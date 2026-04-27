Аракчи заявил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана

Аракчи сообщил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана

Tекст: Вера Басилая

Последний раунд переговоров между Ираном и Пакистаном прошёл успешно, передает ТАСС. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи после возвращения из Исламабада, где на прошлой неделе прошли консультации.

По словам министра, стороны провели «хорошие консультации» и обсудили направления и условия для продолжения переговоров. Аракчи также отметил, что проанализированы итоги предыдущих встреч и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Его заявление транслировалось в телеграм-канале министра после прибытия делегации Ирана в Россию. Подробности обсуждаемых вопросов не раскрываются, но обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога.

Иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.

Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном.

Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

