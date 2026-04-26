    26 апреля 2026, 06:48 • Новости дня

    Ким Чен Ын понаблюдал за артиллерийскими стрельбами армии КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР присутствовал на соревнованиях минометных расчетов, где были продемонстрированы навыки по преодолению заграждений и уничтожению условных целей.

    Как передает ТАСС, Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе между минометными расчетами крупных объединений Корейской народной армии, о чем сообщили в агентстве ЦТАК.

    Лидера страны сопровождали представители высшего военного руководства, включая министра обороны Но Гван Чхоля и начальника Генштаба Ли Ен Гиля.

    На соревнованиях оценивались способности подразделений быстро преодолевать природные и искусственные заграждения, оперативно развертываться для уничтожения различных целей, а также маскироваться и отходить по заданному тактическому плану.

    По словам представителей ЦТАК, бойцы «в полной мере продемонстрировали боевую эффективность и мощь минометов ударных легких пехотных подразделений, а также исчерпывающую боеготовность».

    Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение итогами состязаний, передал теплый привет участникам и всему личному составу армии. Он отметил рост стремления совершенствовать боевую подготовку на всех уровнях КНА и подчеркнул важность укрепления боеспособности армии, реализации военно-стратегических идей Трудовой партии Кореи и собственных методов ведения боя.

    Лидер КНДР также дал указания на организацию в будущем более интенсивных и конкурентоспособных соревнований между воинскими частями.

    В итогах соревнований первое место заняли минометные расчеты соединения при 11-м корпусе КНА, второе – второй корпус, третье – 91-й корпус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил извинения президента Южной Кореи за инцидент с запуском дронов в сторону Северной Кореи.

    23 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ: ВМС США назвали стоимость первого линкора класса Trump
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВМС США заявили, что первый линкор класса Trump будет заказан в 2028 году по цене около 17 млрд долларов, а окончательный проект корабля еще не утвержден.

    ВМС США активно работают над программой строительства новых линкоров класса Trump, чтобы избежать ошибок, которые были допущены при создании предыдущих боевых кораблей, сообщает TWZ.

    Ключевым требованием названо формирование максимально проработанного проекта до начала строительства: именно отсутствие такой проработки и многочисленные изменения по ходу работ привели к провалу фрегата класса Constellation в прошлом году.

    Секретарь ВМС Джон Фелан и начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кадл на полях выставки Sea Air Space 2026 сообщили о планах построить первый корабль серии, который получит имя USS Defiant, в 2028 финансовом году. Предварительная стоимость флагмана оценивается в 17 млрд долларов, а на всю программу за пять лет планируется потратить 43,5 млрд долларов. Для сравнения: новейшие авианосцы класса Ford обходятся примерно в 13–15 млрд долларов за единицу.

    По словам Фелана, работы над проектом ведутся с учетом прежних ошибок: «Одна из ошибок, которую мы допускали раньше, – начинали строить, когда проект еще не был достаточно зрелым. Сейчас мы хотим выйти на 80% готовности проектной документации до первой сварки». Корабли класса Trump будут иметь водоизмещение примерно 35 тыс. тонн, длину до 268 метров, ширину до 35 метров и скорость свыше 55 километров в час.

    Вооружение новых линкоров будет состоять из комбинированных ядерных и обычных ракет, в том числе гиперзвуковых, размещенных в вертикальных пусковых установках (их планируется 128), рельсотрона, двух 127-миллиметровых пушек, лазерных и других средств ближней обороны. Сейчас рассматривается возможность использования только традиционной энергетики (дизель-генераторы и газовые турбины), хотя вопрос ядерной установки не окончательно снят.

    Важной особенностью новой программы станет внедрение современных методов цифрового проектирования и модульной сборки, что должно стабилизировать сроки и стоимость строительства. ВМС подчеркивают, что опыт модульного строительства уже используется в Азии и позволит распределить производство между несколькими верфями, а финальную сборку и интеграцию осуществлять в США.

    Корабли класса Trump планируется использовать в качестве платформ для мощного удара и командных пунктов в составе надводных и авианосных группировок, а также автономно. Однако эксперты TWZ выражают сомнение в целесообразности столь дорогостоящих единичных кораблей, подчеркивая, что они могут стать приоритетными целями для противника и ограничить гибкость действий ВМС. Решение о продолжении программы будет приниматься новым руководством после 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового «золотого флота» с линкорами одноименного класса.

    Планы по строительству этих огромных боевых кораблей вызвали масштабные дискуссии в обществе.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности американской промышленности реализовать данный проект.

    24 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов

    ИИ выстроил в рой турецкие беспилотники Baykar и боеприпасы Sivrisinek

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкая корпорация Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем.

    Компания продемонстрировала первый полет группы дронов K2 и новейших аппаратов Sivrisinek, способных действовать автономно, передает РИА «Новости».

    Демонстрация состоялась 17 апреля на полигоне в провинции Эдирне, а широкой публике разработку представят в мае на оборонной выставке SAHA в Стамбуле.

