Песков: Россия является неотъемлемой частью Европы

Tекст: Дарья Григоренко

«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».