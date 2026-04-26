  • Новость часаПесков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    26 апреля 2026, 23:52 • Новости дня

    Сейсмологи сообщили о землетрясении на Хоккайдо магнитудой 6,3

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильное землетрясение произошло на японском острове Хоккайдо недалеко от города Обихиро, эпицентр находился на глубине 83 километров.

    Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано на острове Хоккайдо в Японии в 20.23 по времени UTC (23.23 мск), передает РИА «Новости».

    Сейсмологический центр EMSC уточнил, что эпицентр находился в 30 километрах к югу-юго-западу от города Обихиро, где проживает 173 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 83 километра.

    Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Власти продолжают мониторинг ситуации и оценивают возможные последствия подземных толчков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Индии в штате Манипур произошло ощутимое землетрясение.

    У берегов греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. На территории Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

    26 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Орешкин назвал главные причины снижения экономики России

    Tекст: Ольга Иванова

    Замедление экономической динамики в России объясняется нехваткой трудовых ресурсов и медленным внедрением технологий, а не ограничениями в интернете, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Отрицательный эффект в экономике России в начале года обусловлен более значимыми факторами, чем интернет-ограничения, передает РИА «Новости». По словам замглавы администрации президента Максима Орешкина, основное влияние оказывает дефицит кадров.

    «Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», – отметил Орешкин, отвечая на вопрос о влиянии ограничений в Сети на экономический рост.

    Заместитель главы администрации президента добавил, что ситуация в экономике остается сложной. Он указал на нехватку ресурсов и кадров, а также на медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

    По данным Минэкономразвития, ВВП России в феврале сократился на 1,5% в годовом выражении после январского снижения на 2,1%. В ведомстве подчеркнули, что такая динамика во многом связана с календарным фактором. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры для возобновления экономического роста и поддержки бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что прежние внутренние ресурсы роста экономики во многом исчерпаны, и бизнесу придется адаптироваться к новым условиям.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля сообщила о возвращении отечественного рынка к росту весной.

    Комментарии (41)
    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат. Cреди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    Комментарии (10)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба, в результате чего Дональда Трампа и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали из зала, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, вечером в субботу в отеле Washington Hilton проходил званый ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – впервые за много лет с участием Трампа. Во время беседы Трампа с журналистом CBS Weijia Jiang, когда в зале находились тысячи гостей, из вестибюля донеслись громкие хлопки.

    «Я подумал, что это упал поднос», – позже прокомментировал Трамп. После первых выстрелов охрана немедленно эвакуировала вице-президента Джей Ди Вэнса, самого Трампа и других высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министров и руководителей ведомств. Гости попадали на пол, многие прикрывались скатертями или прижимались к стенам, пока сотрудники Секретной службы перекрикивали толпу, требуя расчистить проход и выводя чиновников через столы.

    Несколько человек пострадали во время паники. Хармит Диллон, представитель Минюста, рассказала, что получила ушиб головы, когда агенты пробирались через ряды столов и стульев. Лишь спустя час после происшествия Трамп покинул гостиницу вместе с пресс-пулом и охраной.

    Позднее президент выступил с обращением к нации из Белого дома. «Это было очень неожиданно», – отметил он, поблагодарив сотрудников спецслужб за оперативную работу, а также раскритиковал систему безопасности отеля и напомнил о предыдущих инцидентах, когда его жизни угрожала опасность. Трамп заявил, что намерен вернуться на ужин, и пообещал, что мероприятие состоится вновь в течение месяца.

    Полиция задержала подозреваемого, которому предъявят обвинения в понедельник. Ужин корреспондентов в Washington Hilton проводится свыше 60 лет, однако, по словам очевидцев, в этом году система досмотра гостей была непоследовательной: кого-то просили выбросить предметы, других пропускали без тщательной проверки.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    @ Oleg V. Belyakov/airliners.net/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Ранее была обнародована видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов дронов – украинских SkyFall P1-Sun и американских Merops AS-3 Surveyor.

    Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Гераням».

    P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет ряд преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими легкие самолеты и даже вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    Комментарии (9)
    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    @ Daniel Cole/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новое покушение на Дональда Трампа не станет резонансным. Скорее всего, рейтинг главы Белого дома слегка подрастет, но лишь за счет скромной мобилизации сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

    «Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

    «То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

    «Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

    «Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    Комментарии (4)
    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Комментарии (21)
    26 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»

    В начале конфликта с Ираном израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО вместе с обслуживающим персоналом для защиты от ракетных ударов, пишет Axios.

    Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты систему противовоздушной обороны «Железный купол» и военнослужащих для ее обслуживания в начале вооруженного противостояния с Ираном, передает Axios. Беспрецедентное развертывание комплекса ПВО во время войны ранее не предавалось огласке.

    С начала конфликта территория ОАЭ подвергалась иранским атакам чаще других стран региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Тегеран выпустил по государству около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2,2 тыс. беспилотников. Хотя большинство целей удалось перехватить, некоторые достигли военных и гражданских объектов.

    Запасы ракет-перехватчиков ОАЭ быстро истощились, и страна была вынуждена обратиться за помощью. После телефонного разговора с президентом Эмиратов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал отправить батарею ПВО с несколькими десятками перехватчиков. Это стало первым случаем передачи «Железного купола» другой стране.

    Израильские ВВС также нанесли множество ударов по позициям ракет малой дальности на юге Ирана, прежде чем те смогли атаковать ОАЭ и другие страны Персидского залива. Бывший чиновник Совета национальной безопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба отметил, что Израиль стал одной из стран, оказавших реальную помощь.

    «В первую очередь Соединенные Штаты и Израиль доказали, что являются настоящими союзниками, предложив поддержку посредством масштабной военной помощи, обмена разведданными и дипломатической поддержки», – написал аль-Отайба. Высокопоставленный чиновник ОАЭ подчеркнул, что помощь Израиля в критический момент не будет забыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов за сутки уничтожили девять иранских баллистических ракет и 50 беспилотников.

    Сутками ранее средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 23 ракет и 56 дронов.

    При этом внешнеполитическое ведомство страны назвало ложными сообщения западных СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков.

    Комментарии (6)
    26 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    После трагедии в Чернобыле Россия усовершенствовала безопасность ядерных технологий, тогда как Европа, годами занимавшаяся дискредитацией советской и российской энергетики, привела собственную отрасль к глубокому упадку, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Александр Уваров и Борис Марцинкевич. Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, остается крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики.

    «Печальный опыт Чернобыля стал для России стимулом для совершенствования безопасности атомных технологий. После трагедии было много сделано. Самое главное – у нас появился независимый от атомной отрасли надзорный орган. Также стали уделять пристальное внимание культуре безопасности, при которой аварии предотвращаются, а не героически превозмогаются», – отметил Александр Уваров, главный редактор «АтомИнфо».

    Среди других уроков – принятие технических решений на реакторах РБМК (реакторы большой мощности, которые были установлены на Чернобыльской АЭС). «Строго говоря, если бы была возможность продлевать работу РБМК как можно дольше, то сегодня это был бы один из самых безопасных атомных реакторов», – полагает собеседник.

    Его коллега Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо», напомнил, что кардинальный пересмотр систем безопасности на АЭС начался ещё после аварии на американской АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, а после Чернобыля появились дополнительные требования – в частности, на Игналинской АЭС в Литве, где реакторы РБМК-1500 стали выдавать меньше мегаватт.

    Европа же, по словам Уварова, использовала чернобыльскую трагедию для дискредитации советской и российской атомной энергетики. Кампании против атома привели к упадку отрасли на европейском континенте. «Надо мыслить стратегически и не уподобляться истеричкам. Да, случилась авария. Но из нее нужно вынести уроки и принять меры. Если после каждой аварии останавливать всю отрасль, то мы все со временем уйдем в каменный век», – подчеркнул эксперт.

    Марцинкевич добавил, что критика российских технологий на Западе была несправедливой. После Чернобыля приняли решение не строить реакторы типа РБМК, перейдя к водо-водяным ядерным реакторам, которые отличаются принципиально. «Сейчас на долю корпорации «Росатом» и Китая приходится 85% новых энергоблоков. В самой Европе за это время было построено всего четыре. Европейцы не умеют строить», – говорит эксперт.

    Сегодня в Евросоюзе, включая заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, всё чаще звучат мысли о том, что поспешный отказ от АЭС был стратегической ошибкой. За прошедшие десятилетия европейская атомная отрасль оказалась в глубоком упадке. «Различные заявления и антиядерные настроения – это попытка прикрыть простой факт. После 30 лет простоя надо начинать с нуля, это касается как Европы, так и США. В России перерыва не было, и мы в хорошей форме», – пояснил Марцинкевич. По мнению Уварова, «в случае с Европой мы наблюдаем ситуацию, о которой говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

    При этом Евросоюз долгие годы называл ядерную безопасность своим безусловным приоритетом. Однако сегодня Брюссель молча наблюдает за систематическими обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины и иранской АЭС «Бушер» со стороны США. Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие жесткой реакции может привести к непредсказуемым последствиям.

