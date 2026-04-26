Лихачев заявил об исключении «чернобыльского сценария» на российских АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лихачев заявил, что современные передовые российские реакторы АЭС исключают возможность развития событий по так называемому «чернобыльскому сценарию», передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в рамках мероприятий, посвященных 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, где Лихачев напомнил о подвиге ликвидаторов, участвовавших в устранении последствий катастрофы 1986 года.

Лихачев отметил, что в ликвидации аварии участвовали более 600 тыс. человек, среди которых были атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители и врачи. Благодаря их самоотверженности в кратчайшие сроки был построен объект «Укрытие», ограничивший распространение радиоактивных веществ из разрушенного реактора.

По словам главы госкорпорации, авария стала поводом кардинально пересмотреть подходы к обеспечению безопасности на атомных станциях. Он подчеркнул: «Сегодня российские атомные реакторы исключают 'чернобыльский сценарий'. Наша главная задача – сохранить память о вашем героическом труде и передать ее молодому поколению».

В Москве в музее «Атом» на ВДНХ открыли новый раздел экспозиции, посвященный аварии, прошла церемония награждения участников ликвидации последствий, а также состоялся предпремьерный показ документального фильма «Принцип матрешки: Эволюция безопасности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международное агентство по атомной энергии назвало аварию на Чернобыльской АЭС переломным моментом для мировой ядерной безопасности. В феврале на новом саркофаге разрушенного четвертого энергоблока станции произошел взрыв беспилотника. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предупредил о риске повторения подобной катастрофы из-за регулярных обстрелов объекта.