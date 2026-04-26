ВМС США задержали судно с иранской нефтью в Аравийском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы США перехватили судно, связанное с Ираном, в Аравийском море, сообщает Bloomberg. По данным Центрального командования США, операция прошла в рамках блокады иранского экспорта энергоресурсов, инициированной администрацией Дональда Трампа.

Танкер M/V Sevan, принадлежащий и управляемый компанией Anka Energy & Logistics Co из Дубая, был одним из 19 судов, которые накануне попали под санкции Минфина США. Эти суда обвиняют в транспортировке нефти, газа, пропана и бутана из Ирана на зарубежные рынки на сумму в миллиарды долларов.

В субботу к судну был направлен американский военный вертолет, после чего экипаж Sevan по требованию США развернул судно и под конвоем начал возвращение в Иран. Танкер отслеживали на подходе к Ормузскому проливу, и ранее он уже перевозил иранские грузы.

Центральное командование США уточняет, что операции по блокаде и перенаправлению судов продолжаются: с момента введения мер удалось развернуть 37 судов, прибывающих или покидающих иранские порты.

Ранее в этот же день Дональд Трамп отменил визит своих главных переговорщиков в Пакистан, где планировались обсуждения возможного соглашения с Ираном, что ставит под вопрос перспективы перемирия между сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили тридцать семь судов в рамках морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт перехвата сухогруза TOUSKA в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения экипажа.