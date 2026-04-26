  • Новость часаАмериканист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на российских АЭС
    26 апреля 2026, 15:13 • Новости дня

    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»

    В начале конфликта с Ираном израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО вместе с обслуживающим персоналом для защиты от ракетных ударов, пишет Axios.

    Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты систему противовоздушной обороны «Железный купол» и военнослужащих для ее обслуживания в начале вооруженного противостояния с Ираном, передает Axios. Беспрецедентное развертывание комплекса ПВО во время войны ранее не предавалось огласке.

    С начала конфликта территория ОАЭ подвергалась иранским атакам чаще других стран региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Тегеран выпустил по государству около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2,2 тыс. беспилотников. Хотя большинство целей удалось перехватить, некоторые достигли военных и гражданских объектов.

    Запасы ракет-перехватчиков ОАЭ быстро истощились, и страна была вынуждена обратиться за помощью. После телефонного разговора с президентом Эмиратов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал отправить батарею ПВО с несколькими десятками перехватчиков. Это стало первым случаем передачи «Железного купола» другой стране.

    Израильские ВВС также нанесли множество ударов по позициям ракет малой дальности на юге Ирана, прежде чем те смогли атаковать ОАЭ и другие страны Персидского залива. Бывший чиновник Совета национальной безопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба отметил, что Израиль стал одной из стран, оказавших реальную помощь.

    «В первую очередь Соединенные Штаты и Израиль доказали, что являются настоящими союзниками, предложив поддержку посредством масштабной военной помощи, обмена разведданными и дипломатической поддержки», – написал аль-Отайба. Высокопоставленный чиновник ОАЭ подчеркнул, что помощь Израиля в критический момент не будет забыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов за сутки уничтожили девять иранских баллистических ракет и 50 беспилотников.

    Сутками ранее средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку 23 ракет и 56 дронов.

    При этом внешнеполитическое ведомство страны назвало ложными сообщения западных СМИ об истощении запасов ракет-перехватчиков.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 21:27 • Новости дня
    Командир Аид сообщил о братских могилах в Судже

    Ахмат: В Судже обнаружили братскую могилу с телами 524 мирных жителей

    Командир Аид сообщил о братских могилах в Судже
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождения Суджи российскими военными на территории города обнаружили крупную братскую могилу, в которой находились тела 524 мирных жителей, сообщил командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    В Судже, после освобождения территории Курской области от войск киевского режима, была обнаружена братская могила с телами 524 мирных жителей, передает ТАСС. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, местные жители пытались покинуть свои дома, однако военнослужащие ВСУ не позволяли им уйти и использовали как живой щит.

    Аид сообщил, что в селе Русское Поречное противник устроил резню среди гражданского населения, и подвалы домов были заполнены телами погибших. Аналогичная картина наблюдалась и в самой Судже, где было обнаружено самое крупное захоронение – братская могила с 524 телами.

    Командир подчеркнул: «Там мы поняли, что мы столкнулись с реальным злом». Он назвал произошедшее проявлением нечеловеческой ненависти, отметив, что действия боевиков киевского режима не имеют ничего общего с воинским долгом.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила об обнаружении массовых захоронений с 524 телами в Курской области.

    В августе глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а ещё 553 человека получили ранения.

    Член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал расстрелы людей в оккупированных селах геноцидом.

    Комментарии (28)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    Бывший глава ЦРУ Бернс назвал ошибки Трампа в конфликте с Ираном

    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 21:02 • Новости дня
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    Русский Африканский корпус отбил атаку 2 тыс. боевиков в Мали
    @ grey_zone

    Tекст: Вера Басилая

    Русские военные из Африканского корпуса успешно сдержали масштабную атаку джихадистов в Мали, используя ударные вертолеты и FPV-дроны для обороны ключевых городов.

    В Мали русские военнослужащие из состава Африканского корпуса противостояли интенсивной атаке более 2 тыс. радикальных исламистов из Азавада. Одновременные удары были нанесены по городам Кидаль, Гао, Севар и Кати в десять часов утра по московскому времени, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Силы Африканского корпуса применили ударные вертолеты КА-52 и FPV-дроны для зачистки территорий, что позволило остановить продвижение боевиков на подходах к жилым районам. В Севаре утром был обстрелян аэропорт, однако проникновение в город удалось предотвратить.

