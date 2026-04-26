Axios: Расходы компаний на искусственный интеллект превысили зарплаты сотрудников

Внедрение новых технологий требует колоссальных финансовых вливаний, передает Axios. «Для моей команды стоимость вычислений намного превышает затраты на сотрудников», – заявил вице-президент по прикладному глубокому обучению компании Nvidia Брайан Катандзаро.
Технический директор Uber уже исчерпал бюджет на искусственный интеллект, выделенный на 2026 год. При этом глобальные расходы на IT-сферу достигнут 6,31 трлн долларов через два года, увеличившись на 13,5%. Рост обусловлен постоянными тратами на инфраструктуру и корпоративные подписки.
Вскоре крупному бизнесу придется доказывать акционерам окупаемость таких инвестиций. Эксперты компании Asymbl отмечают изменение риторики в сторону оценки истинной ценности цифрового и живого работника. Тем временем повышение тарифов у разработчиков вроде Anthropic может превратить нейросети из преимущества в серьезную финансовую обузу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инвесторы встревожились колоссальными тратами корпораций на инфраструктуру искусственного интеллекта.
Топ-менеджеры крупных технологических компаний предупредили об иррациональности ожиданий от новой технологии.
Акционеры компании OpenAI ищут 100 млрд долларов для поддержания вычислительных мощностей.