В Приангарье семилетнего мальчика госпитализировали после удара током

Tекст: Дарья Григоренко

Происшествие случилось в трансформаторной будке на улице Высотной, где ребенок находился вместе со старшим и двоюродным братьями, передает РИА «Новости».

«Прокуратура организовала проверку по сообщению о доставлении в медицинское учреждение семилетнего мальчика, пострадавшего от электрического тока трансформаторной будки», – заявили в ведомстве. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося и проверяют, были ли соблюдены нормы безопасности на объекте.

Ранее сообщалось, что подросток погиб от удара током после того, как забрался на опору трансформаторной подстанции во время игры на заброшенной территории в Мамоново.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Барнауле один ребенок погиб, а второй получил травмы в результате удара электрическим током.