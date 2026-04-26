    26 апреля 2026, 18:21 • Новости дня

    Число жертв израильских ударов в Ливане с начала марта превысило 2,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала марта в результате атак со стороны Израиля на ливанскую территорию погибли свыше 2,5 тыс. граждан, еще несколько тысяч получили ранения.

    Более 2,5 тыс. человек стали жертвами израильских атак в Ливане, начиная с 2 марта текущего года, передает РИА «Новости».

    «С 2 марта по 26 апреля в ходе израильской войны против Ливана погибли 2509 человек, ранения получили 7755», – говорится в официальной сводке ливанского министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки израильских беспилотников на юге Ливана погибли четыре человека.

    Власти ближневосточной республики выступили за продление режима прекращения огня.

    В середине апреля количество жертв массированных атак превысило две тысячи человек.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    @ WILL OLIVER/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    23 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США

    В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф покинул переговорную команду с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции, сообщило израильское издание Mako.

    По данным Mako, решение Галибафа последовало после того, как министр иностранных дел Ирана заблокировал инициативу Катара.

    По информации телеканала, в руководстве Ирана сейчас наблюдается острый кризис и внутренняя борьба за власть, которую называют самой серьезной за последние годы.

    Ранее Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    25 апреля 2026, 20:43 • Новости дня
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.

    Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».

    Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.

    Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

    Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.

    Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.

    24 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Иран разместил больше мин в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на очередное минирование Ормузского пролива президент США приказал американским военным без промедления уничтожать любые иранские катера на этом ключевом нефтяном маршруте.

    Иранский Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе, передает Axios.

    После доклада о новых постановках американский президент в сети Truth Social приказал ВМС США расстреливать любые иранские лодки, устанавливающие мины, и действовать без колебаний.

    Новые заграждения могут усилить уже названное Международным энергетическим агентством крупнейшим сбоем поставок нефти за всю историю мирового рынка, превзошедшим кризисы 1970-х годов.

    В мирное время через Ормуз проходит около 20% мировой морской нефти, сейчас ежедневный трафик упал до единичных судов против более 100 ранее.

    Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала войны, при этом неизвестно, все ли мины первого этапа были обнаружены и обезврежены. Американские военные, по данным источников, засекли текущую операцию и внимательно отслеживают ее, но не раскрывают точное число новых мин. Ранее эксперты оценивали общий их объем менее чем в 100 штук.

    В начале конфликта США заявляли, что уничтожили свыше 90% крупных иранских минных заградителей и складов боеприпасов, однако у Тегерана сохранились запасы вдоль побережья. Мины могут относительно легко выставляться с небольших катеров Gashti размером с рыболовные лодки, каждый из которых несет от двух до четырех зарядов и способен вооружаться ракетными установками и пулеметами для перехвата танкеров.

    На фоне эскалации в зону ответственности Центрального командования США прибыла авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, став уже третьим авианосцем в регионе и усилив морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщил, что с начала блокады перенаправил 33 судна. По словам американских чиновников, в проливе работают подводные беспилотники для траления мин, задействованы корабли USS Chief и USS Pioneer, а также могут применяться специальные вертолеты и самолеты наблюдения.

    Трамп заявил, что распорядился продолжать операцию по разминированию, но «на утроенном уровне». При этом эксперты подчеркивают, что Ормузский пролив остается узкой и опасной акваторией из-за угрозы новых атак со стороны Ирана, а Белый дом от комментариев по вопросам разведки воздержался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Президент США пригрозил немедленно уничтожать иранские корабли при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    24 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Иран предусмотрел льготы по пошлинам в Ормузском проливе для России
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем – не знаю», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Он сообщил, что МИД работает над применением исключений для дружественных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив. Вице-спикер Меджлиса Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    24 апреля 2026, 15:33 • Новости дня
    Нетаньяху вылечил рак предстательной железы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечил рак предстательной железы, который был обнаружен на ранней стадии. Об этом говорится в ежегодном медицинском отчете, опубликованном канцелярией главы правительства.

    В ходе планового обследования после операции МРТ выявило маленькое пятно размером менее одного сантиметра с подозрительными характеристиками. Дополнительные исследования подтвердили, что у Нетаньяху был обнаружен рак предстательной железы на ранней стадии без признаков метастазов. Врачи предложили два пути: наблюдение или целенаправленная лучевая терапия, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху выбрал активное лечение, подчеркивается в медицинском заключении. «Премьер-министр выбрал лечение... которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», – отмечается в документе.

    Сам Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что просил отложить публикацию медицинского заключения на два месяца. Он объяснил это желанием избежать распространения пропаганды против Израиля в разгар войны с Ираном.

    В декабре 2024 года Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

    24 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

    Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток
    @ Jason Winn/U.S. Nav/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке вошел третий американский авианосец «Джордж Буш» , сообщает CENTCOM.

    CENTCOM сообщает, что корабль находится «в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования». По данным СМИ, он придет на смену авианосцу «Джеральд Форд», передает РИА «Новости».

    Ранее на борту этого корабля произошел крупный пожар во время совместной американо-израильской операции против Ирана. Из-за серьезных повреждений корабль был вынужден встать на ремонт у берегов Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в составе американского флота числятся 11 действующих авианосцев. Два из них, включая корабль «Авраам Линкольн», уже задействованы в ближневосточном конфликте. Переброска сил происходит на фоне морской блокады иранских портов и бессрочного продления режима прекращения огня.

    23 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что у Ирана нет времени на сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что располагает неограниченным запасом времени для заключения договоренностей с Тегераном, в отличие от Ирана.

    Президент США заявил, что сделка с Ираном будет заключена только на выгодных для Вашингтона условиях, передают «Вести».

    По его словам, Соединенные Штаты не торопятся с переговорами, в отличие от Тегерана.

    «У меня есть все время в мире, но у Ирана его нет – время идет!..», – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    Он также дал понять, что США будут вести переговоры только тогда, когда это будет отвечать интересам страны и ее партнеров.

    Накануне президент США заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    В Иране заявили, что прорыв в вопросе подготовки переговоров между Ираном и США в Исламабаде может произойти уже в ближайшие сутки.

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Тегеран озвучил Исламабаду свое видение завершения противостояния с Вашингтоном

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    23 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    В Тегеране были активированы системы ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В западной части иранской столицы были приведены в действие системы противовоздушной обороны, при этом официальные причины произошедшего пока остаются неизвестными.

    Иранская газета Tehran Times сообщила об активации систем противовоздушной обороны в западной части Тегерана, передает РИА «Новости». Точные причины включения защитных комплексов издание не привело.

    «Сообщается об активизации систем ПВО на западе Тегерана», – говорится в публикации газеты в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном.

    Вооруженные силы США приказали 31 судну развернуться в рамках морской блокады.

    В конце февраля в Тегеране прогремело несколько взрывов в результате атак Израиля.


