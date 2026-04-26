Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве

Tекст: Денис Тельманов

О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

