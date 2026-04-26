    26 апреля 2026, 01:03 • Новости дня

    Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после распоряжения премьера.

    Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, передает ТАСС. По данным пресс-службы армии, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры шиитской организации.

    «Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями израильского политического руководства», – говорится в сообщении.

    Вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии нанести «мощные удары» по объектам «Хезболла» в Ливане. После этого армия провела серию атак по южноливанским позициям организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля нанести мощные удары по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля ликвидировала за минувшие выходные на юге Ливана более 15 боевиков шиитского движения.

    Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на 3 недели не имеет смысла при продолжающихся израильских атаках.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    Бывший глава ЦРУ Бернс назвал ошибки Трампа в конфликте с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    25 апреля 2026, 20:43 • Новости дня
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

    Иранское агентство Tasnim опубликовало фото разрушений на базе США в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.

    Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».

    Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.

    Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

    Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.

    Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.

    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Тегеран озвучил Исламабаду свое видение завершения противостояния с Вашингтоном

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

    25 апреля 2026, 21:45 • Новости дня
    Карлсон обвинил власти США в действиях против интересов американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что решение о военной операции против Ирана принималось руководством США без учета интересов американских граждан.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США, начиная военную операцию против Ирана, действуют не в интересах собственных граждан, передает RT. По его мнению, подобная политика наблюдается в США уже давно и не связана исключительно с администрацией президента США.

    Карлсон подчеркнул в интервью изданию The Wall Street Journal, что американское правительство на протяжении многих лет руководствовалось интересами, которые не совпадают с желаниями большинства жителей страны. Он добавил: «Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его».

    Ранее Такер Карлсон отдал Израилю ведущую роль в противостоянии с Тегераном.

    Карлсон заявил, что Вашингтон не может контролировать действия Тель-Авива. Он отметил, что из-за этого США оказались втянуты в опасное противостояние с Ираном.

    25 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Писториус заявил об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море

    Германия решила отправить тральщик и вспомогательное судно в Средиземное море

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин перебросит в акваторию Средиземного моря минный тральщик и судно поддержки для подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Германия планирует отправить в Средиземное море минный тральщик и вспомогательное судно, передает ТАСС. Этот шаг предпринимается в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе.

    «Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.

    Глава оборонного ведомства не уточнил точные сроки переброски кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина направить тральщики для защиты морских маршрутов.

    Европейский союз подготовил меры по разминированию Ормузского пролива.

    Ранее Министерство обороны Германии представило масштабную стратегию укрепления собственных вооруженных сил.

    25 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Иранская делегация покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

    Делегация Ирана покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская делегация во главе с Аббасом Аракчи уехала из Пакистана после переговоров с властями страны, не встретившись с представителями США, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента на месте событий, иранская делегация, в которую входил министр иностранных дел Аббас Аракчи, покинула Исламабад после целого дня переговоров на высоком уровне с премьером и главой МИД Пакистана, передает «Интерфакс». Перед отъездом делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

    В своем сообщении в телеграм-канале Аракчи сообщил, что встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром. Аракчи отметил: «Изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с режимом прекращения огня и полным окончанием навязанной войны против Ирана».

    Премьер-министр Пакистана назвал встречу с иранской делегацией теплой и отметил, что стороны обсудили актуальные вопросы и возможности укрепления двусторонних отношений.

    Ранее СМИ писали о запланированной встрече Аракчи с американской делегацией, в которую должны были войти спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, однако она не состоялась.

    Президент США отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

    Также американский лидер объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан возникшей «неразберихой» в Иране.

    25 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    NBC: Ущерб базам США от Ирана оценили в миллиарды долларов

    NBC: Восстановление баз США после атак Ирана обойдется в миллиарды долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Последствия ракетных обстрелов военных объектов Вашингтона в Персидском заливе оказались значительно масштабнее, чем это признается американскими властями, требуя огромных затрат на реконструкцию поврежденной инфраструктуры, отмечает канал NBC.

    Реальный масштаб потерь американской армии на Ближнем Востоке тщательно скрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой наканал NBC.

    «Американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива получили от иранских ударов обширные повреждения, которые являются намного серьезнее, чем признается публично. Как ожидается, восстановление обойдется в миллиарды долларов», – заявили чиновники.

    Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив атаковали иранскую территорию, включая Тегеран. В ответ Иран стал наносить регулярные удары по израильским землям и позициям США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американские военные базы в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Вооруженные силы исламской республики вывели из строя системы связи на семи объектах Пентагона.

    25 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    В Иране казнили участника протестов за работу на «Моссад»

    Иранские власти повесили участника беспорядков за сотрудничество с «Моссадом»

    Tекст: Мария Иванова

    В Исламской Республике привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в связях с израильскими спецслужбами во время массовых беспорядков.

    Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад», передает агентство Tasnim.

    Мужчина был повешен после утверждения окончательного приговора верховным судом страны, отмечает РИА «Новости».

    «Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, участвовавший в беспорядках в январе 2026 года в Исфахане, который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал атмосферу страха и ужаса на городском уровне и совершал убийства с использованием холодного оружия», – говорится в сообщении агентства.

    Это не первый случай казни участников массовых акций протеста в стране. Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки и выступления против властей, в результате которых появились жертвы среди силовиков и протестующих. Тегеран обвинил США и Израиль в организации этих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля в Тегеране казнили действовавшего в интересах израильских спецслужб участника январских протестов.

    Днем ранее иранские власти применили высшую меру наказания к двум обвиняемым в диверсиях агентам «Моссада».

    В марте в стране повесили трех участников январских беспорядков за убийство полицейских.

    25 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Иран совершил первые международные авиарейсы с 28 февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Иранская гражданская авиация возобновила международные полеты, выполнив первые с 28 февраля рейсы в Медину и Стамбул после длительного закрытия воздушного пространства.

    Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении международных перелетов, передает РИА «Новости». В ближайшее время планируется расширение маршрутной сети.

    «После открытия воздушного пространства страны и начала международных авиаперелетов были выполнены рейсы в Медину и Стамбул», – говорится в официальном сообщении ведомства. В ближайшие дни также ожидается открытие рейсов в Багдад, Баку, Доху и Неджеф.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.

    Из-за угрозы ракетных ударов и беспилотников многие страны региона частично или полностью закрыли свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для полетов.

    В середине апреля власти исламской республики сняли ограничения на работу гражданской авиации. Позже аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили обслуживание пассажирских рейсов.

    25 апреля 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан «неразберихой» в Иране

    Трамп объяснил отмену поездки переговорщиков в Пакистан междоусобицами в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация во главе с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не поехала в Пакистан из-за неясной ситуации с руководством Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отмена поездки спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану связана с отсутствием четкого понимания, кто руководит Исламской Республикой, передает РИА «Новости».

    Президент США в своей соцсети Truth Social отметил: «Никто не знает, кто главный, включая их». По его словам, сейчас в руководстве Ирана царят «неразбериха и междоусобицы».

    Он добавил, что поездка заняла бы слишком много времени и потребовала бы значительных усилий.

    Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «у нас на руках все карты, у них – никаких». Он также заявил: «Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать – позвонить».

    Газета Axios приводит слова Трампа о том, что отмена поездки не связана с возможным возобновлением американских атак. «Нет, не означает. Мы об этом еще не думали», – сообщил он журналистам.

    Ранее президент США отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

    Американский лидер указывал на отсутствие в Иране легитимных для диалога руководителей.

    25 апреля 2026, 20:39 • Новости дня
    Тысячи противников Нетаньяху вышли на масштабный митинг в Тель-Авиве

    Протестующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Массовая антиправительственная акция протеста состоялась на театральной площади Тель-Авива на фоне продолжающегося режима прекращения боевых действий.

    Крупная демонстрация сторонников левого политического спектра прошла в центре города, передает РИА «Новости».

    Активисты традиционно выразили несогласие с курсом правого кабинета министров под руководством Биньямина Нетаньяху. Мероприятие было официально согласовано с властями, поэтому дежурившие на месте крупные силы полиции не вмешивались в происходящее.

    Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Одно из главных требований либеральной общественности заключается в создании государственной комиссии. Она должна расследовать причины провала в предотвращении атаки движения ХАМАС седьмого октября 2023 года. Этот инцидент привел к затяжным военным конфликтам, продолжающимся уже два с половиной года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники многотысячной акции в Тель-Авиве рнеделю назад потребовали прекращения вооруженного конфликта.

    Ранее несколько сотен человек провели марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    25 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации свыше 15 членов «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные на юге Ливана были ликвидированы более 15 боевиков шиитского движения, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась о результатах операций против шиитского движения на юге Ливана за прошедшие выходные, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ ликвидировал более 15 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана в течение выходных... Ликвидированные боевики представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Накануне израильские военные фиксировали пуск двух снарядов со стороны Ливана. Один из них удалось перехватить, другой упал на незаселенной территории.

    Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Однако позже иранская сторона заявила о срыве договоренностей из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану. Такую же позицию выразил Пакистан, выступающий посредником. Трамп при этом подчеркнул, что ливанская территория не была включена в соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали огневую позицию на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля точечным ударом уничтожила боевика возле ракетной пусковой площадки.

