    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути
    27 апреля 2026, 07:14 • Новости дня

    FESCO сообщила о перегрузке африканских портов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная сложность при организации перевозок в страны Восточной и Южной Африки заключается в возросшей нагрузке на инфраструктуру портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, рассказал директор петербургского филиала крупного оператора морских грузоперевозок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Георгий Ремизов.

    Ремизов заявил, что основная сложность при организации морских перевозок в страны Восточной и Южной Африки сейчас заключается в перегруженности местных портов из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Он рассказал, что эскалация ситуации привела к перенаправлению судов из традиционных логистических центров в ОАЭ и Омане в африканские порты. Это увеличило нагрузку на инфраструктуру и привело к росту времени обработки судов.

    По словам Ремизова, сейчас основные сложности для перевозчиков касаются именно перегруженности портовой инфраструктуры Восточной и Южной Африки, что влияет на расписание движения судов. «На текущий момент основные сложности на восточно- и южноафриканском направлениях связаны с общей перегруженностью портовой инфраструктуры региона. Это влечет за собой увеличение времени обработки судов и влияет на расписание. При этом все сервисы Транспортной группы FESCO в страны Африки функционируют в штатном режиме», – сообщил он.

    Собеседник агентства отметил, что несмотря на сложившиеся трудности, грузопотоки не останавливаются, а логистические цепочки быстро адаптируются к изменяющимся условиям. FESCO продолжает работу по развитию перевозок не только по уже существующим маршрутам, но и вскоре планирует расширять присутствие в других странах Африки.

    Ремизов подчеркнул, что для FESCO африканское направление остается одним из приоритетных, и компания намерена укреплять свои позиции, в том числе на рынках Кении и ЮАР, повышая эффективность сервисов. Он отметил системную работу по развитию перевозок между портами Момбаса и Дурбан с Новороссийском и Петербургом.

    Компания «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» с конца 2024 года начала регулярные перевозки между портом Момбаса в Кении и Новороссийском, а с июня 2025 года запустила аналогичный сервис между портом Дурбан в ЮАР, Новороссийском и Петербургом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Компания Maersk приостановила проходы контейнеровозов через Ормузский пролив. Китайский оператор COSCO Shipping закрыл новые бронирования на рейсы в страны Ближнего Востока.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    25 апреля 2026, 20:43 • Новости дня
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.

    Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».

    Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.

    Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

    Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.

    Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 21:45 • Новости дня
    Карлсон обвинил власти США в действиях против интересов американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что решение о военной операции против Ирана принималось руководством США без учета интересов американских граждан.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США, начиная военную операцию против Ирана, действуют не в интересах собственных граждан, передает RT. По его мнению, подобная политика наблюдается в США уже давно и не связана исключительно с администрацией президента США.

    Карлсон подчеркнул в интервью изданию The Wall Street Journal, что американское правительство на протяжении многих лет руководствовалось интересами, которые не совпадают с желаниями большинства жителей страны. Он добавил: «Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его».

    Ранее Такер Карлсон отдал Израилю ведущую роль в противостоянии с Тегераном.

    Карлсон заявил, что Вашингтон не может контролировать действия Тель-Авива. Он отметил, что из-за этого США оказались втянуты в опасное противостояние с Ираном.

    24 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Над югом Ливана сбили израильский беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский беспилотник был сбит над югом Ливана после пересечения воздушной границы страны, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным Al Mayadeen, предположительно, речь идет о дроне Hermes 450, принадлежащем ВВС Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что летательный аппарат был поражен ракетой класса «земля – воздух», которую выпустили бойцы шиитской организации «Хезболла». После попадания ракеты дрон загорелся и потерял управление.

    Аппарат рухнул на землю в районе Бурдж-эш-Шимали, расположенном в окрестностях города Тир.

    Накануне армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане. Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки.

    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

    26 апреля 2026, 01:47 • Новости дня
    Пентагон заявил о перенаправлении 37 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы США с середины апреля перенаправили тридцать семь судов, пытавшихся покинуть или зайти в порты Ирана, в рамках блокады.

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что с момента начала морской блокады Ирана тринадцатого апреля, американские военные перенаправили тридцать семь судов, которые пытались покинуть или зайти в иранские порты, передает ТАСС.

