  
  
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    27 апреля 2026, 00:13 • Новости дня

    В Финляндии начались учения ВВС с участием самолетов F/A-18 Hornet

    Учения с 18 истребителями F/A-18 Hornet стартовали на востоке Финляндии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил с участием 18 истребителей F/A-18 Hornet, полеты пройдут на востоке страны.

    Учения военно-воздушных сил Финляндии Ilmataktiikka 26 стартовали в понедельник, передает РИА «Новости».

    В маневрах задействовано 18 истребителей F/A-18 Hornet, которые будут выполнять полеты между Рованиеми и Куопио, охватывая северные и восточные регионы страны.

    Самолеты базируются на авиабазах Лапландского и Карельского авиакрыльев. Учения продлятся до тридцатого апреля.

    Как уточнили в ВВС Финляндии, основная цель маневров – повышение боеготовности и отработка взаимодействия между подразделениями.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что республика значительно увеличила масштаб учений на своей территории, в том числе вблизи границы с Россией.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность активизацией НАТО в Европе и наращиванием военного присутствия рядом с российскими границами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время учений НАТО десантируемая с высоты 300 метров боевая машина разбилась из-за нераскрывшегося парашюта.

    Французские и польские военные запланировали совместные маневры над Балтийским морем для отработки сценариев применения ядерного оружия по целям на территории России и Белоруссии.

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах.

    25 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова: МИД использует вызов посла в Румынии для донесения позиции Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена использовать вызов своего посла Владимира Липавского в МИД Румынии как возможность подробно разъяснять российские позиции по ключевым внешнеполитическим вопросам, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Москва использует вызов посла России в Румынии Владимира Липавского в местный МИД как возможность донести свои взгляды по внешнеполитическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», – подчеркнула Захарова.

    Она также отметила, что Москва готова использовать такие поводы на регулярной основе. По ее словам, регулярный вызов послов РФ в недружественных странах становится для российских дипломатов дополнительным каналом для разъяснения позиции Москвы по ключевым международным вопросам.

    Ранее осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском городе Галац.

    Министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла России в Бухаресте после сообщения о падении беспилотника в районе Галац.

    24 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов

    ИИ выстроил в рой турецкие беспилотники Baykar и боеприпасы Sivrisinek

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкая корпорация Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем.

    Компания продемонстрировала первый полет группы дронов K2 и новейших аппаратов Sivrisinek, способных действовать автономно, передает РИА «Новости».

    Демонстрация состоялась 17 апреля на полигоне в провинции Эдирне, а широкой публике разработку представят в мае на оборонной выставке SAHA в Стамбуле.

    «В ходе демонстрационного полета пять разработанных турецкими специалистами Baykar БПЛА-камикадзе K2 следующего поколения взлетели друг за другом в течение пяти минут. В небе они выстроились в фигуры, такие как линия, буква V, «Туран» и другие, и провели патрульные полеты. Затем к ним присоединились новые барражирующие боеприпасы Sivrisinek, сформировав рой под K2», – рассказали в пресс-службе корпорации.

    В испытаниях также приняли участие ударные аппараты TB2, TB3 и AKINCI, которые вели видеосъемку. Завершился маневр построением всех 18 беспилотников в единую фигуру V. В компании подчеркнули, что благодаря ИИ и визуальной навигации устройства успешно находили цели и ориентировались в пространстве без сигнала GNSS.

    Барражирующие боеприпасы Sivrisinek могут преодолевать расстояние до тысячи километров. Они способны обмениваться данными о целях даже при активном радиоэлектронном подавлении. Baykar сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников, экспортируя продукцию в 37 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Между тем российские войска получили партию дронов «Тор» с модулями искусственного интеллекта. Российский беспилотник «Ланцет» с элементами искусственного интеллекта атаковал цель в центре Киева.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    24 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

    Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

    Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

    Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

    Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что «дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote». Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

    Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

    Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

    По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце. ВМС США заключили контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot с боевой системой эсминцев. Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника с помощью лазерного комплекса HELIOS.

    24 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    Лавров заявил о войне Запада с Россией руками Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада фактически объявили России войну, используя для этого Украину.

    «Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве «наконечника» используется киевский режим», – сказал Лавров на встрече с представителями российских НКО, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев не смог бы противостоять России без постоянной поддержки западным вооружением, разведданными и обучением военных.

    Министр добавил, что украинское государство и киевский режим используются странами Запада как «геополитический таран» против России. Лавров также отметил, что представители Генерального штаба Бельгии открыто заявляют о подготовке к войне с Россией, а Украина, по их словам, помогает выиграть время.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о войне всех стран НАТО с Россией на Украине.

    В МИД заявили о подготовке НАТО к конфликту с Россией.

    25 апреля 2026, 16:57 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника

    МИД Румынии вызвал посла России из-за падения БПЛА в Галаце

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после падения беспилотника в районе города Галац.

