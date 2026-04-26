В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

Tекст: Денис Тельманов

Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.