  Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа
    26 апреля 2026, 04:49 • Новости дня

    Россияне увеличили покупки велосипедов и снизили интерес к самокатам

    Tекст: Денис Тельманов

    В первом квартале текущего года россияне значительно чаще приобретали велосипеды, а спрос на самокаты и ролики продолжил снижаться, показали данные аналитиков.

    Россияне в первом квартале 2026 года стали чаще покупать велосипеды, интерес к ним вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков «Атол». При этом средняя цена велосипеда уменьшилась на 4% и составила 14,1 тыс. рублей.

    В то же время покупки механических самокатов снизились на 25%. Средняя стоимость одного самоката выросла на 4% и достигла 4778 рублей. Спрос на электросамокаты также сократился – на 3%, а их средний чек снизился на 4% до 22,4 тыс. рублей.

    Роликовыми коньками россияне стали интересоваться на 19% меньше, хотя средняя цена увеличилась на 2% и составила 5189 рублей. Гироскутеры, напротив, показали уверенный рост: их стали покупать в 1,5 раза чаще, а средняя стоимость выросла на 5%, достигнув 8916 рублей.

    Сигвеи остались одними из самых дорогих товаров – средняя цена на них составляет 19,46 тыс. рублей, спрос вырос на 36%. Скейтборды в среднем подорожали на 2% до 2308 рублей, однако продажи снизились на 1%. Лонгборды подешевели на 11% до 3103 рублей, спрос на них упал на 22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент по новым брендам Союза торговых центров Наталия Кермедчиева заявила, что доля контрафакта в модной индустрии достигла около 40%, а в электронике – 65%.

    В 2025 году россияне стали покупать обереги, осиновые колья и руны значительно чаще, при этом средние цены на эти товары снизились. Продажи травяных сборов в 2025 году выросли на 47%.

    25 апреля 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе партии «Единая Россия», среди которых освобождение малого бизнеса от НДС и дополнительные льготы для семей участников спецоперации.

    Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.

    Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.

    Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».

    Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.

    Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих. сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.

    25 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Названо сырье, которое есть только у России
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия является единственной страной в мире, которая производит бадделеитовый концентрат, незаменимый при работе в экстремальных температурах, рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    Россия оказалась единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат, сообщает РИА «Новости». Левашенко подчеркнула: «Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений». В других странах при переработке циркониевых руд получают только цирконовые концентраты.

    Уникальный концентрат производится лишь на одном российском предприятии и используется при изготовлении огнеупорных материалов, защитных конструкций, в керамике и литейном производстве. По словам Левашенко, стоимость бадделеитового концентрата почти втрое выше премиального циркониевого концентрата и превышает 2400 долларов за тонну на спотовом рынке.

    Эксперт отметила, что высокая цена и стабильность стоимости связаны с уникальностью сырья и ограниченным спросом. На мировых рынках цена бадделеитового концентрата практически не зависит от колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов. Президент Владимир Путин провел специальное совещание по вопросам добычи стратегического сырья. Минпромторг запланировал нарастить производство таких элементов до 50 тысяч тонн к 2030 году.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 15:26 • Новости дня
    Умер Герой России Алексей Петров
    @ t.me/aisen_nikolaev

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Алексей Петров, отличившийся мужеством и стойкостью во время спецоперации на Украине, скончался в Якутии, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    О скоропостижной смерти Героя России Алексея Петрова сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале Max.

    По его словам, Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа, до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине.

    Ефрейтор Петров участвовал в специальной военной операции, где под позывным Медведь проявил героизм, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. В результате боев он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники, получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

    Несмотря на тяжелейшие ранения, Петров продолжал активно жить, встречался с семьями погибших, поддерживал боевых товарищей и своим примером показывал силу духа. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и товарищам Алексея Рафаэловича.

    Петров родился в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии, а с 22 июня 2024 года служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.

    25 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале

    Военный эксперт Кнутов: Украинские дроны облегчают для увеличения дальности ударов

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина постоянно модернизирует свои дроны, делает их более легкими, что позволяет увеличивать дистанцию полета; также не исключено, что для атаки на Урал запуск дронов производился диверсионными группами с более близкого расстояния, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу украинские дроны впервые атаковали цели на Урале.

    «Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.

    По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.

    Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.

    То, что украинские беспилотники смогли долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время рубежи ПВО закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.

    Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.

    Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.

    Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.

    Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.

    «С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.

    Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».

    Кнутов подчеркивает, что Украина  с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.

    В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.

    В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    25 апреля 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского

    Путин: Предсказания Жириновского были основаны на глубоком знании

    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании предмета. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    Президент России Владимир Путин отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании материала, сообщают «Вести».

    «Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Жириновского на государственном уровне.

    25 апреля 2026, 15:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ потеряли форпост после освобождения ВС РФ села Бочково

    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    На южном берегу реки Волчья выстраивалась система укрепрайонов противника, но при недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После освобождения села Бочково дальнейшее продвижение ВС России будет сопряжено с меньшими затратами и потерями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Бочково в Харьковской области.

    «Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.

    «Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.

    В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.

    По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».

    «Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.

    По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.

    По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.

    Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.

    Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.

    В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

    25 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин поделился советом, который получил от лидера ЛДПР Владимира Жириновского при обсуждении своей кандидатуры на пост главы кабмина в Госдуме.

    Михаил Мишустин рассказал о полученном от Владимира Жириновского совете в ходе встречи с фракцией ЛДПР во время обсуждения его кандидатуры на пост главы правительства, передают «Вести».

    По словам премьера, разговор с представителями партии начался с острых вопросов, на которые он сразу пытался ответить подробно и по существу.

    Мишустин отметил, что Жириновский тогда посоветовал ему брать паузу перед ответом: «Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», – вспомнил премьер слова политика.

    Премьер подчеркнул, что Жириновский отличался спокойствием и выдержкой, а его советы нередко были добрыми и полезными. Мишустин добавил, что если бы многие прислушивались к подобным рекомендациям, то могли бы многого добиться.

    Владимир Жириновский бессменно руководил ЛДПР более 30 лет и избирался депутатом Государственной думы всех восьми созывов. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В текущем году ему могло бы исполниться 80 лет.

    Ранее Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с Жириновским, когда звонил основателю партии ЛДПР в клинику в 2022 году, чтобы поддержать его.

    Также Путин назвал предсказания основателя ЛДПР результатом глубоких знаний.

    Напомним, президент Владимир Путин глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    25 апреля 2026, 21:27 • Новости дня
    Командир Аид сообщил о братских могилах в Судже

    Ахмат: В Судже обнаружили братскую могилу с телами 524 мирных жителей

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождения Суджи российскими военными на территории города обнаружили крупную братскую могилу, в которой находились тела 524 мирных жителей, сообщил командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    В Судже, после освобождения территории Курской области от войск киевского режима, была обнаружена братская могила с телами 524 мирных жителей, передает ТАСС. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, местные жители пытались покинуть свои дома, однако военнослужащие ВСУ не позволяли им уйти и использовали как живой щит.

    Аид сообщил, что в селе Русское Поречное противник устроил резню среди гражданского населения, и подвалы домов были заполнены телами погибших. Аналогичная картина наблюдалась и в самой Судже, где было обнаружено самое крупное захоронение – братская могила с 524 телами.

    Командир подчеркнул: «Там мы поняли, что мы столкнулись с реальным злом». Он назвал произошедшее проявлением нечеловеческой ненависти, отметив, что действия боевиков киевского режима не имеют ничего общего с воинским долгом.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила об обнаружении массовых захоронений с 524 телами в Курской области.

    В августе глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а ещё 553 человека получили ранения.

    Член Общественной палаты России Максим Григорьев назвал расстрелы людей в оккупированных селах геноцидом.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    Бывший глава ЦРУ Бернс назвал ошибки Трампа в конфликте с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    25 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Врач из Уфы спасла жизнь трех пассажиров на борту самолета
    @ vk.com/minzdrav_02

    Tекст: Вера Басилая

    Во время рейса Уфа – Новосибирск – Владивосток врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова оказала экстренную помощь трем пассажирам, которым стало плохо в полете.

    Экстренный случай произошел на рейсе Уфа – Новосибирск – Владивосток, когда троим пассажирам стало плохо.

    Бортпроводники объявили о поиске медика, и на помощь откликнулась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической больницы Уфы, которая летела на Дальневосточный конгресс, передает РИА «Новости».

    В больнице сообщили, что сначала Кулова оказала помощь мужчине с резким падением артериального давления, у которого проявлялись слабость и головокружение. Врач воспользовалась аптечкой первой помощи, находившейся на борту, и стабилизировала его состояние.

