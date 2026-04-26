    26 апреля 2026, 05:11 • Новости дня

    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Неспособность действовать в условиях неопределенности и многозадачности часто вызывает недовольство у работодателей, особенно в современном бизнесе.

    Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

    «Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

    Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

    По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что спрос на экономистов, юристов и менеджеров в России ниже предложения из-за «перепроизводства» специалистов.

    На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет. Охранник, бухгалтер и продавец возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению россиян в 2026 году.

    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    26 апреля 2026, 00:18 • Новости дня
    МИД сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в ходе атак в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии террористических атак в Мали российские граждане не пострадали, сообщили в МИД РФ, посольство поддерживает связь с властями.

    МИД сообщил, что российские граждане не пострадали во время недавних нападений террористов в Мали, передает ТАСС. Посольство России в Бамако находится в постоянном контакте с компетентными малийскими ведомствами для уточнения информации о ситуации и безопасности соотечественников, подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты отметили, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группировки совершили серию скоординированных атак в столице Мали и прилегающих регионах. «Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали», – заявили в МИД.

    МИД России выразил глубокую обеспокоенность по поводу происходящих событий и подчеркнул, что действия террористов представляют непосредственную угрозу стабильности дружественного России малийского государства.

    Также на Смоленской площади обратили внимание на возможную причастность западных силовых структур к подготовке бандформирований, совершивших нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипмиссия России в Мали осудила нападения исламистов. Российские военные из Африканского корпуса сдержали атаку джихадистов с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Ранее появились сообщения, что в районе главной военной базы Кати возле столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 23:23 • Новости дня
    Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипмиссия России в Мали резко осудила нападения исламистов. Боевики утром в субботу атаковали военные объекты почти в десяти городах страны.

    Посольство России в Мали осудило нападения боевиков, которые произошли 25 апреля в разных районах страны, сообщает ТАСС.

    «Посольство РФ в Мали решительно осуждает совершенные 25 апреля подлые нападения вооружённых террористических группировок в разных районах страны. Рассматриваем подобные преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Российские дипломаты подчеркнули, что атаки удалось отбить благодаря решительным и скоординированным действиям Вооружённых сил Мали.

    Посольство выразило солидарность с руководством и народом этой африканской страны, а также поддержало стремление малийского общества к миру, безопасности и устойчивому развитию.

    Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

    Ранее Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что ситуация в стране находится под контролем властей, несмотря на атаки боевиков в почти десяти городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский корпус России отбил атаку двух тысяч боевиков в Мали с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

    Правительственные войска Мали отразили нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке освобожденных территорий.

    26 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие пять лет основную угрозу для жизни будут представлять сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об основных болезнях, которые останутся наиболее смертоносными в ближайшие пять лет, передает ТАСС.

    Он выделил кардиологические, онкологические и эндокринные заболевания как главных лидеров по уровню смертности. Среди инфекционных болезней на первом месте, по его словам, останется грипп, включая его штаммы А и Б.

    Онищенко отметил, что грипп способствует развитию осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой, и усугубляет течение кардиологических заболеваний.

    Эксперт подчеркнул, что на протяжении последних двадцати лет перечень болезней с высокой смертностью практически не менялся. Даже во время активного распространения COVID-19 ущерб от гриппа оставался значительным.

    По его словам, распространение COVID-19 даже способствовало сокращению числа случаев гриппа благодаря введению ограничительных мер.

    Он уточнил, что новые инфекции, такие как оспа обезьян, уже проникли в человеческую популяцию, однако особую угрозу для России продолжает представлять холера, несмотря на то, что седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1960 году, для страны остается малозначимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина совершеннолетних граждан России страдает хотя бы одним хроническим заболеванием.

    За последние шесть лет число случаев когнитивных расстройств увеличилось на 10%. В России наблюдается рост числа случаев ожирения среди детей, особенно среди мальчиков.

    26 апреля 2026, 01:17 • Новости дня
    Немецкий робот отключился после работы в зоне Чернобыля

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС робот немецкого производства смог проработать в загрязненной зоне всего несколько часов, после чего отключился из-за особенностей конструкции.

    Немецкий роботизированный комплекс смог проработать в грязной зоне Чернобыльской АЭС всего несколько часов, после чего отключился. Об этом ТАСС рассказал начальник Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники Александр Батанов, принимавший участие в ликвидации последствий аварии.

    По его словам, конструкция немецких роботов изначально не была рассчитана на экстремальные условия эксплуатации на Чернобыльской станции. «Один немецкий робот, насколько я помню, проработал в очень грязной зоне несколько часов и вырубился», – заявил Батанов. На следующее утро система вновь включилась, однако робот сразу столкнулся с препятствием.

    Второй немецкий робот также оказался малополезным – его ограничивал короткий кабель и неудачная конструкция катушки кабелеукладчика. Такое ограничение существенно снизило эффективность эксплуатации техники во время ликвидационных работ.

    Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, привела к одному из крупнейших радиоактивных загрязнений в истории. Сильнее всего пострадали северные районы Киевской и Житомирской областей на Украине, Гомельская область Белоруссии и Брянская область России, общая площадь загрязнения превысила 200 тыс. кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трагедия на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС изменила принципы работы с мирным атомом и привела к созданию международных конвенций по радиационной защите. Мировая атомная энергетика спустя почти 40 лет после аварии переживает ренессанс благодаря росту спроса на низкоуглеродное электричество.

    25 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.

    Дмитрий Медведев предложил симметрично. ответить на призыв премьера Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами товары из России и направить средства на восстановление Украины.

    Замглавы Совбеза считает, что следует ввести новые сборы на экспорт российских товаров в страны Европейского союза.

    «Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», – заявил Медведев в своем сообщении в Max.

    Медведев также отметил, что с введением таких мер продукты питания в Европе могут подорожать, а Россия получит дополнительные ресурсы для производства ракет, дронов и тяжелых управляемых планирующих бомб, используемых в специальной военной операции на Украине.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России для финансирования восстановления на Украине.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Европы не хотят возвращаться к прежним отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

    Эстония заняла второе место в мартовском  «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    25 апреля 2026, 18:02 • Новости дня
    Посол Нечаев заявил о готовности России к диалогу с ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Москва готова возобновить двустороннее сотрудничество с Берлином, но не намерена навязывать контакты, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев, подчеркнув, что главным приоритетом для страны остаются национальные интересы.

    «Мы готовы к возобновлению сотрудничества, никому навязываться мы не собираемся. Но если с германской стороны будет проявлена добрая воля, конструктивный подход и стремление к диалогу, к полноправному, конструктивному диалогу на равных, я думаю, что эта рука не будет отторгнута», – отметил дипломат.

    Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооружённых сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    26 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Корабль «Прогресс МС-34» с грузом для МКС и скафандром успешно выведен на орбиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовой корабль «Прогресс МС-34» отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к Международной космической станции с 2,5 т грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС».

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» был осуществлен с площадки №31 космодрома Байконур в 01:22 мск, передает ТАСС. В 01:30 мск корабль массой 7,4 т был успешно выведен на орбиту и начал движение к Международной космической станции.

    Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 28 апреля в 03:01 мск. Продолжительность полета до станции составит примерно 49,5 часов.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС «Прогресс МС-34» доставит около 2,5 т различных грузов, среди которых 700 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 50 кг кислорода, а также 1 348 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции. В числе доставляемого оборудования – новый скафандр «Орлан-МКС» №8.

    На борту корабля находятся VR-очки и оборудование для эксперимента «Виртуал», позволяющие отслеживать реакции организма и влияние невесомости на зрение и вестибулярный аппарат. Также доставлены инструменты для экспериментов «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

    «Прогресс МС» используется для доставки грузов на МКС, включая топливо, оборудование, продовольствие, воду и кислород, а также для корректировки орбиты станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на космодроме Байконур одобрили пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34».

    Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение.

    25 апреля 2026, 17:13 • Новости дня
    Володин выразил благодарность КНДР за помощь против неонацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном выразил глубокую благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу и руководству страны за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность народу и руководству КНДР за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками, передает РИА «Новости».

    На встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном он отметил: «Мы прибыли по поручению нашего президента Владимира Путина, и еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу Председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками».

    Володин подчеркнул, что в России будут бережно хранить память о погибших корейских военных. Он также отметил, что в Пхеньяне по инициативе Ким Чен Ына построены Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции и Мемориальный комплекс. По его словам, этот мемориал стал символом российского-корейского боевого братства, над созданием которого совместно трудились специалисты двух стран.

    Также Володин выразил признательность КНДР за сохранение памяти о советских солдатах и офицерах, участвовавших в освобождении Кореи. Он добавил, что на фоне возрастающих вызовов Россия и КНДР продолжают укреплять взаимодействие, опираясь на традиции добрососедства, доверия и братской поддержки. По словам Володина, эти отношения строятся на исторических основах, заложенных предыдущими поколениями.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР для участия в церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

    Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев выразил благодарность северокорейским военным за участие в боях в Курской области.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал помощь российской армии исполнением братского долга.

    25 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил о девяти сбитых БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    В Севастополе сбито девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале.

    Он призвал жителей города соблюдать меры безопасности

    «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», – написал Развожаев.

    Глава города отметил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие.

    Он подчеркнул, что пули, выпущенные в небо, возвращаются вниз с ускорением свободного падения, поэтому жителям важно соблюдать осторожность.

