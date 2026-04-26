Telegraph: Британия создаст банк для инвестиций в оборону

Tекст: Ольга Иванова

Британское правительство изучает планы по созданию специального банка для инвестиций в оборону государств Объединенных экспедиционных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Инициатива направлена на перевооружение североевропейских союзников Лондона.

«Планы по созданию "банка JEF" позволят альянсу из десяти североевропейских стран НАТО финансировать проекты в области безопасности, занимая деньги по более низким процентным ставкам», – пишет издание.

Средства могут направить на совместные оборонные инициативы на Крайнем Севере, в северной Атлантике и Балтийском море. Интерес к проекту уже проявили Финляндия и Нидерланды. Ожидается, что новый финансовый институт станет аналогом европейского фонда милитаризации SAFE.

Окончательное решение о создании банка может быть озвучено перед июльским саммитом лидеров НАТО. В состав JEF входят десять государств Северной Европы, которые регулярно проводят совместные военные учения. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у западных границ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии военные отрабатывают сценарии блокады Калининградской области.

До этого представители Соединенного Королевства провалили переговоры о присоединении к европейскому оборонному фонду SAFE.

