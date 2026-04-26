Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»

Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты систему противовоздушной обороны «Железный купол» и военнослужащих для ее обслуживания в начале вооруженного противостояния с Ираном, передает Axios. Беспрецедентное развертывание комплекса ПВО во время войны ранее не предавалось огласке.

С начала конфликта территория ОАЭ подвергалась иранским атакам чаще других стран региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Тегеран выпустил по государству около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2,2 тыс. беспилотников. Хотя большинство целей удалось перехватить, некоторые достигли военных и гражданских объектов.

Запасы ракет-перехватчиков ОАЭ быстро истощились, и страна была вынуждена обратиться за помощью. После телефонного разговора с президентом Эмиратов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал отправить батарею ПВО с несколькими десятками перехватчиков. Это стало первым случаем передачи «Железного купола» другой стране.

Израильские ВВС также нанесли множество ударов по позициям ракет малой дальности на юге Ирана, прежде чем те смогли атаковать ОАЭ и другие страны Персидского залива. Бывший чиновник Совета национальной безопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба отметил, что Израиль стал одной из стран, оказавших реальную помощь.

«В первую очередь Соединенные Штаты и Израиль доказали, что являются настоящими союзниками, предложив поддержку посредством масштабной военной помощи, обмена разведданными и дипломатической поддержки», – написал аль-Отайба. Высокопоставленный чиновник ОАЭ подчеркнул, что помощь Израиля в критический момент не будет забыта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов за сутки уничтожили девять иранских баллистических ракет и 50 беспилотников.

Сутками ранее средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 23 ракет и 56 дронов.

При этом внешнеполитическое ведомство страны назвало ложными сообщения западных СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков.