Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с обратным переводом

Tекст: Денис Тельманов

Мошенники стали применять новую схему «обратного перевода», при которой они переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть средства на другой счет, сообщает РИА «Новости».

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава пояснил: «Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина »дропа«, то есть соучастника преступления.

Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств».

По словам эксперта, деньги, пришедшие якобы от неизвестного отправителя, почти всегда украдены у третьего лица. Если человек выполнит просьбу и переведёт средства обратно, он становится звеном в схеме по обналичиванию похищенных денег и попадает в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Кучава также отметил, что после подачи заявления в полицию отправителем похищенных денег, реквизиты получателя автоматически заносятся в черный список.

В этом случае банки могут полностью заблокировать карты и счета клиента во всех организациях. Находящиеся на этих счетах средства не исчезают, но получить к ним доступ можно будет только в отделении банка при предъявлении паспорта.

Эксперт подчеркнул, что при поступлении подозрительных переводов от незнакомцев нельзя возвращать деньги самостоятельно.

Единственно верное действие – позвонить в свой банк по официальному номеру, сообщить о несанкционированном поступлении денег и инициировать официальный возврат по реквизитам отправителя. Такой подход защитит от возможной блокировки счетов и участия в мошеннических схемах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы о новой волне мошеннических звонков. Мошенники, представившиеся сотрудниками портала «Госуслуги», обманули 80-летнюю пенсионерку и ее дочь на сумму более 39,7 млн рублей в Москве.