    «Мы наблюдаем у европейских политиков двойную мораль. Если снаряд американский или украинский – можно промолчать. Если они продолжат поощрять такое поведение, когда-нибудь это может привести к новой катастрофе», – подчеркнул Уваров.

    Марцинкевич напомнил, что обстрелы АЭС чреваты радиоактивной катастрофой, заражением местности и невозможностью жить на ней долгое время. «АЭС «Бушер» находится на берегу Персидского залива. Площадь заражения будет зависеть от розы ветров, но то, что воды залива окажутся заражены, – однозначно. То же самое касается Запорожской АЭС: куда ветер подует, там и произойдет заражение. Я напомню: после аварии на ЧАЭС радиоактивные осадки выпадали даже в Швеции», – заключил эксперт.

    Напомним, авария на Чернобыльской АЭС в Киевской области Украины произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора привел к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Сильнее всего пострадали территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Tекст: Ольга Иванова

    Одобренное 150 делегатами съезда слияние двух политических сил «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» позволит объединенным экологам выдвигать своих кандидатов в Госдуму без предварительного сбора подписей.

    В ближайшее время начнется процесс интеграции региональных отделений и партийного актива. Объединенная структура сохранит название «Зеленые». Это позволит представителям «Зеленой альтернативы», утратившей в 2025 году парламентскую льготу, выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

    Исполнительный секретарь Константин Атаян призвал активно развивать отделения в регионах. «Зелёное движение в России накопило колоссальный опыт в самых разных областях – и в охране и восстановлении природных территорий, и в зоозащите, и в сфере раздельного сбора и переработки отходов», – заявил он.

    Бывший глава «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов подчеркнул, что политические силы объединяет прочное единство подходов. Сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова назвала слияние мощным стартом федеральной кампании, отметив готовность выводить экологическую повестку на новый уровень.

    Решение поддержали представители Общественной палаты России и лидеры профильных движений стран СНГ. Эксперты считают, что консолидация дает экологам серьезные шансы на преодоление пятипроцентного барьера на выборах.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Комментарии (50)
    26 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    @ i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Король Карл III готовится к четырехдневному визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений Лондона и Вашингтона до минимума со времен Суэцкого кризиса, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, семидесятисемилетний монарх прибудет в Вашингтон в понедельник, когда отношения Британии и США находятся на самом низком уровне со времен Суэцкого кризиса 1950-х годов. Визит приурочен к 250-летию Декларации независимости США, однако проходит на фоне резкой критики президента США премьер-министра Британии Кира Стармера за отказ участвовать в первых ударах по Ирану.

    Лидер США, который называет Карла III «фантастическим человеком», обрушился на британского премьера, называя его слабым и ненадежным. Президент пригрозил пересмотреть торговое соглашение, подписанное год назад, и отказался поддержать план Лондона отказаться от стратегической цепочки островов в Индийском океане, заявив, что Британии, возможно, придется «научиться сражаться самой» даже на фоне вылетов американских самолетов с английских баз на Ближний Восток.

    Монарха ждут двусторонняя встреча с президентом США, банкет в Белом доме и выступление на совместном заседании Конгресса, при том что король по конституционной традиции обязан держаться выше политики. Лидер США, которому сейчас семьдесят девять лет, во втором сроке демонстративно игнорирует протокол, нападая даже на папу римского, что повышает риск неловких эпизодов.

    Визит состоится спустя несколько дней после перестрелки в отеле, где проходил ужин корреспондентов Белого дома, когда президента США пришлось экстренно уводить со сцены. Лондон и Вашингтон, как сообщил министр в правительстве Стармера Даррен Джонс, тесно согласуют вопросы безопасности поездки. На фоне перепалки с премьером лидер США сравнил его не в пользу Уинстона Черчилля, поставив в один ряд с Невиллом Чемберленом и его политикой умиротворения.

    Американский лидер также не раз рассуждал о присоединении Канады, где Карл III является главой государства, а решение короля лишить принца Эндрю титулов из-за связи с Джеффри Эпштейном контрастирует с обвинениями в адрес президента США, будто он тормозил усилия по достижению справедливости для жертв Эпштейна. Король при этом отказался встречаться с пострадавшими во время нынешней поездки. Стармер выразил надежду, что монархия поможет «протянуть мост через десятилетия» и подчеркнуть устойчивость союза, напомнив о прошлых кризисах вроде войны во Вьетнаме и Суэцкого дела 1956 года.