    Развожаев также проинформировал о новых правилах подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена будет звучать три раза, после чего отключаться – это сделано для того, чтобы звук не мешал работе средств ПВО и мобильных огневых групп. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность воздушной защиты города.

    Он подчеркнул, что прекращение сигнала не означает отмену тревоги или отсутствие угрозы. Информация об отбое воздушной тревоги будет поступать через громкоговорители и официальные каналы губернатора. Жителей призывают внимательно следить за сообщениями и не пренебрегать предосторожностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушный налет украинских беспилотников на Севастополь.

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села.

    26 апреля 2026, 03:11 • Новости дня
    В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах

    Tекст: Денис Тельманов

    В стране скорректировали перечень запрещенных предметов и ужесточили требования к поведению зрителей на спортивных объектах, введя новые ограничения.

    В России обновлены правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях, пишет ТАСС. Соответствующее постановление правительства включает несколько десятков изменений к действующим с 2014 года правилам, однако основные требования к поведению болельщиков остались прежними: сохраняется запрет на алкоголь, опасные и громоздкие предметы, пропаганду насилия и нетерпимости, а также спекуляцию билетами.

    Среди нововведений – обязанность предоставлять для осмотра личный транспорт, запрет на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности за исключением тех, что предназначены для маломобильных граждан, а также запрет на использование беспилотников без согласования с организаторами.

    Болельщикам дополнительно запрещено забираться на ограждения, парапеты, осветительные приборы, мачты и деревья, расположенные на территории спортивных объектов.

    Требования по напиткам также ужесточились: как и раньше, нельзя проносить напитки в стеклянной и жестяной таре, объем пластиковой тары ограничен 0,5 литра, однако теперь общий объем напитков на одного человека не должен превышать одного литра.

    Что касается баннеров на фанатском секторе, уточнены допустимые размеры древка, а также введено правило, что несколько полотен, складывающихся в единое визуальное средство поддержки, считаются нарушением.

    Среди технических изменений – переименование «туалетных комнат (кабинок)» в «санитарные узлы» и ряд других уточнений, дополняющих регламент поведения на спортивных объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на стадионе Алехандро Вильянуэва в Лиме произошел инцидент, в результате которого погиб один человек и пострадали 47.

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил вернуть продажу пива на стадионах.

    На матче Олимпиады в Милане между Канадой и Чехией болельщик развернул российский флаг.

    25 апреля 2026, 12:27 • Новости дня
    Исаев: Народная программа «Единой России» помогает гражданам влиять на политику страны
    Tекст: Алексей Нечаев

    Tекст: Алексей Нечаев

    Через Народную программу «Единой России» можно реально влиять на жизнь в стране, внося коррективы, в том числе, в непопулярные решения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

    «Отношение к Народной программе в сравнении с 2021 годом заметно изменилось: люди сегодня почувствовали, что формирование этого документа становится возможностью влиять на политику страны. Общество понимает: если что-то попадет в программу, то это будет обязательно исполнено», – отметил Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

    «Народная программа стала реальным инструментом, который позволяет людям менять ситуацию в государстве», – подчеркнул он. Предложения поступают самые разные. Например, недавно граждане выступили с идеей включать в педагогический стаж отпуск по уходу за ребенком (если женщина работала учителем до и после него). «Это денежный вопрос, но его необходимо проработать», – указал Исаев.

    Отдельной проблемой, которая отрицательно влияет на реализацию программ по улучшению качества жизни населения, остается закредитованность регионов. «Граждане регулярно сталкиваются с тем, что у местных властей попросту нет денег на решение проблем, – рассуждает депутат. – Например, у Удмуртии в этом году долговые обязательства – 4 млрд рублей. Получается странная ситуация: мы получаем деньги из федерального бюджета, затем возвращаем их, а после снова просим финансовой помощи». Поэтому было предложено закрепить в Народной программе положение об избавлении регионов от подобных задолженностей.

    В ходе региональных недель, отметил парламентарий, удалось наметить список вопросов, которые беспокоят всех: налоговая политика, рост цен и частичные блокировки интернета. «Очень важно, что наши коллеги от дискуссий по этим направлениям не уходят», – сказал он.

    По словам Исаева, «Единая Россия», прислушиваясь к избирателям, добивается внесения корректив в непопулярные решения. В частности, партия выступала за продление освобождения от НДС для малого бизнеса в сфере общественного питания, а также добивалась наделения ФАС дополнительными полномочиями по контролю за тарифами ЖКХ.

    «Реальное обсуждение Народной программы партии уже началось. В Удмуртии, например, соответствующие форумы проходят на уровне каждого района. Мы стараемся проводить их, демонстрируя наглядные результаты деятельности партии и вырабатывая конкретные предложения. И люди этот подход оценили», – заключил собеседник.

    Ранее «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, данное решение возникло в ходе работы над новой Народной программой. Высвобожденные средства будут направлены на социальную поддержку граждан.