    «В ходе демонстрационного полета пять разработанных турецкими специалистами Baykar БПЛА-камикадзе K2 следующего поколения взлетели друг за другом в течение пяти минут. В небе они выстроились в фигуры, такие как линия, буква V, «Туран» и другие, и провели патрульные полеты. Затем к ним присоединились новые барражирующие боеприпасы Sivrisinek, сформировав рой под K2», – рассказали в пресс-службе корпорации.

    В испытаниях также приняли участие ударные аппараты TB2, TB3 и AKINCI, которые вели видеосъемку. Завершился маневр построением всех 18 беспилотников в единую фигуру V. В компании подчеркнули, что благодаря ИИ и визуальной навигации устройства успешно находили цели и ориентировались в пространстве без сигнала GNSS.

    Барражирующие боеприпасы Sivrisinek могут преодолевать расстояние до тысячи километров. Они способны обмениваться данными о целях даже при активном радиоэлектронном подавлении. Baykar сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников, экспортируя продукцию в 37 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Между тем российские войска получили партию дронов «Тор» с модулями искусственного интеллекта. Российский беспилотник «Ланцет» с элементами искусственного интеллекта атаковал цель в центре Киева.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    24 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

    Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

    Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

    Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

    Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что «дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote». Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

    Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

    Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

    По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце. ВМС США заключили контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot с боевой системой эсминцев. Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника с помощью лазерного комплекса HELIOS.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    23 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    TWZ сообщил о представлении новой крылатой ракеты США с дальностью Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания CoAspire анонсировала на выставке Sea-Air-Space 2026 новую крылатую ракету RAACM-ER, способную преодолевать более 1,8 тыс. километров.

    Компания CoAspire представила новую версию крылатой ракеты Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) на выставке Sea-Air-Space 2026 вблизи Вашингтона, сообщает TWZ.

    Этот анонс состоялся спустя всего несколько дней после того, как ВВС США открыли исследование рынка в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles – Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR). Программа направлена на создание массовых, недорогих и дальнобойных средств поражения, прежде всего для противодействия морским целям.

    Основатель CoAspire Даг Денени отметил, что «когда мы разрабатывали оригинальную RAACM, мы знали, что она будет размером с GBU-38», что соответствует длине около 2,35 метра и размаху крыла 35 сантиметров. Однако новая версия – RAACM-ER – получила оптимизированный топливный бак и увеличенную дальность, превышающую 1850 километров. Это стало возможным за счет использования технологий 3D-печати, позволяющих быстро масштабировать производство и снижать стоимость.

    В отличие от Tomahawk, каждая из которых обходится американскому флоту в 3,64 млн долларов, RAACM-ER рассчитана на массовое применение и существенно более низкую себестоимость. Хотя ракета обладает некоторыми элементами малозаметности, уровень скрытности ниже, чем у Tomahawk Maritime Strike. Новый аппарат может запускаться с самолетов, кораблей и наземных установок, а для старта с земли или воды предусмотрен дополнительный твердотопливный ускоритель.

    RAACM-ER, по словам Денени, спроектирована заново, а не является доработкой прежней ракеты. Основными требованиями к ней стали низкая цена, универсальность комплектующих и способность преодолевать противодействие системам ПВО противника. Рабочая дальность, скорость от 0,7 Маха и наличие инфракрасных сенсоров в носовой части делают ее конкурентом для других новых разработок, таких как AGM-158 JASSM, однако создатели избегают прямых сравнений.

    CoAspire уже подписала контракт с правительством США на серийное производство RAACM, а испытательные пуски новой версии должны начаться в ближайшее время. Армия США рассматривает ежегодные закупки от 1 до 2 тыс. таких ракет в течение пяти лет, а основная задача – борьба с медленно движущимися морскими целями и поражение объектов на берегу в условиях усиленной ПВО.

    На рынке аналогичных решений уже присутствуют разработки компаний Anduril, General Atomics и Zone 5 Technologies, что подчеркивает растущий спрос на дешевое и массовое оружие дальнего радиуса действия, особенно на фоне подготовки к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CoAspire стала одним из подрядчиков для производства ракет ERAM.

    Американские военные занялись поиском дешевых альтернатив дорогим крылатым ракетам Tomahawk.

    ВМС США продемонстрировали новую модификацию боеприпаса Maritime Strike Tomahawk с противорадиолокационным покрытием.

    24 апреля 2026, 06:26 • Новости дня
    Эксперт Федутинов назвал опыт боевого применения преимуществом российских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наличие опыта реального боевого применения является неоспоримым преимуществом российских беспилотников по сравнению со многими иностранными образцами, заявил ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов по итогам международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

    Федутинов рассказал, что опыт реального боевого применения российских беспилотников выгодно отличает их от зарубежных аналогов, передает ТАСС. По его словам, «российские беспилотные системы выгодно отличаются тем, что они имеют опыт реального боевого применения».

