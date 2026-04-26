В ЛНР погибли трое молодых людей в результате атаки БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Пасечник в канале в Max сообщил, что трагедия произошла в селе Булгаковка Кременского муниципального округа. По его словам, дрон атаковал молодежь, находившуюся на улице возле жилого дома.

Пасечник уточнил: «От полученных травм на месте погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка. Ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний парень». Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава республики отметил, что это не первый случай прицельных ударов со стороны ВСУ по гражданским. В частности, 25 апреля в городе Рубежное украинский дрон атаковал пожилых женщин, которые шли по улице. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее Пасечник сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР погибли три человека, еще двое получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ по зданию администрации Старобельского округа ЛНР пострадали двое прохожих, среди них мужчина находится в реанимации.