говорили о совместном движении в Европейский союз».

    В ходе визита обсуждался широкий круг вопросов, включая укрепление сотрудничества в энергетической сфере и развитие инфраструктурных проектов. Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности и координации усилий на международной арене.

    Майя Санду прибыла в Киев 26 апреля. Украинские СМИ информируют, что в рамках программы пребывания Санду планирует посетить Чернобыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии. Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения двух стран в европейское пространство. Президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о присоединении республики к объединению до конца 2027 года.

    26 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    ВМС КСИР задержали два судна при попытке скрытно пройти Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Морские силы Корпуса стражей исламской революции остановили два нарушивших правила навигации корабля, направлявшихся через стратегически важную акваторию.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пресекли попытку скрытного прохода двух связанных с Израилем судов через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Нарушители пытались тайно покинуть акваторию.

    «Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом MSC-FRANCESCA, а также EPAMINODES, которые... имели целью скрытый выход из пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Отмечается, что задержанные корабли осуществляли движение без необходимого разрешения. При этом они неоднократно игнорировали нормы морского права и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии.

    Неделей ранее Тегеран заблокировал движение судов через Ормузский пролив до полного снятия американской блокады.

    До этого Корпус стражей исламской революции запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    26 апреля 2026, 16:02 • Новости дня
    Япония получила первую партию американской нефти в обход Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Первое судно США доставило более 140 тыс. килолитров сырья для нефтеперерабатывающего завода в префектуре Тиба на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в Соединенных Штатах топливом, передает РИА «Новости». Японское предприятие Cosmo Oil приобрело партию еще в марте из-за фактического перекрытия Ормузского пролива. Корабль прошел через Панамский канал и успешно завершил маршрут в воскресенье.

    На борту находится свыше 140 тыс. килолитров нефти. С 27 апреля сырье начнут перекачивать по подводному трубопроводу на предприятие в городе Итихара. Это первый подобный случай импорта после эскалации вокруг Ирана.

    Власти и энергетические компании страны планируют активно расширять альтернативные каналы поставок. По оценкам профильного министерства, в мае объем ввоза американской нефти увеличится примерно в четыре раза по сравнению с показателями 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии запланировали нарастить импорт нефти из США.

    Движение коммерческих судов через Ормузский пролив почти полностью прекратилось.

    Американские военные перенаправили десятки кораблей в рамках морской блокады Ирана.

    26 апреля 2026, 18:21 • Новости дня
    Число жертв израильских ударов в Ливане с начала марта превысило 2,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала марта в результате атак со стороны Израиля на ливанскую территорию погибли свыше 2,5 тыс. граждан, еще несколько тысяч получили ранения.

    Более 2,5 тыс. человек стали жертвами израильских атак в Ливане, начиная с 2 марта текущего года, передает РИА «Новости».

    «С 2 марта по 26 апреля в ходе израильской войны против Ливана погибли 2509 человек, ранения получили 7755», – говорится в официальной сводке ливанского министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки израильских беспилотников на юге Ливана погибли четыре человека.

    Власти ближневосточной республики выступили за продление режима прекращения огня.

    В середине апреля количество жертв массированных атак превысило две тысячи человек.

    26 апреля 2026, 23:29 • Новости дня
    Дрон «Хезболлы» взорвался возле вертолета ЦАХАЛ при эвакуации

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время спасательной операции на юге Ливана беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом, пострадавших не зафиксировано.

    Об атаке беспилотника «Хезболлы» на вертолет Армии обороны Израиля при эвакуации раненых солдат из южного Ливана сообщила газета Maariv, передает РИА «Новости».

    Беспилотник взорвался в нескольких метрах от военных, когда вертолет занимался эвакуацией пострадавших, в том числе после столкновения, при котором погиб сержант ЦАХАЛ Идан Фукс.

    Кадры атаки были опубликованы в социальных сетях: на видео показаны действия спасателей и момент взрыва дрона, после чего вертолет израильских сил срочно покинул место происшествия.

    Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о гибели сержанта Идана Фукса и ранении еще нескольких военнослужащих в результате атаки «Хезболлах» на юге Ливана.

    С момента обострения конфликта общее число потерь израильских военных в Ливане достигло 16 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля уничтожила более 15 боевиков шиитского движения на юге Ливана за минувшие выходные.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после этого распоряжения.

    26 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на управляющего директора ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europеche Даниеля Восеса де Онаинди.