    Федутинов отметил, что участие российских дронов в российско-украинском конфликте позволило компаниям-разработчикам оперативно совершенствовать технологии и адаптировать их под новые задачи. Такой практический опыт, по словам эксперта, ярко выделяет российские аппараты на фоне зарубежных систем, которые зачастую разрабатывались только на основе теоретических расчетов.

    Говоря о возможных поставках российских БПЛА в Юго-Восточную Азию, эксперт подчеркнул, что такие решения определяются не только техническими, но и политическими аспектами. При этом Федутинов убежден, что в будущем конкурентные преимущества будут иметь комплексные решения, включающие не только платформы, но и современные системы связи, разведки и обработки данных. Возможность интеграции дронов в разведывательно-ударные комплексы, по мнению эксперта, станет еще одним заметным преимуществом российских разработок на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ отечественных беспилотников на выставке в Малайзии. На этом мероприятии разработчики впервые представили учебную программу для операторов дронов «Орлан». Британская газета Times признала лидерство России в производстве беспилотных аппаратов.

    25 апреля 2026, 08:51 • Новости дня
    Володин прибыл в КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов, сообщает пресс-служба Госдумы.

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, передает ТАСС. У трапа самолета его встретил председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон. В сообщении пресс-службы Госдумы подчеркивается, что визит проходит по поручению президента России Владимира Путина.

    Володин 26 апреля примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.

    В рамках программы визита запланированы встречи с представителями парламента КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал планы по увековечиванию памяти героев КНДР. Президент России Владимир Путин отметил мужество северокорейских военных при освобождении приграничного региона.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    25 апреля 2026, 17:13 • Новости дня
    Володин выразил благодарность КНДР за помощь против неонацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном выразил глубокую благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу и руководству страны за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность народу и руководству КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками, передает РИА «Новости».

    На встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном он отметил: «Мы прибыли по поручению нашего президента Владимира Путина, и еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками».

    Володин подчеркнул, что в России будут бережно хранить память о погибших корейских военных. Он также отметил, что в Пхеньяне по инициативе Ким Чен Ына построены Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции и Мемориальный комплекс. По его словам, этот мемориал стал символом российского-корейского боевого братства, над созданием которого совместно трудились специалисты двух стран.

    Также Володин выразил признательность КНДР за сохранение памяти о советских солдатах и офицерах, участвовавших в освобождении Кореи. Он добавил, что на фоне возрастающих вызовов Россия и КНДР продолжают укреплять взаимодействие, опираясь на традиции добрососедства, доверия и братской поддержки. По словам Володина, эти отношения строятся на исторических основах, заложенных предыдущими поколениями.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР для участия в церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев выразил благодарность северокорейским военным за участие в боях в Курской области.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал помощь российской армии исполнением братского долга.

    25 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил о девяти сбитых БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    В Севастополе сбито девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале.

    Он призвал жителей города соблюдать меры безопасности

    «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», – написал Развожаев.

    Глава города отметил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие.

    Он подчеркнул, что пули, выпущенные в небо, возвращаются вниз с ускорением свободного падения, поэтому жителям важно соблюдать осторожность.

    Развожаев также проинформировал о новых правилах подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена будет звучать три раза, после чего отключаться – это сделано для того, чтобы звук не мешал работе средств ПВО и мобильных огневых групп. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность воздушной защиты города.

    Он подчеркнул, что прекращение сигнала не означает отмену тревоги или отсутствие угрозы. Информация об отбое воздушной тревоги будет поступать через громкоговорители и официальные каналы губернатора. Жителей призывают внимательно следить за сообщениями и не пренебрегать предосторожностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушный налет украинских беспилотников на Севастополь.

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    25 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    ВВС Франции решили модернизировать самолеты Rafale для экономии на боеприпасах

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь отказаться от зенитных ракет стоимостью 600 тыс. евро, Париж планирует переоборудовать пушки истребителей Rafale для уничтожения беспилотников.

    Париж прорабатывает несколько сценариев обновления истребителей Rafale для эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает ТАСС.

    Начальник штаба Воздушно-космических сил республики генерал Жером Белланже рассказал об этих планах Le Journal du Dimanche.

    «Цель – оснастить Rafale менее дорогими системами. Одним из вариантов является адаптация его пушки для поражения таких целей», – подчеркнул высокопоставленный военный. Он добавил, что рассматривается также применение ракет с лазерным наведением.

    В настоящее время для уничтожения дронов французские летчики вынуждены применять зенитные ракеты MICA. Цена одного такого боеприпаса достигает 600 тыс. евро. Ранее газета Le Parisien писала, что оборонная промышленность страны уже начала разработку недорогих средств поражения беспилотников для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали иранские дроны над территорией ОАЭ ракетами MICA. Французские военные при этом назвали данные боеприпасы крайне дорогостоящими для подобных целей.

    Ранее армия республики потребовала ускорения поставок 42 современных самолетов этого типа.