    В Кати противник понес значительные потери, и попытки захвата города провалились, хотя отдельные группы боевиков были рассеяны по городской территории. Гао и Кидаль остались под контролем правительственных сил, несмотря на продолжающиеся столкновения.

    Ранее правительственные войска Мали отразили масштабные нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке территорий.

    Вблизи главной малийской военной базы Кати недалеко от столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на на ужине с прессой

    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой
    @ Daniel Cole/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    Комментарии (4)
    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    Комментарии (14)
    25 апреля 2026, 23:12 • Новости дня
    Активистов «Еврейской бригады» вывели с антифашистского шествия в Милане

    Tекст: Денис Тельманов

    Колонну «Еврейской бригады» вывели с шествия против фашизма, который проходил в Милане, после столкновения со сторонниками Палестины.

    Полиция в Милане вывела колонну активистов «Еврейской бригады» с традиционного шествия по случаю годовщины освобождения Италии, передает Corriere della Sera.

    Участников колонны сопроводили сотрудники полиции в экипировке для подавления беспорядков после того, как их продвижение было заблокировано протестующими из числа сторонников Палестины и левых организаций.

    Протестующие выразили недовольство присутствием «Еврейской бригады», связывая ее символику с политикой Израиля.

    По словам представителей еврейской группы, в их адрес были брошены оскорбления, включая антисемитские высказывания.

    «Еврейская бригада» является историко-мемориальным сообществом, объединяющим потомков ветеранов и единомышленников, которые ежегодно участвуют в памятных шествиях 25 апреля в честь еврейских добровольцев, участвовавших в освобождении Италии во Вторую мировую войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Рима несколько тысяч человек вышли на марш движения No Kings против политики США, Израиля и НАТО.

    В центральных районах Вены были ограничены движение транспорта из-за массового антивоенного шествия, организованного «Движением за мир».

    Президент России Владимир Путин заявил о целенаправленном поощрении нацизма и русофобии в ряде стран, а также о попытках пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

    По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    Комментарии (4)
    25 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Алиев на встрече с Зеленским допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
    @ Darko Vojinovic/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о перспективах совместного производства военно-промышленной продукции с Украиной.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.

    По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: «Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

    Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.

    Комментарии (9)
    26 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба, в результате чего Дональда Трампа и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали из зала, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, вечером в субботу в отеле Washington Hilton проходил званый ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – впервые за много лет с участием Трампа. Во время беседы Трампа с журналистом CBS Weijia Jiang, когда в зале находились тысячи гостей, из вестибюля донеслись громкие хлопки.

    «Я подумал, что это упал поднос», – позже прокомментировал Трамп. После первых выстрелов охрана немедленно эвакуировала вице-президента Джей Ди Вэнса, самого Трампа и других высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министров и руководителей ведомств. Гости попадали на пол, многие прикрывались скатертями или прижимались к стенам, пока сотрудники Секретной службы перекрикивали толпу, требуя расчистить проход и выводя чиновников через столы.

    Несколько человек пострадали во время паники. Хармит Диллон, представитель Минюста, рассказала, что получила ушиб головы, когда агенты пробирались через ряды столов и стульев. Лишь спустя час после происшествия Трамп покинул гостиницу вместе с пресс-пулом и охраной.

    Позднее президент выступил с обращением к нации из Белого дома. «Это было очень неожиданно», – отметил он, поблагодарив сотрудников спецслужб за оперативную работу, а также раскритиковал систему безопасности отеля и напомнил о предыдущих инцидентах, когда его жизни угрожала опасность. Трамп заявил, что намерен вернуться на ужин, и пообещал, что мероприятие состоится вновь в течение месяца.

    Полиция задержала подозреваемого, которому предъявят обвинения в понедельник. Ужин корреспондентов в Washington Hilton проводится свыше 60 лет, однако, по словам очевидцев, в этом году система досмотра гостей была непоследовательной: кого-то просили выбросить предметы, других пропускали без тщательной проверки.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Комментарии (2)
    25 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Тысячи немцев вышли на протест против политики канцлера Мерца

    Тысячи немцев вышли на протест против политики Мерца и сокращения соцрасходов

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного урезания социальных гарантий.

    Около 5 тыс. человек приняли участие в субботней демонстрации в центре Марбурга, передает РИА «Новости».

    «Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий», – отмечает региональный портал Hessenschau.

