Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток

Tекст: Алексей Дегтярёв

Торжественная церемония встречи корветов «Совершенный» и «Резкий», а также танкера «Печенга» состоялась во Владивостоке, передает ТАСС.

В рамках дружественных визитов российские корабли заходили в порты Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и Китая.

«Сегодня мы с вами встречаем отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий», среднего морского танкера «Печенга» в родной базе после выполнения задач боевой службы», – заявил командующий флотом Виктор Лиина.

Он добавил, что иностранные государства высоко оценили морскую культуру и выправку экипажей.

По возвращении командирам кораблей традиционно вручили запеченных поросят, а отличившиеся моряки получили государственные награды. Дальний поход стартовал 12 февраля 2026 года. Во время маневров экипажи успешно отразили воздушные атаки, уничтожили морские беспилотники и отработали противолодочные задачи совместно с вертолетом Ка-27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход. В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам. В апреле моряки покинули китайский город Чжаньцзян для продолжения миссии.