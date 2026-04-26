Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

Tекст: Денис Тельманов

Работодатели все чаще отмечают, что не удовлетворены неспособностью сотрудников работать в режиме неопределенности и многозадачности, передает ТАСС. Об этом рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Неспособность работать в условиях неопределенности и многозадачности. Сегодня бизнесу нужны люди, которые умеют принимать решения без полного набора данных, мыслить системно и критически», – подчеркнула Хрипченко.

Эксперт также отметила, что многие работодатели негативно воспринимают имитацию бурной деятельности, когда сотрудники выглядят занятыми, но не отвечают за конечный результат.

По словам Хрипченко, среди других нежелательных качеств она выделила отсутствие гибкости, нежелание учиться новому и недостаток цифровых компетенций.

На рынке труда России наблюдался дефицит кадров в обрабатывающих секторах на протяжении многих лет.