Власти Мали объявили комендантский час в городе Гао

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Гао на северо-востоке Мали введён комендантский час из-за угрозы со стороны боевиков радикальных группировок, передает ТАСС. Как сообщил губернатор региона, меры призваны усилить безопасность горожан.

Комендантский час начался с 19:30 по местному времени (22:30 по Москве) и продлится до 06:00 (09:00 по Москве) до дальнейших распоряжений. В сообщении отмечается: «Комендантский час будет действовать… до нового распоряжения в целях усиления мер безопасности». Население Гао вместе с пригородами составляет примерно 750 тыс. человек.

Поводом для столь строгих мер стала атака на город со стороны повстанцев-туарегов из «Фронта освобождения Азавада», произошедшая в минувшую субботу. В это же время в городе Кидаль, где также замечены боевики, продолжаются ожесточённые столкновения между регулярными войсками и повстанцами.

Ранее аналогичные ограничения уже были введены на три дня в столице Мали – Бамако.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие отбили масштабную атаку радикальных исламистов на город Гао. Силы обороны Нигера задержали одного из лидеров боевиков «Фронта освобождения Азавада». Ранее в малийском регионе Мопти в результате засады террористов погибли шесть бойцов российской частной военной компании.