Стрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стрелявший на ужине с Дональдом Трампом в отеле Washington Hilton в Вашингтоне был недоволен политикой Белого дома по отношению к Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Post.

31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен открыл огонь на ежегодном торжественном ужине с участием президента США, его супруги и представителей американской администрации. Все гости, включая Трампа, были оперативно эвакуированы, а сам стрелок задержан.

По данным издания, Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. В результате инцидента один из агентов Секретной службы получил ранения. Основной целью Аллена, по словам властей, были чиновники, относящиеся к администрации Трампа.

«Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысяче сообщений. При этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США ослабела», – говорится в публикации The New York Post. Также журналисты обратили внимание на посты Аллена, где он оскорбительно отзывался о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, выступившем против помощи Украине в апреле текущего года.

Известно, что Аллен за собственные средства организовал несколько благотворительных акций по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Во время ежегодного званого ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton охрана немедленно вывела из зала Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных гостей после первых выстрелов. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил о вероятном планировании покушения на высокопоставленных чиновников американской администрации вооруженным мужчиной, прибывшим на поезде из Калифорнии и остановившимся в отеле Washington Hilton.