  Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня

    Эстонский катер оказался в российских водах из-за неисправности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат. Cреди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

    26 апреля 2026, 07:51 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска группы «Север» продолжили наступление, продвигаясь до 650 метров на отдельных участках фронта, уничтожая живую силу и технику противника.

    Оперативная обстановка в Сумской и Харьковской областях остается напряженной, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения группировки «Север» вели ожесточенные бои на Сумском направлении, за сутки продвинувшись до 550 метров на двадцати четырех участках.

    В районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки и других населенных пунктов был нанесен огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка. В Таратутино противник попытался контратаковать силами штурмовой группы, но украинские националисты были уничтожены. За сутки продвижение войск «Север» в этом районе составило до 450 метров.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды продвигались на десяти участках, выбивая противника из ряда населенных пунктов, включая освобождение села Бочково.

    На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 650 метров. Отмечаются значительные потери противника, превышающие 200 человек за сутки, из которых более 150 – в Сумской области. Были уничтожены бронемашины, минометы, автомобили, пункты управления БпЛА и беспилотники различных типов.

    В отдельных районах штурмовые подразделения продолжают зачищать приграничные лесные массивы, а артиллерия и операторы БпЛА наносят удары по вскрытым целям. В Великобурлукском и Липцовском направлениях отмечено уничтожение пикапов, квадроциклов и мотоциклов, а также дополнительной беспилотной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» создают буферную зону и наносят значительный урон живой силе и технике противника.

    За сутки войска группировки «Север» достигли продвижения до 500 метров на ряде направлений и нанесли серьезный урон противнику.

    26 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за артиллерийскими стрельбами армии КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР присутствовал на соревнованиях минометных расчетов, где были продемонстрированы навыки по преодолению заграждений и уничтожению условных целей.

    Как передает ТАСС, Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе между минометными расчетами крупных объединений Корейской народной армии, о чем сообщили в агентстве ЦТАК.

    Лидера страны сопровождали представители высшего военного руководства, включая министра обороны Но Гван Чхоля и начальника Генштаба Ли Ен Гиля.

    На соревнованиях оценивались способности подразделений быстро преодолевать природные и искусственные заграждения, оперативно развертываться для уничтожения различных целей, а также маскироваться и отходить по заданному тактическому плану.

    По словам представителей ЦТАК, бойцы «в полной мере продемонстрировали боевую эффективность и мощь минометов ударных легких пехотных подразделений, а также исчерпывающую боеготовность».

    Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение итогами состязаний, передал теплый привет участникам и всему личному составу армии. Он отметил рост стремления совершенствовать боевую подготовку на всех уровнях КНА и подчеркнул важность укрепления боеспособности армии, реализации военно-стратегических идей Трудовой партии Кореи и собственных методов ведения боя.

    Лидер КНДР также дал указания на организацию в будущем более интенсивных и конкурентоспособных соревнований между воинскими частями.

    В итогах соревнований первое место заняли минометные расчеты соединения при 11-м корпусе КНА, второе – второй корпус, третье – 91-й корпус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил извинения президента Южной Кореи за инцидент с запуском дронов в сторону Северной Кореи.

    26 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков: Киеву нужно набраться воли и принять решения для выхода на договоренности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно подчеркивала, что Киеву необходимо проявить волю и принять решения для достижения договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил: «Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только на этапе окончательного согласования договоренностей между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что для украинских властей участие во внешних конфликтах стало приоритетнее мирных инициатив для Украины.

    26 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Патрушев сообщил о планах увеличить морские перевозки с Египтом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каире прошли консультации России и Египта по развитию морских грузоперевозок и сотрудничеству в транспортно-логистической сфере с акцентом на новые маршруты.

    Россия и Египет заинтересованы в увеличении объемов двусторонних морских грузоперевозок, заявил передает председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что Патрушев посетил Каир с рабочей поездкой и провел консультации с министром транспорта Египта Камилем Вазиром по вопросам взаимодействия в морской сфере.

    В ходе встречи обсуждались углубление сотрудничества, обмен опытом по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также вопросы торгового судоходства.

    Участие во встрече приняли представители министерств, логистических компаний, судостроительных предприятий и научных организаций двух стран.

    «Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации: Египет – Суэцкий канал, а Россия – Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор», – отметил Патрушев.

    По его словам, по Трансарктическому транспортному коридору планируется перевозить грузы большинства регионов России и других стран в государства Азии и Африки.

    Также отмечено, что расчеты российских специалистов подтверждают возможность эффективной работы Суэцкого канала и Трансарктического коридора в связке.

