Япония получила первую партию американской нефти в обход Ормузского пролива

В Токийский залив прибыл первый танкер с закупленным в Соединенных Штатах топливом, передает РИА «Новости». Японское предприятие Cosmo Oil приобрело партию еще в марте из-за фактического перекрытия Ормузского пролива. Корабль прошел через Панамский канал и успешно завершил маршрут в воскресенье.
На борту находится свыше 140 тыс. килолитров нефти. С 27 апреля сырье начнут перекачивать по подводному трубопроводу на предприятие в городе Итихара. Это первый подобный случай импорта после эскалации вокруг Ирана.
Власти и энергетические компании страны планируют активно расширять альтернативные каналы поставок. По оценкам профильного министерства, в мае объем ввоза американской нефти увеличится примерно в четыре раза по сравнению с показателями 2025 года.
Движение коммерческих судов через Ормузский пролив почти полностью прекратилось.
Американские военные перенаправили десятки кораблей в рамках морской блокады Ирана.