Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в стране

Tекст: Денис Тельманов

Посольство России в Мали осудило нападения боевиков, которые произошли 25 апреля в разных районах страны, сообщает ТАСС.

«Посольство РФ в Мали решительно осуждает совершенные 25 апреля подлые нападения вооружённых террористических группировок в разных районах страны. Рассматриваем подобные преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства», – говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркнули, что атаки удалось отбить благодаря решительным и скоординированным действиям Вооружённых сил Мали.

Посольство выразило солидарность с руководством и народом этой африканской страны, а также поддержало стремление малийского общества к миру, безопасности и устойчивому развитию.

Дипломаты также выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что ситуация в стране находится под контролем властей, несмотря на атаки боевиков в почти десяти городах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский корпус России отбил атаку двух тысяч боевиков в Мали с помощью ударных вертолетов и FPV-дронов.

Правительственные войска Мали отразили нападения вооруженных группировок на стратегические объекты и приступили к зачистке освобожденных территорий.