ВМС КСИР задержали два судна при попытке скрытно пройти Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пресекли попытку скрытного прохода двух связанных с Израилем судов через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Нарушители пытались тайно покинуть акваторию.
«Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом MSC-FRANCESCA, а также EPAMINODES, которые... имели целью скрытый выход из пролива», – говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что задержанные корабли осуществляли движение без необходимого разрешения. При этом они неоднократно игнорировали нормы морского права и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии.
Неделей ранее Тегеран заблокировал движение судов через Ормузский пролив до полного снятия американской блокады.
До этого Корпус стражей исламской революции запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.