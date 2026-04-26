    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа
    26 апреля 2026, 17:37 • Новости дня

    Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусаться на ринге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в шуточной форме посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусаться на ринге.

    Соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что инцидент произошел после церемонии вручения государственных наград чемпионам мира по боксу, где спортсмен сфотографировался с президентом в боксерской стойке, передает ТАСС.

    Старшие спортсмены предложили Шумкову не сжимать кулаки и «вести себя прилично». Они также пообещали, что боксер больше не будет кусать соперников за ухо на ринге, на что сам Шумков подтвердил: «Обещаю».

    В ответ Путин в шутку сказал: «Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся». Президент напомнил о нашумевшем эпизоде с участием бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, который однажды откусил ухо своему сопернику во время боя и выплюнул его на ринг.

    Ранее сообщалось, что во время неформального общения с победителями мировых чемпионатов по боксу Путин лично передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину, заметив, что у спортсмена нет напитка.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России».

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    25 апреля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    Президент России Владимир Путин отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании материала, сообщают «Вести».

    «Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Жириновского на государственном уровне.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    25 апреля 2026, 01:59 • Новости дня
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    @ Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони прокомментировала возможность участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите G20 на территории США.

    Мелони был задан вопрос по поводу возможного участия президента России в саммите G20. Глава кабинета министров Италии сказала, что сейчас неподходящее время для попыток пойти навстречу Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Ansa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона получила официальное приглашение на предстоящий саммит G20 в США. Кремль сообщил, что решение об участии Путина в этом мероприятии пока не принято. Ранее Мелони призвала Европу к началу диалога с Россией.


    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил поддержку народу Армении по случаю годовщины геноцида армян.

    Президент Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян, сообщается на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил, что гонения начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в обращении.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – отметил российский лидер.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    24 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о возможном приглашении президента Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

    Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

    Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

    Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

    Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

    Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Путин назвал Пиманова олицетворявшим телевидение России профессионалом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    24 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 74%

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 74%, кроме того, 76% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Также 76% граждан считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    Работу правительства одобряют 46% участников опроса, а 54% респондентов считают, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется со своими обязанностями хорошо.

    Между тем, согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину составил 71%, а его работу на посту главы государства одобряют 65,6% россиян.

    Премьер-министру Мишустину доверяют 53,8% опрошенных. Деятельность правительства в целом положительно оценивают 39,7% россиян, а премьер-министра – 44,3%, следует из исследования ВЦИОМ.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    24 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом борьбу с преступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором затрагивалась тема усиления мер по борьбе с преступностью.

    В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость обсудить дополнительные шаги по предупреждению и пресечению правонарушений, передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью. У нас два выступающих», – заявил Путин, предоставив слово генеральному прокурору России Александру Гуцану.

    В прошлую пятницу Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ.

    Темой совещания Путина с Совбезом в начале апреля была борьба с финансированием терроризма.

    24 апреля 2026, 00:45 • Новости дня
    Washington Post заявила о планах США пригласить Путина на G20

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует направить приглашение президенту России Владимиру Путину на встречу руководителей государств G20, которая состоится в декабре в Майами, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.

    По данным Washington Post, «США намереваются пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров группы G20». Мероприятие состоится на гольф-курорте Дорал в Майами. При этом указывается, что пока приглашение для президента России не было передано, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона уже получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее начали подготовку к возможному визиту российского лидера в Майами.

    23 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Малые города названы основой устойчивого развития России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От решения проблем в малых городах и сельских территориях зависит устойчивость и развитие всей страны. Муниципальная власть сегодня становится лицом государства для граждан и надежным тылом, обеспечивающим благосостояние России. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Малая Родина – Сила России»: как местная власть делает национальные цели реальностью.

    Участие президента Владимира Путина в мероприятиях форума исполнительный директор ВАРМСУ (Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления) Андрей Малхасян назвал аксиомой: муниципальное сообщество занимает особое, значимое место в развитии страны. Именно на местном уровне идеи и инициативы, сформулированные на федеральном уровне, становятся конкретными решениями и проектами.

    «ВАРМСУ вместе с партнерами выстраивает прямую связку между муниципальным уровнем и федеральными органами власти», – подчеркнул спикер, говоря о практических инструментах, которые помогают муниципальным командам развивать территории, повышать качество жизни граждан и ориентироваться в доступных мерах поддержки.

    Отдельное внимание эксперты обратили на премию «Служение». Она учреждена по поручению президента. «В этом году одним из лауреатов стал Филонов Евгений Николаевич из Калуги. Это депутат, директор школы, чья жизнь – путь служения малой родине и обществу», – рассказал Малхасян.

    История Евгения Филонова  – пример подлинного служения и личной ответственности. Он вместе с сыном участвовал в СВО. После гибели сына и возвращения со службы, он не оставил общественную деятельность: вернулся в родную школу, стал депутатом и продолжил работу с детьми, воспитывая в них мужество и любовь к Родине. Малхасян считает поддержку таких инициативных людей одной из ключевых задач организаций, работающих с муниципальным сообществом.

    Опыт СВО – в конкретные решения для жителей

    Муниципальный уровень становится пространством, где боевой опыт участников СВО превращается в конкретные решения для жителей. На это обратил внимание кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев», Евгений Чинцов.

    Для него премия «Служение» – оценка работы не только личных заслуг, но и всей команды. «Командир получает награду не только за свою компетенцию, но и за то, как его подчиненные исполняют принятое решение», – подчеркнул он. Чинцов также рассказал, как участие в президентской программе помогает использовать опыт СВО во благо граждан. Благодаря «Времени героев» он вошел в Высший совет ВАРМСУ, а регулярное общение и обмен опытом с коллегами из регионов усиливает возможности его муниципальной команды.

