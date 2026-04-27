  • Новость часаМИД назвал причину вызова посла Германии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Визит Карла III в США стал миссией по спасению атлантического альянса
    Эксперт объяснил апрельские снегопады на северо-западе России
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана
    Эксперт: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом
    В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая
    Суммарный долг российских регионов достиг 3,5 трлн рублей
    27 апреля 2026, 08:57 • Новости дня

    В Финляндии призвали ЕС отменить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил за отмену санкций и восстановление энергетических поставок из России для стабилизации рынка.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», высказал мнение о необходимости отмены европейских санкций против России, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Европа продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике, вместо того, чтобы снять санкции.

    Мема отметил, что действующие ограничения негативно отражаются на экономике Евросоюза. По его словам, санкции являются «формой насилия», которая в итоге вредит интересам самой Европы. Политик подчеркнул, что возвращение к сотрудничеству с Россией по энергетическим вопросам принесло бы большую стабильность рынкам.

    Ранее Мема назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов самоубийством.

    Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    Позже глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подрыве энергобезопасности Евросоюза из-за антироссийских санкций.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Комментарии (17)
    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    Комментарии (12)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Комментарии (51)
    27 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Politico сообщило о готовящемся ультиматуме немецких консерваторов фон дер Ляйен
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получит от немецких консерваторов ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя, пишет Politico.

    Германские консерваторы усиливают давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, требуя кардинального сокращения бюрократии и контроля Брюсселя, пишет Politico.

    По данным издания, в понедельник фон дер Ляйен примет участие во встрече партии ХДС под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине, где ей планируют предъявить жесткие требования по ускорению реформ и сокращению регуляторных ограничений для немецкого бизнеса.

    В распоряжении Politico оказалась свежая редакция стратегического документа консерваторов под названием «Повестка по устойчивому сокращению бюрократии на уровне ЕС». В ней содержится 27 требований к Еврокомиссии, в том числе предложение создать надзорный орган с правом фундаментального вето на новые инициативы Еврокомиссии. Авторы документа предлагают учредить такой орган либо с нуля, либо путем расширения полномочий действующего консультативного Регуляторного совета.

    Еще одна инициатива предусматривает, чтобы европейские институты более строго трактовали свои полномочия и сокращали штат сотрудников. Однако для реализации части этих мер потребуется изменение учредительных договоров Евросоюза, что может вызвать дебаты в Брюсселе.

    В последние месяцы, отмечает издание, консерваторы ХДС резко усилили давление на фон дер Ляйен, заявляя о медленных темпах реформ и необходимости срочно выполнять предвыборные обещания по выведению экономики Германии из кризиса. «Эта машина Еврокомиссии просто продолжает работать и работать», – заявил Мерц на бизнес-форуме осенью, призвав «бросить лом в механизм Брюсселя».

    Сама Еврокомиссия уже внесла ряд предложений по упрощению законодательства, особенно в рамках Green Deal, однако, по мнению немецких консерваторов, этих мер недостаточно. Ожидается, что стратегия будет утверждена фракцией ХДС в Бундестаге в понедельник, итоговый текст пока остается на стадии согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Эксперты видят в действиях фон дер Ляйен последовательное усиление власти Еврокомиссии и брюссельской бюрократии за счет национальных правительств. Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину и обсудила с Владимиром Зеленским широкий круг вопросов, в том числе возможное вступление обеих стран в ЕС, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

    Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Основной темой встречи стала перспектива вступления обоих государств в Европейский союз. Зеленский заявил в своем Telegram-канале: «Мы с Майей уделили основное внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики и отдельно очень предметно говорили о совместном движении в Европейский союз».

    В ходе визита обсуждался широкий круг вопросов, включая укрепление сотрудничества в энергетической сфере и развитие инфраструктурных проектов. Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности и координации усилий на международной арене.

    Майя Санду прибыла в Киев 26 апреля. Украинские СМИ информируют, что в рамках программы пребывания Санду планирует посетить Чернобыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии. Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения двух стран в европейское пространство. Президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о присоединении республики к объединению до конца 2027 года.

    Комментарии (5)
    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

    В Москве умер ведущий «Радионяни», заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    @ Лев Шимелов/YouTube

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru

    Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    Комментарии (2)
    27 апреля 2026, 03:54 • Новости дня
    Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с обратным переводом

    Tекст: Денис Тельманов

    В России появилась схема, при которой на карту поступают деньги от незнакомца с последующей просьбой вернуть перевод, что несет риск блокировки счетов.

    Мошенники стали применять новую схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть средства на другой счет, сообщает РИА «Новости».

    Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: «Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина »дропа«, то есть соучастника преступления.

    Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств».

    По словам эксперта, деньги, пришедшие якобы от неизвестного отправителя, почти всегда украдены у третьего лица. Если человек выполнит просьбу и переведёт средства обратно, он становится звеном в схеме по обналичиванию похищенных денег и попадает в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

    Кучава также отметил, что после подачи заявления в полицию отправителем похищенных денег, реквизиты получателя автоматически заносятся в черный список.

    В этом случае банки могут полностью заблокировать карты и счета клиента во всех организациях. Находящиеся на этих счетах средства не исчезают, но получить к ним доступ можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта.

    Эксперт подчеркнул, что при поступлении подозрительных переводов от незнакомцев нельзя возвращать деньги самостоятельно.

    Единственно верное действие – позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несанкционированном поступлении денег и инициировать официальный возврат по реквизитам отправителя. Такой подход защитит от возможной блокировки счетов и участия в мошеннических схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой волне мошеннических звонков. Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Конфликт США с Ираном грозит Европе политическим кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры опасаются, что противостояние США с Ираном может привести Евросоюз не только к экономическому потрясению, но и к острому политическому кризису, сообщает Politico.