    Патрушев добавил, что есть и другие стратегические инициативы, включая создание зернового и энергетического хаба в Египте, о чем недавно объявил президент России Владимир Путин.

    Россия, как мировой лидер по поставкам продовольствия, направляет значительную часть продукции в Южную Азию и Африку именно через регион Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди иностранных туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге.

    Россия с начала 2026 года по 3 апреля экспортировала 17,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

    Москва и Каир обсуждают увеличение объемов поставок российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в Египет.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 00:13 • Новости дня
    В Финляндии начались учения ВВС с участием самолетов F/A-18 Hornet

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил с участием 18 истребителей F/A-18 Hornet, полеты пройдут на востоке страны.

    Учения военно-воздушных сил Финляндии Ilmataktiikka 26 стартовали в понедельник, передает РИА «Новости».

    В маневрах задействовано 18 истребителей F/A-18 Hornet, которые будут выполнять полеты между Рованиеми и Куопио, охватывая северные и восточные регионы страны.

    Самолеты базируются на авиабазах Лапландского и Карельского авиакрыльев. Учения продлятся до тридцатого апреля.

    Как уточнили в ВВС Финляндии, основная цель маневров – повышение боеготовности и отработка взаимодействия между подразделениями.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что республика значительно увеличила масштаб учений на своей территории, в том числе вблизи границы с Россией.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность активизацией НАТО в Европе и наращиванием военного присутствия рядом с российскими границами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время учений НАТО десантируемая с высоты 300 метров боевая машина разбилась из-за нераскрывшегося парашюта.

    Французские и польские военные запланировали совместные маневры над Балтийским морем для отработки сценариев применения ядерного оружия по целям на территории России и Белоруссии.

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах.

    27 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Трамп признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине корреспондентов Белого дома решил самостоятельно задержаться, чтобы понять ситуацию.

    Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CBS, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, он хотел увидеть, что происходит, и поэтому не сразу покинул помещение, несмотря на рекомендации сотрудников секретной службы.

    «Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», – заявил Трамп. Он отметил, что его решение затруднило действия охраны и, вероятно, замедлило их работу.

    Американский лидер уточнил, что был окружен профессионалами, но своим поступком заставил их действовать чуть медленнее.

    Трамп сообщил, что после инцидента он и члены его кабинета находятся в безопасности, а нападавший задержан. Власти опознали подозреваемого как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время стрельбы на ужине с Дональдом Трампом в Вашингтоне некоторые гости забирали бутылки с вином со столов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме были опубликованы в Сети.

    27 апреля 2026, 02:01 • Новости дня
    В Москве умер ведущий «Радионяни», заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов скончался на 97-м году жизни, он был известен работой в Московском мюзик-холле и на телевидении.

    Заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, сообщает kino-teatr.ru. Согласно публикации портала, Лев Павлович Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, ушёл из жизни 24 апреля 2026 года.

    Шимелов получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, однако вскоре его творческий путь привёл на профессиональную эстраду, где он начал выступать с 1952 года.

    С 1965 по 1975 годы артист работал в Московском мюзик-холле, где проявил себя и как режиссёр, поставив популярные программы, включая «Москва улыбается вам» и «Он, она и спорт» с Любовью Полищук.

    С 1979 года Лев Шимелов стал известен широкой аудитории как ведущий детской передачи «Радионяня». В 1990 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР за вклад в развитие отечественной культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и каскадер Александр Пангаев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Литератор Евгений Борисов скончался на 93-м году жизни. Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    27 апреля 2026, 03:15 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал поддержку России в будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с российским министром обороны Ким Чен Ын заверил в сохранении поддержки политики России по обеспечению безопасности и территориальной целостности.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны России Андрея Белоусова в намерении и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    В ходе встречи 26 апреля в Пхеньяне глава российского оборонного ведомства вручил награды военнослужащим Корейской народной армии, проявившим героизм при выполнении задач в Курской области.

    Ким Чен Ын заявил: «Правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов». Лидер КНДР также выразил уверенность, что армия и народ России одержат победу в «справедливой и священной борьбе».

    По информации ЦТАК, Ким Чен Ын выразил признательность российскому руководству за усилия по развитию союзнических отношений между странами.

    В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что спецназ КНДР участвовал вместе с российскими военными в отражении украинского наступления в Курской области.

    Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области. По данным российского Генштаба, подразделения ВСУ 6 августа 2024 года предприняли попытку захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено, а операция по освобождению региона завершена к 26 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян отметил государственными наградами бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм.

    Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну, корейскому народу и руководству страны за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.


