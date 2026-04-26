МИД России сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в ходе атак в Мали

Tекст: Денис Тельманов

МИД сообщил, что российские граждане не пострадали во время недавних нападений террористов в Мали, передает ТАСС. Посольство России в Бамако находится в постоянном контакте с компетентными малийскими ведомствами для уточнения информации о ситуации и безопасности соотечественников, подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты отметили, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группировки совершили серию скоординированных атак в столице Мали и прилегающих регионах. «Согласно данным посольства России в Бамако, никто из соотечественников по состоянию на текущий момент не пострадал. Диппредставительство находится в постоянном контакте с компетентными ведомствами Мали», – заявили в МИД.

МИД России выразил глубокую обеспокоенность по поводу происходящих событий и подчеркнул, что действия террористов представляют непосредственную угрозу стабильности дружественного России малийского государства.

Также на Смоленской площади обратили внимание на возможную причастность западных силовых структур к подготовке бандформирований, совершивших нападения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дипмиссия России в Мали осудила нападения исламистов. Российские военные из Африканского корпуса сдержали атаку джихадистов с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

Ранее появились сообщения, что в районе главной военной базы Кати возле столицы Бамако прогремели взрывы и раздались звуки стрельбы.