    Европейские лидеры опасаются, что конфликт Дональда Трампа с Ираном превратится из экономического шока в серьезную политическую угрозу для центристских сил Евросоюза, пишет Politico.

    На фоне растущих цен на энергоносители и замедления экономического роста проевропейские правительства готовятся к кризису, который они едва ли могут предотвратить.

    «Затраты на энергию перетекают в продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода», – заявил глава Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд.

    По его словам, это создает почву для недоверия граждан к способности европейских институтов защитить их от внешних потрясений.

    Ситуация уже сказывается на политическом ландшафте Европы. В ряде стран, включая Францию и Германию, набирают популярность правые и популистские партии. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе в Афинах подчеркнул: «Не стоит недооценивать, что сейчас уникальный момент – президенты США, России и Китая выступают против Европы. Это время для пробуждения». Он и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали растянуть выплаты по постпандемийному восстановительному плану ЕС и увеличить совместные заимствования для инвестиций.

    Экономическая стагнация в Европе перерастает в стагфляцию – сочетание слабого роста с высокой инфляцией. Власти Германии и Италии недавно пересмотрели прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Домбровскис заявил, что уже в мае ЕС, вероятно, снизит общий прогноз по экономическому росту на 2026 год.

    Обсуждаются меры по смягчению последствий энергетического кризиса, среди которых снижение налогов на электричество, поддержка малообеспеченных, льготы на чистые технологии и координация запасов газа. Однако возможности Брюсселя и национальных правительств ограничены из-за высокого уровня долгов, накопленных в пандемию.

    Переговоры по бюджету ЕС на 2028–2034 годы становятся ареной споров между северными странами, требующими сокращения расходов и увеличения финансирования обороны, и южными, которые настаивают на поддержке экономики. С 2028 года ЕС должен будет выплачивать ежегодно 25 млрд евро по совместным долгам, взятым для борьбы с последствиями пандемии.

    Макрон резко раскритиковал призывы к быстрому возврату долгов: «Мы влезли в долги во время ковида. Теперь нам говорят, что нужно быстро возвращать – это идиотизм», – сказал президент Франции.

    На фоне кризиса партия бывшего болгарского лидера Румена Радева получила лидерство на парламентских выборах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дополнительных тратах Евросоюза на топливо в размере 22 млрд евро.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис предупредил об угрозе стагфляционного шока для европейского рынка.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков: Киеву нужно набраться воли и принять решения для выхода на договоренности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно подчеркивала, что Киеву необходимо проявить волю и принять решения для достижения договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил: «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Патрушев сообщил о планах увеличить морские перевозки с Египтом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каире прошли консультации России и Египта по развитию морских грузоперевозок и сотрудничеству в транспортно-логистической сфере с акцентом на новые маршруты.

    Россия и Египет заинтересованы в увеличении объемов двусторонних морских грузоперевозок, заявил передает председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что Патрушев посетил Каир с рабочей поездкой и провел консультации с министром транспорта Египта Камилем Вазиром по вопросам взаимодействия в морской сфере.

    В ходе встречи обсуждались углубление сотрудничества, обмен опытом по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также вопросы торгового судоходства.

    Участие во встрече приняли представители министерств, логистических компаний, судостроительных предприятий и научных организаций двух стран.

    «Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации: Египет – Суэцкий канал, а Россия – Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор», – отметил Патрушев.

    По его словам, по Трансарктическому транспортному коридору планируется перевозить грузы большинства регионов России и других стран в государства Азии и Африки.

    Также отмечено, что расчеты российских специалистов подтверждают возможность эффективной работы Суэцкого канала и Трансарктического коридора в связке.

    Патрушев добавил, что есть и другие стратегические инициативы, включая создание зернового и энергетического хаба в Египте, о чем недавно объявил президент России Владимир Путин.

    Россия, как мировой лидер по поставкам продовольствия, направляет значительную часть продукции в Южную Азию и Африку именно через регион Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди иностранных туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге.

    Россия с начала 2026 года по 3 апреля экспортировала 17,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

    Москва и Каир обсуждают увеличение объемов поставок российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в Египет.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Рыбаки в ЕС перестали выходить в море из-за цен на топливо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на управляющего директора ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europеche Даниеля Восеса де Онаинди.

    Некоторые рыбаки в Евросоюзе уже были вынуждены прекратить выходить в море из-за резкого роста цен на топливо, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR. Управляющий директор ассоциации национальных рыболовных организаций ЕС Europeche Даниель Восес де Онаинди сообщил, что трудности затронули рыбаков по всей Европе. Глава рыболовной ассоциации порта Тюборен Альфред Фискер Хансен отметил, что нынешние цены на дизель настолько высоки, что многие моряки больше не видят смысла выходить на промысел. По данным DR, с февраля по март стоимость дизеля выросла примерно на 70%. Восес де Онаинди подчеркнул, что ситуация для рыбаков остается крайне напряженной. Он заявил: «Они несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция со стороны политиков из ЕС и правительств, чтобы компенсировать эти потери». Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказали серьезное негативное влияние на экономику ЕС. За полтора месяца страны Евросоюза были вынуждены потратить на топливо дополнительно более 20 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты Евросоюза на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал причиной уязвимого положения европейских стран отказ от российских энергоносителей. В конце апреля Евросоюз запретил закупки сжиженного природного газа на спотовом рынке.

    Комментарии (0)
    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    Комментарии (0)
