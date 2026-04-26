При столкновении автобуса и легковушки в Томской области погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

По информации пресс-службы регионального УМВД, авария случилась около 13:35 по местному времени. В результате столкновения погиб 59-летний водитель автомобиля «Жигули», передает ТАСС.

В салоне легковушки находилась 51-летняя женщина, которая получила травмы и была доставлена в больницу. Также госпитализирована 72-летняя пассажирка автобуса. В автобусе находились восемь пассажиров.

По предварительным данным, автобус, двигавшийся в сторону города Асино, выехал на левую обочину и врезался в стоящий ВАЗ-2107, а также в находившегося рядом с ним водителя.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса и грузовика в Гатчинском районе Ленинградской области погибли два человека, еще 23 получили различные травмы.

