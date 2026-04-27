Евродепутат Блага сообщил о пересмотре связей Словакии с Евросоюзом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Блага заявил, что Словакия пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что Брюссель отдает приоритет Украине, а не странам объединения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что после вступления Словакии в ЕС ожидалось продвижение мира, экономического сотрудничества и социальной поддержки, однако сейчас главной темой для объединения стала война на Украине.

По словам Благи, ситуация усугубилась тем, что президент Украины Владимир Зеленский перекрыл поставки нефти и газа, что поставило Словакию в сложное экономическое положение. Евросоюз, по словам евродепутата, не смог защитить страну, несмотря на серьезные последствия для экономики. «Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», – заявил он.

Блага добавил, что сейчас в Словакии усиливается критика в адрес Брюсселя и отмечается разочарование развитием событий внутри ЕС. Евродепутат подчеркнул, что альтернативные мнения по конфликту на Украине воспринимаются в Брюсселе как преступление, а русофобия в объединении напоминает тридцатые годы прошлого века.

Он также отметил, что Словакия намерена и дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией и прагматичный подход. По его словам, стране необходима дешевая российская энергия и соглашение с Россией по конфликту на Украине, иначе эскалация может привести к ядерной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил повторную блокировку Киевом нефтепровода «Дружба». Министерство экономики республики подтвердило полное восстановление поставок сырья. Братислава отказалась поддерживать новые антироссийские санкции без гарантированного транзита нефти.