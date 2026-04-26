Орешкин назвал главные причины снижения экономики России

Отрицательный эффект в экономике России в начале года обусловлен более значимыми факторами, чем интернет-ограничения, передает РИА «Новости». По словам замглавы администрации президента Максима Орешкина, основное влияние оказывает дефицит кадров.

«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», – отметил Орешкин, отвечая на вопрос о влиянии ограничений в Сети на экономический рост.

Заместитель главы администрации президента добавил, что ситуация в экономике остается сложной. Он указал на нехватку ресурсов и кадров, а также на медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в феврале сократился на 1,5% в годовом выражении после январского снижения на 2,1%. В ведомстве подчеркнули, что такая динамика во многом связана с календарным фактором. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры для возобновления экономического роста и поддержки бизнеса.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил об исчерпании внутренних резервов экономики из-за дефицита кадров.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала возвращение отечественного рынка к росту весной.