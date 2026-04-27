Стоимость газа на европейских биржах закрепилась ниже 550 долларов

Tекст: Мария Иванова

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открыли торги на уровне 541,7 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». Однако к утру показатель вырос на 1,3% и достиг 549,7 доллара за тысячу кубометров.

В марте средняя стоимость голубого топлива в Европе увеличилась почти на 60% по сравнению с февралем. Рост котировок, впервые с февраля 2023 года превысивших 600 долларов, был вызван обострением ситуации на Ближнем Востоке и ударами США и Израиля по Ирану.

Максимальное значение в этом году зафиксировали 19 марта – 853,7 доллара за тысячу кубометров. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов весны 2022 года, когда цена достигала 3892 долларов.

Днем ранее котировки голубого топлива превысили уровень 540 долларов.

В начале 20-х чисел апреля майские фьючерсы подскочили до 500 долларов за тысячу кубометров.