    К участию в митинге призывали различные левые движения, включая партию «Левые», а также крупные немецкие профсоюзы. Участники акции заявляли, что планы правительства напрямую затрагивают их интересы, в частности, из-за сокращения финансирования больниц и медицинского обслуживания.

    Протестующие прошли маршем к зданию, где заседали социальные комитеты Христианско-демократического союза и выступал сам Фридрих Мерц.

    В знак протеста здание расположенного там же земельного театра забросали пакетами с краской. Критика канцлера звучала и внутри его партии: делегаты выразили опасения, что издержки реформ лягут только на простых граждан.

    Сам Мерц в своем выступлении заверил, что сокращения государственных пенсий не планируется, пообещав сохранить сильную пенсионную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за масштабную реформу системы социальных выплат. Позже политик предупредил граждан о предстоящем снижении реальных доходов.

    На фоне невыполнения ключевых обещаний рейтинг поддержки главы правительства упал до 16%.

    Комментарии (6)
    25 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Захарова: МИД использует вызов посла в Румынии для донесения позиции Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена использовать вызов своего посла Владимира Липавского в МИД Румынии как возможность подробно разъяснять российские позиции по ключевым внешнеполитическим вопросам, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Москва использует вызов посла России в Румынии Владимира Липавского в местный МИД как возможность донести свои взгляды по внешнеполитическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», – подчеркнула Захарова.

    Она также отметила, что Москва готова использовать такие поводы на регулярной основе. По ее словам, регулярный вызов послов РФ в недружественных странах становится для российских дипломатов дополнительным каналом для разъяснения позиции Москвы по ключевым международным вопросам.

    Ранее осколки беспилотника повредили пристройку жилого дома в румынском городе Галац.

    Министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла России в Бухаресте после сообщения о падении беспилотника в районе Галац.

    Комментарии (4)
    25 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    После получения европейского военного кредита на 90 млрд евро украинские власти могут вновь перекрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что Киев может повторно остановить работу нефтепровода «Дружба» после того, как получит кредитные средства от Евросоюза, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

    «Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на 90 млрд евро решил снова сделать «Дружбу» неработающей», – подчеркнул глава словацкого правительства.

    Он добавил, что украинский кризис невозможно разрешить военными методами, урегулирование должно происходить исключительно дипломатическим путем.

    В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти в Словакию и Венгрию, объяснив это повреждением трубопровода. Будапешт и Братислава отвергли эту версию, назвав остановку транзита политическим шагом. В апреле словацкие власти подтвердили возобновление прокачки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия отказалась поддерживать новые антироссийские санкции до полного открытия нефтепровода «Дружба».

    Позже министр экономики республики Дениса Сакова подтвердила восстановление поставок нефти в страну в соответствии с планом.

    В тот же день венгерская компания MOL заявила о возобновлении транзита сырья через украинскую территорию после трехмесячного перерыва.

    Комментарии (5)
    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Онищенко назвал главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 18:39 • Новости дня
    Погибшие в ДТП американские агенты работали в Мексике без разрешения властей

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники американской дипмиссии, ставшие жертвами автомобильной аварии в штате Чиуауа, не имели официальной аккредитации для участия в силовых операциях на мексиканской территории.

    Власти Мексики сообщили, что погибшие в ДТП американские агенты не имели права участвовать в операциях на территории страны, передает РИА «Новости».

    Посол США Рональд Джонсон 19 апреля подтвердил гибель двух сотрудников посольства. Позже газета Washington Post уточнила, что погибшие являлись агентами ЦРУ по борьбе с наркотиками.

    «Мексиканское законодательство ясно: оно не допускает участие иностранных агентов в операциях на территории страны», – говорится в совместном заявлении кабинета безопасности и МИД Мексики. В ведомствах подчеркнули отсутствие сведений о планируемой оперативной деятельности иностранцев.

    Согласно официальным данным, один из американцев въехал в страну как посетитель без права на работу, а второй использовал дипломатический паспорт. Правительство Мексики выразило соболезнования в связи с гибелью четырех человек в аварии, среди которых также были два представителя местных силовых структур. Расследование инцидента продолжается совместно с американским посольством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое сотрудников американской разведки погибли в автокатастрофе после ликвидации подпольной нарколаборатории в штате Чиуауа.

    Ранее администрация президента США приступила к планированию масштабной операции по противодействию мексиканским картелям.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии