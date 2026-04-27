В России создан комплекс защиты от дронов для городской инфраструктуры

Ростех разработал комплекс подавления беспилотников без помех для инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Предприятие госкорпорации разработало новый комплекс подавления навигации дронов под названием «Вика», сообщает Telegram-канал Ростеха.

Оборудование создано концерном «Созвездие», входящим в холдинг «Росэл». Система блокирует каналы связи GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, надежно защищая территории от воздушных атак.

Комплекс способен функционировать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и полностью автоматически благодаря встроенному обнаружителю радиоканалов. Это позволяет включать помехи исключительно в момент выявления угрозы, что критически важно для безопасной работы гражданской инфраструктуры.

«От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», – заявили в госкорпорации.

Объединение нескольких установок в единый кластер обеспечивает круговую защиту на 360 градусов. Благодаря секторному воздействию и высокой автоматизации «Вика» идеально подходит для охраны промышленных предприятий и военных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» начал поставки модернизированных систем подавления беспилотников «Двина-100М».