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже были вынуждены прекратить выходить в море из-за резкого роста цен на топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR. Управляющий директор ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europeche Даниель Восес де Онаинди сообщил, что трудности затронули рыбаков по всей Европе. Глава рыболовной ассоциации порта Тюборен Альфред Фискер Хансен отметил, что нынешние цены на дизель настолько высоки, что многие моряки больше не видят смысла выходить на промысел. По данным DR, с февраля по март стоимость дизеля выросла примерно на 70%. Восес де Онаинди подчеркнул, что ситуация для рыбаков остается крайне напряженной. Он заявил: «Они несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков из ЕС и правительств, чтобы компенсировать эти потери». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказали серьезное негативное влияние на экономику ЕС. За полтора месяца страны Евросоюза были вынуждены потратить на топливо дополнительно более 20 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты Евросоюза на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал причиной уязвимого положения европейских стран отказ от российских энергоносителей. В конце апреля Евросоюз запретил закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке.

    27 апреля 2026, 01:39 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 101 доллара после отмены встречи США и Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые котировки нефти увеличились более чем на два процента после отмены второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане.

    Мировые цены на нефть демонстрируют заметный рост после открытия торгов, сообщает РИА «Новости».

    Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent увеличилась более чем на 2% и достигла 101,41 доллара за баррель.

    В то же время июньские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 2,15% – до 96,43 доллара за баррель.

    Рост котировок связан с отменой второго раунда переговоров между США и Ираном, которые должны были пройти в Пакистане.

    Инвесторы опасаются, что срыв переговоров может повлиять на перспективы увеличения предложения нефти на мировом рынке.

    Эксперты отмечают, что неопределённость в вопросе поставок из Ирана поддерживает цены на высоком уровне.

    Котировки Brent вновь превысили психологически важную отметку 100 долларов за баррель, что отражает обеспокоенность участников рынка дальнейшим развитием событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 апреля котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE выросли и превысили отметку в 107 долларов за баррель.

    Участники саммита на Кипре назвали план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом недостаточным на фоне скачка цен на газ на 34%.

    Министрам финансов стран Евросоюза поручили подготовить новые краткосрочные меры для контроля над ситуацией, вызванной энергокризисом.

    27 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Евродепутат сообщил о пересмотре связей Словакии с Евросоюзом

    Евродепутат Блага сообщил о пересмотре связей Словакии с Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах объединения, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что Брюссель отдает приоритет Украине, а не странам объединения, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что после вступления Словакии в ЕС ожидалось продвижение мира, экономического сотрудничества и социальной поддержки, однако сейчас главной темой для объединения стала война на Украине.

    По словам Благи, ситуация усугубилась тем, что президент Украины Владимир Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, что поставило Словакию в сложное экономическое положение. Евросоюз, по словам евродепутата, не смог защитить страну, несмотря на серьезные последствия для экономики. «Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», – заявил он.

    Блага добавил, что сейчас в Словакии усиливается критика в адрес Брюсселя и отмечается разочарование развитием событий внутри ЕС. Евродепутат подчеркнул, что альтернативные мнения по конфликту на Украине воспринимаются в Брюсселе как преступление, а русофобия в объединении напоминает тридцатые годы прошлого века.

    Он также отметил, что Словакия намерена и дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией и прагматичный подход. По его словам, стране необходима дешевая российская энергия и соглашение с Россией по конфликту на Украине, иначе эскалация может привести к ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил повторную блокировку Киевом нефтепровода «Дружба». Министерство экономики республики подтвердило полное восстановление поставок сырья. Братислава отказалась поддерживать новые антироссийские санкции без гарантированного транзита нефти.

    27 апреля 2026, 08:57 • Новости дня
    В Финляндии призвали ЕС отменить санкции против России

    Мема призвал Евросоюз возобновить закупки российской энергии и снять санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил за отмену санкций и восстановление энергетических поставок из России для стабилизации рынка.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», высказал мнение о необходимости отмены европейских санкций против России, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Европа продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике, вместо того, чтобы снять санкции.

    Мема отметил, что действующие ограничения негативно отражаются на экономике Евросоюза. По его словам, санкции являются «формой насилия», которая в итоге вредит интересам самой Европы. Политик подчеркнул, что возвращение к сотрудничеству с Россией по энергетическим вопросам принесло бы большую стабильность рынкам.

    Ранее Мема назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов самоубийством.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Позже глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подрыве энергобезопасности Евросоюза из-за антироссийских санкций.

    27 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Nikkei 225 побил исторический максимум на Токийской бирже

    Tекст: Денис Тельманов

    На торгах в понедельник индекс Nikkei 225 достиг нового исторического максимума, поднявшись выше отметки 60755 пунктов, с приростом в 1,74%.

    Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже установил новый исторический максимум, достигнув отметки 60755 пунктов, сообщает РИА «Новости». Предыдущий рекорд в 60013,98 пунктов, поставленный 23 апреля, продержался всего один рабочий день.

    Рост индекса на 1,74% эксперты связывают с позитивными новостями о возможном урегулировании на Ближнем Востоке.

    По информации СМИ, Иран передал США новое предложение, касающееся открытия Ормузского пролива и окончания военного конфликта, при этом вопросы по ядерной сделке отложены на более поздний срок.

    Предложение Тегерана подразумевает либо продление режима прекращения огня, либо достижение окончательного урегулирования кризиса. Эти ожидания способствовали заметному подъему настроения на японском рынке акций.


    27 апреля 2026, 07:14 • Новости дня
    FESCO сообщила о перегрузке африканских портов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Георгий Ремизов.

    Ремизов заявил, что основная сложность при организации морских перевозок в страны Восточной и Южной Африки сейчас заключается в перегруженности местных портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Он рассказал, что эскалация ситуации привела к перенаправлению судов из традиционных логистических центров в ОАЭ и Омане в африканские порты. Это увеличило нагрузку на инфраструктуру и привело к росту времени обработки судов.

    По словам Ремизова, сейчас основные сложности для перевозчиков касаются именно перегруженности портовой инфраструктуры Восточной и Южной Африки, что влияет на расписание движения судов. «На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме», – сообщил он.

    Собеседник агентства отметил, что несмотря на сложившиеся трудности, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки быстро адаптируются к изменяющимся условиям. FESCO продолжает работу по развитию перевозок не только по уже существующим маршрутам, но и вскоре планирует расширять присутствие в других странах Африки.

    Ремизов подчеркнул, что для FESCO африканское направление остается одним из приоритетных, и компания намерена укреплять свои позиции, в том числе на рынках Кении и ЮАР, повышая эффективность сервисов. Он отметил системную работу по развитию перевозок между портами Момбаса и Дурбан с Новороссийском и Петербургом.

    Компания «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» с конца 2024 года начала регулярные перевозки между портом Момбаса в Кении и Новороссийском, а с июня 2025 года запустила аналогичный сервис между портом Дурбан в ЮАР, Новороссийском и Петербургом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Компания Maersk приостановила проходы контейнеровозов через Ормузский пролив. Китайский оператор COSCO Shipping закрыл новые бронирования на рейсы в страны Ближнего Востока.

    27 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    В Совбезе спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива

    Шевцов сообщил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Блокировка Ормузского пролива может привести к увеличению затрат на производство продуктов питания и сокращению их выпуска из-за роста цен на энергоресурсы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что блокада Ормузского пролива окажет существенное влияние на себестоимость продуктов питания и объемы их производства, передает ТАСС.

    По его словам, через Ормузский пролив проходит около 20% всей добываемой нефти, а при его перекрытии, согласно данным Международного энергетического агентства, на мировой рынок перестает поступать около 10% этого сырья, что формирует дефицит.

    Он добавил, что в Европейском союзе за последнее время объем сбыта углеродного топлива уменьшился на 10% и теперь замещается углем. Шевцов отметил, что такие изменения в энергобалансе влияют на производство удобрений и в период посевной кампании, а также будут сказываться на производстве продовольственных товаров.

    Ранее ООН предупредила о рисках для продовольственной безопасности из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Агентство AP сообщило о резком скачке цен на удобрения после перекрытия данного маршрута.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия сгладит мировой продовольственный шок.

    27 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник ВМС США заметили над Персидским заливом

    Беспилотник ВМС США MQ-4C Triton патрулировал юг Персидского залива

    Tекст: Вера Басилая

    Американский беспилотник MQ-4C Triton, запущенный с территории Иордании, патрулирует воздушное пространство над Персидским заливом на высоте около 10 километров, следует из полетных данных.

    Разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США осуществляет патрулирование над водами Персидского залива, передает РИА «Новости».

    По данным издания, аппарат, созданный компанией Northrop Grumman, включил транспондер вечером воскресенья, находясь на высоте около 10 километров над территорией Иордании.

    Около часа ночи по московскому времени дрон с позывным OVRLD1 достиг вод Персидского залива и, по состоянию на 8.40 мск, патрулировал акваторию южнее побережья Ирана. Место вылета и конечный пункт назначения беспилотника не раскрываются.

    Ранее американский беспилотник-разведчик совершил полет над Персидским и Оманским заливами.

    До этого Иран уничтожил аналогичный аппарат ВМС США стоимостью 240 млн долларов.

    В марте стратегический дрон приблизился к району иранской атомной электростанции Бушер.