    Лидер США заявил BBC, что визит короля способен «абсолютно» восстановить отношения, и это будет первый государственный визит британского монарха со времени поездки Елизаветы II в 2007 году. Согласно опросу более 2 тыс. американских избирателей, около 60% считают важным хорошее отношение к Британии, а США остаются крупнейшим отдельным торговым партнером Лондона с почти 145 млрд долларов двустороннего оборота в прошлом году. Раннее приглашение на визит от имени короля, театрально предъявленное Стармером в Овальном кабинете, помогло сгладить старт отношений, но уже в сентябре президент США обвинил премьера в мягкости по миграции и в блокировании добычи нефти и газа в Северном море.

    Бывший британский дипломат Филипп Дикинсон отметил, что Лондон пытается разыграть «козырь» в лице монархии, рассчитывая на перезагрузку личной динамики с лидером США, хотя, по его словам, эффект от таких ходов снижается. Сам президент охотно эксплуатирует королевскую символику, публикуя фотографии в короне, размещая свой портрет на памятных монетах и провоцируя акции протеста под лозунгом «No Kings». Связи президента США с Британией усиливают его шотландские корни и принадлежащие ему гольф-поля, а замок Балморал находится всего примерно в 97 км от Trump International в Абердиншире.

    Карл III рассчитывает воспользоваться этим личным интересом, чтобы мягко подтолкнуть президента США к более благожелательной позиции по Европе в менее политизированной обстановке. За долгие годы в статусе принца Уэльского он посетил США 19 раз, но нынешняя поездка станет первой с момента восшествия на престол в 2022 году. Представительница Белого дома Анна Келли подчеркнула, что лидер США всегда уважительно относился к королю и с нетерпением ждет «особого визита» с торжественным ужином и серией мероприятий.

    В январе лидер США даже пришлось скорректировать собственные слова о вкладе Британии и союзников в военные операции в Афганистане, после того как до Белого дома, по данным прессы, дошли озабоченности короля. В прошлом году Карл III во время визита лидера США в Лондон тонко призвал к продолжению военной поддержки Украины, заявив перед высокопоставленными представителями администрации США: «Когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир».

    Принц Уильям и его супруга Кэтрин в поездку не поедут, хотя в прошлый визит президента США в Британию активно участвовали в программе. Сам король, известный своей экологической повесткой, проявляет большую готовность, чем Елизавета II, к участию в острых сюжетах: в прошлом году он отправился в Оттаву читать тронную речь на фоне шуток главы Белого дома о превращении Канады в «51-й штат», впервые с 1977 года. Дипломаты, тем не менее, ожидают, что в США король будет осторожен и постарается избежать любых шагов, которые можно воспринять как упрек в адрес президента.

    Эксперт Бен Джуда полагает, что визит не остановит атаки президента США на Стармера, поскольку президент действует вне привычных рамок внешней политики. Однако, по его словам, поездка способна хотя бы на несколько дней притормозить обострение трансатлантического конфликта и дать шанс на стабилизацию одного из ключевых союзов Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США намерен пригласить короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    Во время встречи с Фридрихом Мерцем глава Белого дома заявил, что британский премьер Кеир Стармер «это не Уинстон Черчилль» и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия.

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба, после которой лидера США и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Лавров сравнил политические амбиции Зеленского с поведением крыловской Моськи

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял планы украинского лидера Владимира Зеленского встать во главе нового европейского альянса, уподобив его персонажу басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил планы Владимира Зеленского руководить европейским военным образованием, передает РИА «Новости». Дипломат провел параллель между действиями политика и сюжетом басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    В этом классическом произведении маленькая собака громко лает на крупное животное ради привлечения внимания. «Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, «Слон и Моська», по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование», – отметил министр.

    Ранее руководитель ведомства обращал внимание на кризисные явления внутри НАТО. По словам дипломата, в Европе все чаще обсуждается перспектива создания нового объединения, куда могут войти страны Евросоюза, Британия, Норвегия, а также Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России отметил удовольствие Владимира Зеленского от процесса возрождения нацизма.

    Ранее российский министр спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    До этого дипломат назвал шизофреническими идеи украинского лидера о вводе иностранных миротворцев.

    Комментарии (0)