    Следом еще один пассажир, донор, который сдавал кровь перед полетом, потерял сознание. Кулова также оказала ему необходимую медицинскую помощь.

    Вскоре третий мужчина также потерял сознание, и врач, несмотря на сложные обстоятельства, действовала быстро и уверенно, руководствуясь всеми инструкциями.

    Все мужчины были успешно стабилизированы и после посадки переданы наземной медицинской бригаде в состоянии средней тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

    Ранее врач из Екатеринбурга оказала экстренную помощь восьмилетнему мальчику на рейсе из Таиланда.

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» спас двух пассажиров во время перелета команды в Хабаровск.

    25 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в 2022 году звонил основателю партии ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

    В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.

    «Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.

    Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.

    «Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диалог Владимира Путина и Владимира Жириновского очень содержательным.

    Ранее глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.

    Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.

    25 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

    Жога заявил, что регионы Урала оказались в зоне риска по атакам беспилотников, передают «Вести». Он отметил, что враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.

    Рано утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, а одна женщина была госпитализирована. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.

    Жога также обратился к жителям Челябинской и Свердловской областей, призвав их сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о прямой угрозе воздушных ударов по Уралу. В результате недавней атаки украинский беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге. После этого инцидента медики госпитализировали одну пострадавшую женщину.

    25 апреля 2026, 23:51 • Новости дня
    МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бухаресте российскому послу Владимиру Липаеву выразили протест по поводу падения беспилотника в Галаце, причинившего ущерб частной и государственной собственности.

    Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии из-за падения беспилотника в городе Галац, передает ТАСС. Румынская сторона назвала случившееся «нарушением суверенитета» и «серьезной эскалацией региональной безопасности», выразив «решительный протест» российскому дипломату.

    Липаев в беседе с корреспондентом ТАСС категорически опроверг обвинения, заявив: «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам – эти вопросы остаются без ответа».

    Дипломат отметил, что быстрая утилизация обломков дрона делает невозможной его идентификацию, и предположил, что речь может идти о провокации со стороны Киева.

    Липаев также опроверг утверждение румынского МИД о том, что он признал российское происхождение дрона.

    Румынское Минобороны утверждает, что российский БПЛА нарушил воздушное пространство страны и нанес ущерб хозяйственной постройке и электрическому столбу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что это первый случай повреждения румынской собственности в результате подобного инцидента, и власти относятся к этому с полной серьезностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осколки беспилотника повредили пристройку к дому и электрический столб в румынском Галаце. Британия заявила, что боевая авиация Соединенного Королевства не пыталась перехватить неопознанный аппарат в районе Галаца.

    МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева в Бухарест после происшествия. Российский МИД отметил, что Москва намерена использовать вызов посла как возможность разъяснить румынской стороне российскую позицию по внешнеполитическим вопросам.

    26 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Секретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп был экстренно выведен с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале.

    Президент США Дональд Трамп был срочно эвакуирован с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались громкие хлопки, сообщает РИА «Новости».

    Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, было внезапно прервано, а всех присутствующих попросили покинуть помещение.

    На сцену, где находился Трамп, оперативно вышли агенты Секретной службы с оружием.

    Сотрудники Секретной службы во время эвакуации предупредили журналистов о стрельбе, выкрикивая: «Стрельба!».

    Как сообщает корреспондент NBC Гарретт Хааке, отель полностью эвакуировали после сообщений о выстрелах, которые были слышны в помещении над местом проведения мероприятия.

    Телеканал CNN уточнил, что Секретная служба остановила вооруженного человека в здании, где находился Трамп.

    По словам корреспондента канала, стрелок находился не в той комнате, где шел прием, но был нейтрализован агентами.

    Ведущий CNN Джейк Таппер рассказал в прямом эфире, что никто из участников мероприятия не пострадал. Все находившиеся в зале чувствуют себя нормально, а чиновников и гостей организованно вывели силы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США вынес приговор Райану Руту по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году. Рут получил пожизненное тюремное заключение.

    После оглашения вердикта Рут попытался покончить с собой в зале суда во Флориде. Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Дональда Трампа ради членства Украины в НАТО.


    25 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Алиев на встрече с Зеленским допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

    Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
    @ Darko Vojinovic/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о перспективах совместного производства военно-промышленной продукции с Украиной.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.

    По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: «Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере».

    Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.

