Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом на Украину, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Основной темой встречи стала перспектива вступления обоих государств в Европейский союз. Зеленский заявил в своем Telegram-канале: «Мы с Майей уделили основное внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики и отдельно очень предметно говорили о совместном движении в Европейский союз».

В ходе визита обсуждался широкий круг вопросов, включая укрепление сотрудничества в энергетической сфере и развитие инфраструктурных проектов. Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности и координации усилий на международной арене.

Майя Санду прибыла в Киев 26 апреля. Украинские СМИ информируют, что в рамках программы пребывания Санду планирует посетить Чернобыль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал начать подготовку к возможному вступлению Украины и Молдавии. Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения двух стран в европейское пространство. Президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о присоединении республики к объединению до конца 2027 года.