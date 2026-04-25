Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в стране

Посольство России в Мали осудило нападения боевиков, которые произошли 25 апреля в разных районах страны, сообщает ТАСС.
«Посольство РФ в Мали решительно осуждает совершенные 25 апреля подлые нападения вооружённых террористических группировок в разных районах страны. Рассматриваем подобные преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства», – говорится в заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты подчеркнули, что атаки удалось отбить благодаря решительным и скоординированным действиям Вооружённых сил Мали.
Посольство выразило солидарность с руководством и народом этой африканской страны, а также поддержало стремление малийского общества к миру, безопасности и устойчивому развитию.
Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.
Ранее Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что ситуация в стране находится под контролем властей, несмотря на атаки боевиков в почти десяти городах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский корпус России отбил атаку двух тысяч боевиков в Мали с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.
Правительственные войска Мали отразили нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке освобожденных территорий.