    Особое внимание Чинцов уделяет поддержке ветеранов: «Мы создали спортивный клуб для всех ветеранов боевых действий, потому что необходимо помнить о каждом. Отдельное направление – патриотическое воспитание. У меня есть проект для восьмиклассников "Единство – путь к Победе", который занял первое место. Ведь единственный путь к победе – это командная работа».

    Малые города – основа развития страны

    Малые города и сельские территории во многом определяют устойчивость и развитие страны, напомнил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК (Российская ассоциация политических консультантов). Именно они стали тем «становым хребтом», который позволял России развивать, сохранять и преображать огромную территорию.

    «С точки зрения исторического развития российской цивилизации, малые города – это становой хребет. Благодаря общинам нам удавалось развивать, сохранять и преображать огромную территорию. Сельские жители и жители малых городов – это глубинная часть нашего общества, которая всегда встает на защиту и является основой развития страны», – подчеркнул он.

    Шаповалов привел цифры: из 1200 городов России 800 – малые. В селах и деревнях живет каждый четвертый, еще 15% – в малых городах, то есть в совокупности около 40% россиян. «Президент фактически возвращает идею станового хребта страны. Владимир Путин подчеркивает, что малые города и сельская местность – это не периферия», – отметил эксперт.

    Муниципальная власть – лицо государства для человека

    Важной темой форума, по мнению Шаповалова, стало осознание муниципальной власти как «лица» государства для человека. Для гражданина не существует жесткого разделения между уровнями власти – он обращается к системе публичной власти как к единому целому.

    «Развитие малых городов и сел является стратегическим приоритетом страны – только так мы можем сохранить и развивать нашу Родину. Этот приоритет напрямую связан с сохранением суверенитета и территориальной целостности России. Для граждан нет разницы между государственной и муниципальной властью: вся система публичной власти для человека едина. Муниципальный уровень максимально приближен к людям, к их проблемам. Это и есть лицо всей публичной власти», – пояснил он.

    Шаповалов также обратил внимание на обращение президента к контрольным и правоохранительным органам с призывом «не перегибать палку» и учитывать условия, в которых работает муниципальная власть.

    Новое поколение управленцев

    На муниципальном уровне формируется новое поколение управленцев, отметил Роман Моложон, заместитель гендиректора КГ «Полилог», член РАПК. Статус муниципалитетов заметно изменился благодаря корректировкам в законодательстве и включению местного уровня в единую систему публичной власти.

    «Сегодня на муниципальном уровне рождается новое поколение управленцев. Мы видим, что большое количество ветеранов СВО пополняют органы представительной власти. Эти люди ориентированы на проблемы жителей, говорят с ними на одном языке, выстраивают логику решения проблем и, самое главное, ориентированы на результат. Уверен, что посыл президента о том, что федеральная власть, региональная власть, муниципалитеты и жители – это единая команда, принесет большие плоды и повысит качество жизни в стране», – отметил Моложон.

    Открытость власти и работа с обращениями граждан

    Одной из ключевых тем встречи стала открытость власти. Артем Ткаченко, директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы», рассказал о значении прямого диалога муниципалитетов с жителями. «Сейчас около 60% всех обращений в адрес органов власти поступают в муниципалитеты. Для нас почетно, что в рамках премии "Служение" есть отдельная номинация – за диалог с населением и открытость власти», – отметил он.

    Ткаченко привел статистику: в 2020 году обращений по стране было около 2 млн, а за 2025 год – уже более 13 млн. «Этот канал коммуникации востребован жителями, и сотрудники муниципальных органов власти ответственно подходят к этой работе, повышая скорость и качество ответов», – рассказал он.

    Важным шагом стал запуск образовательного курса «Слышать, говорить, помогать», адаптированного для поддержки участников СВО и их семей. Также, по словам Ткаченко, 75% обращений связаны с недоинформированностью. Помощь муниципалитетам оказывают муниципальные центры управления, созданные в 55 регионах. Данные обратной связи уже используются для синхронизации маршрутов транспорта и информирования о плановых отключениях.

    Человеческое измерение муниципальной работы

    Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа Владимирской области, лауреат премии «Служение», поблагодарила организаторов за возможность рассказать о своем регионе и о людях, живущих на селе. «Конечно, труд муниципального служащего никогда не будет до конца оценен. Мы на самом деле – те самые простые люди, которые живут на земле», – отметила она.

    Андреева рассказала, как опыт работы с жителями привел ее к решению взять приемных детей. Пережив личную трагедию в 2024 году, она вместе с мужем приняла в семью детей из исторических регионов.

    Говоря о программе комплексного развития сельских территорий, Андреева подчеркнула: важно не только реализовывать проекты, но и объяснять жителям логику приоритетов. «То, что мы сегодня делаем – приведем в порядок школу, достроим садик, проведем капремонт, построим больницу, – а потом обязательно придем и к вам. Мы стараемся каждую территорию не обделять, развивать округ вместе», – сказала она.

    Единая команда: итоги дискуссии

    Итоги дискуссии подвел мэр Ярославля Артем Молчанов. Он подчеркнул, что выступление президента на форуме точно отражает повседневные вызовы, с которыми сталкиваются муниципалитеты. «Когда президент, выступая на форуме, говорил о сложностях работы на земле, о том, что во многих случаях муниципалитетам приходится находить нестандартные решения для ситуаций, с которыми приходят жители, – это было очень точно подмечено», – сказал он.

    Молчанов отметил, что закрепленное в Конституции единство публичной власти сформировало у органов управления ощущение общей командной работы. «Сегодня мы действительно чувствуем себя в большой команде. Мы не можем сказать: нет, мы не знаем, как это решить, или пусть это решает другой уровень власти. Мы чувствуем, что впереди еще много сложных задач, но мы точно с ними справимся», – заключил он.