    Посол России в Румынии Владимир Липаев был экстренно вызван в Министерство иностранных дел страны после инцидента с падением беспилотника в районе города Галац, передает Ura.ru. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение в своих социальных сетях.

    Ранее сообщалось, что осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском городе Галац.

    Румынские власти вызывали временного поверенного в делах России из-за найденных обломков дрона в уезде Тулча.

    25 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Макрон назвал Путина, Трампа и Си противниками Европы
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал France 24.

    Во время визита в Грецию глава Франции заявил: «Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам».

    Макрон отметил, что, несмотря на это, глава Белого дома остается союзником Европы, хотя и не всегда надежным и предсказуемым. По словам французского президента, Европа не должна полностью полагаться на НАТО и должна развивать собственное измерение безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее в интервью Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует нападать на государства НАТО, считая это бессмысленным. Путин также отмечал, что западные лидеры используют образ «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем, но, по его мнению, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

    Американский президент ранее заявил в интервью Telegraph, что серьезно рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона против Ирана. Он подчеркнул, что всегда считал НАТО «бумажным тигром», и, по его словам, Россия также знала об этой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о состоянии стратегической конфронтации между Европой и Россией.

    Французский лидер резко раскритиковал частые высказывания Трампа по поводу вероятного выхода США из НАТО.

    Американский политик регулярно выражал недовольство чрезмерными расходами Вашингтона на поддержку союзников по альянсу.

    24 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Райски: Упавшие в Финляндии БПЛА могли запустить внутри страны или в Эстонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Упавшие на территории Финляндии беспилотники, которые изначально приписывали Украине, могли быть запущены с самой финской территории в ходе учений с участием натовских солдат или с баз НАТО в Эстонии, заявила финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

    Райски заявила, что упавшие на территории Финляндии беспилотники, которые поначалу связывали с Украиной, могли быть запущены не только с Украины, но и непосредственно из Финляндии или с территории Эстонии, где находятся базы НАТО, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что первоначально беспилотник был идентифицирован как украинский, однако позже стали высказываться версии о его более простой конструкции. «Первая информация была – это украинское производство, плюс сейчас они хотят немножко смягчить ситуацию и сказать, что это был не такой дорогой вариант какого-то дрона», – рассказала активистка.

    По её мнению, запуск мог осуществляться с территории Финляндии в рамках учений с участием натовских военных или с эстонских баз. Она подчеркнула, что более лёгкие модели беспилотников не способны преодолеть расстояние от Украины до Петербурга, поэтому «подозрение уже на нашу страну», а также на соседнюю Эстонию, где также идут учения.

    Активистка полагает, что подобные запуски могут быть частью обучения, которое в дальнейшем способно перерасти в провокацию против России. Райски подчеркнула, что речь может идти о тренировках, которые могут стать началом более серьёзных инцидентов.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил увеличение случаев использования Финляндии и стран Балтии для запуска украинских беспилотников по территории России. Он предупредил, что если эти страны сознательно предоставляют своё воздушное пространство для атак, то становятся соучастниками агрессии против России и Россия оставляет за собой право на самооборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики. Военный эксперт Борис Джерелиевский допустил запуск этих аппаратов из акватории Балтийского моря.

    24 апреля 2026, 04:28 • Новости дня
    Wirtualna Polska: Франция и Польша решили устроить учения с ЯО против России

    Tекст: Антон Антонов

    Французские и польские военные намерены провести совместные маневры над Балтийским морем для тренировки применения ядерного оружия по целям на российской и белорусской территории, пишет Wirtualna Polska.

    По данным Wirtualna Polska, «учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши», передает РИА «Новости».

    В маневрах планируется задействовать французские истребители Rafale. Эти боевые машины способны нести ядерные боеголовки. Пилоты будут тренироваться наносить удары по условным целям на территории России и Белоруссии, пишет Wirtualna Polska.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    24 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Жителей Хельсинки напугало «белое вещество» на деревьях

    Iltalehti сообщила о появлении неизвестного белого материала на деревьях Хельсинки

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из районов Хельсинки прохожие обнаружили загадочное белое вещество на кронах деревьев, не сумев определить его природу, сообщила финская газета Iltalehti.

    Странное вещество, обнаруженное на деревьях в одном из районов Хельсинки, вызвало опасения у местных жителей, передает РИА «Новости».

    По информации финской газеты Iltalehti, вечером прохожие увидели с расстояния около 500 метров какой-то белый материал, который был замечен на деревьях.

    Один из очевидцев рассказал изданию: «Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях». Люди не смогли определить, из чего состоит найденный материал. «Я не уверен, была ли это ткань или пластик», – добавил один из них.

    Iltalehti не приводит объяснения, что это могло быть. Ранее, как отмечает издание, в регионе наблюдали загадочное свечение в небе, однако связи между событиями не установлено.

    Жители Петербурга заметили в небе необычное светящееся облако после старта космического аппарата.

    Индонезийские специалисты объяснили подобное свечение отражением солнечного света от выхлопных газов ракет.

    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