    Командование подчеркнуло, что силы США продолжают «содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их».

    В заявлении СЕНТКОМ отмечается: «Силы США продолжают содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их. 37 судов были перенаправлены с начала блокады».

    Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон продолжит блокаду морских путей исламской республики до заключения окончательной сделки между сторонами.

    После этого Корпус стражей исламской революции сообщил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия американской блокады, призвав судоходные компании соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны.

    В КСИР также назвали заявления американского президента по Ормузскому проливу «не заслуживающими доверия». Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, напротив, информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом заявил, что Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива.

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана. Американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов.

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в Ормузском проливе, что грозит эскалацией конфликта.

    25 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Иранская делегация покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская делегация во главе с Аббасом Аракчи уехала из Пакистана после переговоров с властями страны, не встретившись с представителями США, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента на месте событий, иранская делегация, в которую входил министр иностранных дел Аббас Аракчи, покинула Исламабад после целого дня переговоров на высоком уровне с премьером и главой МИД Пакистана, передает «Интерфакс». Перед отъездом делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

    В своем сообщении в телеграм-канале Аракчи сообщил, что встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром. Аракчи отметил: «Изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с режимом прекращения огня и полным окончанием навязанной войны против Ирана».

    Премьер-министр Пакистана назвал встречу с иранской делегацией теплой и отметил, что стороны обсудили актуальные вопросы и возможности укрепления двусторонних отношений.

    Ранее СМИ писали о запланированной встрече Аракчи с американской делегацией, в которую должны были войти спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, однако она не состоялась.

    Президент США отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

    Также американский лидер объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан возникшей «неразберихой» в Иране.

    25 апреля 2026, 00:57 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ОАЭ Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления диалога для долгосрочного урегулирования кризиса в Ормузском проливе. При этом должны учитываться законные интересы всех государств региона, сообщается на сайте МИД.

    Стороны также предметно рассмотрели шаги по укреплению сотрудничества между государствами. Особый акцент был сделан на развитии гуманитарных связей и расширении контактов между гражданами в рамках договоренностей лидеров двух стран.

    Кроме того, министры приветствовали скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. В завершение разговора главы ведомств сверили график предстоящих контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу Ирана с арабскими странами. Ранее российский министр и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение ситуации в районе Ормузского пролива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку в этом регионе хрупкой и непредсказуемой.

    26 апреля 2026, 01:03 • Новости дня
    Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после распоряжения премьера.

    Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, передает ТАСС. По данным пресс-службы армии, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры шиитской организации.

    «Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями израильского политического руководства», – говорится в сообщении.

    Вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии нанести «мощные удары» по объектам «Хезболла» в Ливане. После этого армия провела серию атак по южноливанским позициям организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля нанести мощные удары по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля ликвидировала за минувшие выходные на юге Ливана более 15 боевиков шиитского движения.

    Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на 3 недели не имеет смысла при продолжающихся израильских атаках.

    24 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Депутат «Хезболлы» раскритиковал продление перемирия между Ливаном и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки, заявил депутат от движения «Хезболла» Али Файяд.

    «Прекращение огня теряет всякий смысл, если Израиль продолжает враждебные действия – убийства, обстрелы и разрушение приграничных ливанских населенных пунктов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По мнению Файяда, инициатива перемирия нацелена на навязывание Ливану новой реальности, при которой только Бейрут должен соблюдать прекращение огня, а израильская сторона никаких обязательств не берет. Депутат считает, что такой подход фактически используется как прикрытие для продвижения прямых переговоров при посредничестве США.

    Файяд заявил, что «Хезболла» категорически не согласна с подобной формулой и будет ей противостоять. Любое нападение Израиля на объекты в Ливане, по его словам, дает движению право на ответные действия в зависимости от ситуации на месте.

    Он также добавил, что перемирие будет иметь смысл только в случае вывода израильских сил с ливанской территории. В противном случае, отметил Файяд, ливанцы сохраняют право на сопротивление для восстановления полного суверенитета страны.

    Агентство Reuters сообщало, что власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане.

