  Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    За неделю российская ПВО сбила 2745 украинских БПЛА над регионами России
    Российские войска продвинулись к Доброполью
    Трамп заявил о риске взрыва нефтепроводов Ирана через три дня
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты
    26 апреля 2026, 22:12 • Новости дня

    Патрушев сообщил о планах увеличить морские перевозки с Египтом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каире прошли консультации России и Египта по развитию морских грузоперевозок и сотрудничеству в транспортно-логистической сфере с акцентом на новые маршруты.

    Россия и Египет заинтересованы в увеличении объемов двусторонних морских грузоперевозок, заявил передает председатель Морской коллегии, помощник президента России Николай Патрушев, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что Патрушев посетил Каир с рабочей поездкой и провел консультации с министром транспорта Египта Камилем Вазиром по вопросам взаимодействия в морской сфере.

    В ходе встречи обсуждались углубление сотрудничества, обмен опытом по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, а также вопросы торгового судоходства.

    Участие во встрече приняли представители министерств, логистических компаний, судостроительных предприятий и научных организаций двух стран.

    «Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации: Египет – Суэцкий канал, а Россия – Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор», – отметил Патрушев.

    По его словам, по Трансарктическому транспортному коридору планируется перевозить грузы большинства регионов России и других стран в государства Азии и Африки.

    Также отмечено, что расчеты российских специалистов подтверждают возможность эффективной работы Суэцкого канала и Трансарктического коридора в связке.

    Патрушев добавил, что есть и другие стратегические инициативы, включая создание зернового и энергетического хаба в Египте, о чем недавно объявил президент России Владимир Путин.

    Россия, как мировой лидер по поставкам продовольствия, направляет значительную часть продукции в Южную Азию и Африку именно через регион Египта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди иностранных туристов в египетском Шарм-эш-Шейхе больше всего россиян и итальянцев, они разделили первое место в этом рейтинге.

    Россия с начала 2026 года по 3 апреля экспортировала 17,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 52% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

    Москва и Каир обсуждают увеличение объемов поставок российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции в Египет.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    Комментарии (12)
    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат. Cреди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    Комментарии (10)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    Комментарии (14)
    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    Комментарии (8)
    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    Комментарии (15)
    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Комментарии (50)
    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 19:57 • Новости дня
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления Владимира Зеленского о намерении удерживать позиции в Донецкой области свидетельствуют о ставке Киева на продолжение боевых действий, заявил, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, инициативы Лондона и Парижа по размещению международных сил на Украине свидетельствуют о стремлении Запада подыграть в этом Киеву.

    «Сейчас на Западе возникает истерика: Зеленский заявляет, что никуда не уйдет из Донецкой области, – это часть его гарантий безопасности. То есть он видит гарантии безопасности в войне», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД добавил, что западные страны призывают остановить боевые действия по линии соприкосновения, а Британия и Франция предлагают развертывание многонациональных стабилизационных сил. «Это означает только одно – они хотят снабдить нацистский режим гарантиями безопасности», – подытожил Лавров.

    В феврале Зеленский после переговоров в Абу-Даби отказался выводить войска из Донбасса.

    Комментарии (6)
    24 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Она уточнила, что несмотря на заметный рост интереса к наличным, этот показатель остается на минимальном уровне относительно общего объема денежной массы, передает ТАСС.

    «Да, спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим. <…> Выводы о каком-то структурном сдвиге делать, наверное, преждевременно <…> Но в целом доля наличных в денежной массе, она остается на минимуме», – заявила Набиуллина.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    В ЦБ объясняли, что в марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом.

    Комментарии (8)
    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Комментарии (7)
    26 апреля 2026, 00:18 • Новости дня
    МИД сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в ходе атак в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии террористических атак в Мали российские граждане не пострадали, сообщили в МИД РФ, посольство поддерживает связь с властями.

    МИД сообщил, что российские граждане не пострадали во время недавних нападений террористов в Мали, передает ТАСС. Посольство России в Бамако находится в постоянном контакте с компетентными малийскими ведомствами для уточнения информации о ситуации и безопасности соотечественников, подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты отметили, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группировки совершили серию скоординированных атак в столице Мали и прилегающих регионах. «Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали», – заявили в МИД.

    МИД России выразил глубокую обеспокоенность по поводу происходящих событий и подчеркнул, что действия террористов представляют непосредственную угрозу стабильности дружественного России малийского государства.

    Также на Смоленской площади обратили внимание на возможную причастность западных силовых структур к подготовке бандформирований, совершивших нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипмиссия России в Мали осудила нападения исламистов. Российские военные из Африканского корпуса сдержали атаку джихадистов с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Ранее появились сообщения, что в районе главной военной базы Кати возле столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров
    Ликвидирована офицер бригады ВСУ «Эдельвейс» Виктория Боброва
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Актер Пангаев из «Улиц разбитых фонарей» умер в Москве
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии
    Депздрав Москвы предупредил о притворяющихся сотрудниками поликлиники мошенниках