На подлете к Москве сбит украинский дрон

Система противовоздушной обороны Министерства обороны сбила беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max-канале.
На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Минобороны сбило дрон, направлявшийся к Москве, обломки упали на землю
Система противовоздушной обороны Министерства обороны сбила беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max-канале.
На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Владимир Путин подписал ряд законов, подготовленных по инициативе «Единой России», сообщается на сайте партии.
Один из подписанных законов освобождает организации общественного питания, работающие по упрощенной системе налогообложения или патенту, от уплаты НДС до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержку малого бизнеса в сфере общепита.
Другой закон защищает трудовые права граждан, вернувшихся со службы: такие сотрудники теперь будут иметь преимущество в сохранении рабочего места при сокращении штата. Закон был принят по инициативе «Единой России».
Также в числе подписанных документов – закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость услуги по бесплатной догазификации, включая технологическое подключение к ряду социальных объектов, таких как фельдшерские пункты, врачебные кабинеты, амбулатории и котельные. Это позволит облегчить доступ к газу для социально значимых учреждений.
Ещё один закон расширяет права супругов погибших участников спецоперации на Украине: они смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний. Соответствующая инициатива направлена на дополнительную поддержку семей погибших военнослужащих.
Кроме того, расширен перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь под защитой окажутся компенсации за самостоятельно приобретённые до 1 января 2025 года реабилитационные средства и услуги, а также купленные ветеранами протезы.
Военный эксперт Кнутов: Украинские дроны облегчают для увеличения дальности ударов
«Основная задача атаки на Урал – оказать психологический эффект. В Екатеринбурге удар целенаправленно был нанесен по 32-этажному жилому дому (ЖК «Тринити»), чтобы вызвать общественный резонанс и так далее. Это тактика террористов, киевский режим использует ее постоянно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов, историк войск ПВО.
По его словам, Украина модернизирует свои дроны ради увеличения дальности полета, в том числе за счет снятия шасси и запуска с катапульты, чтобы облегчить вес изделия. С этой же целью используется «рваный полет», в ходе которого двигатель временно отключается и БПЛА просто планирует. «Таким образом достигается экономия топлива», – рассказал эксперт.
Также дальность увеличивается за счет уменьшения боевой части. На это может указывать то, что при попадании в жилой дом в Екатеринбурге повреждения ограничились выбитыми стеклами и локальным задымлением, без серьезных разрушений конструкций. «Возможно, боевая нагрузка не превышала нескольких килограмм», – предположил Кнутов.
То, что украинские беспилотники смогли долететь до Урала, преодолев более 1700 км, ставят новые вызовы для ПВО в регионах. «В советское время рубежи ПВО закрывали всю территорию страны. В дополнение к эшелонированной ПВО существовала объектовая противовоздушная оборона. То есть конкретный объект прикрывался зенитно-ракетными дивизионами и истребительной авиацией. Но эта система целенаправленно была разрушена после распада СССР», – напомнил Кнутов.
Сейчас эшелонированная ПВО восстановлена для защиты Москвы и Центрального экономического района (ЦЭР). «Все, что касается остальной территории, здесь эти задачи надо решать. Сегодня со спутников делаются фотографии любых комплексов ПВО в высоком разрешении. Это позволяет определить его тип и боевые характеристики. Зная это, можно составить зону радиолокационной видимости РЛС и проложить маршрут, чтобы пролететь незамеченным», – отметил спикер.
Для комплексного решения задачи необходимо создавать рубеж от Баренцева до Черного моря. А для повышения плотности обороны отдельных объектов помимо резервистов можно было бы привлекать сотрудников частных охранных предприятий (сейчас такая практика распространилась на Украине). «Создание новых рубежей ПВО – это дорогостоящий и трудоемкий проект, но его надо реализовывать. В советское время мы создавали рубежи протяженностью 1500 км и более. Они оправдывают себя в будущем. Также необходимо развивать лазерное и электромагнитное оружие, без которого нам не обойтись в силу того, что это гораздо дешевле и эффективнее, чем зенитные ракеты», – подчеркивает эксперт.
Кнутов при этом не исключает вероятность того, что для атаки целей на Урале запуск дронов производился не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния.
Он напомнил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть дрон-ракета Areion. Этот комплекс был представлен в середине апреля как развитие проекта «Паляниця». Ракета поставляется в специальном транспортно-пусковом контейнере. Она совместима с пусковыми установками противокорабельного комплекса «Нептун», но также может запускаться с обычных автомобильных прицепов или полуприцепов.
«С фуры, сняв брезент, можно запустить пару таких дронов. Я не исключаю такой вариант. Но для этого нужно, чтобы фура с беспилотниками проехала на территорию России... Это не так просто, но мы помним операцию ВСУ «Паутина», когда противник сумел найти способ доставить большое количество дронов и пусковых установок на территорию России», – напомнил собеседник.
Также нельзя исключать, что беспилотники могли быть изготовлены на территории России, потому что «под видом волонтеров сегодня можно приобрести необходимые запчасти для сборки военных дронов».
Кнутов подчеркивает, что Украина с помощью Германии и Франции ведет разработку баллистической ракеты из композитных материалов на основе технологий комплекса С-300. «Эта ракета будет иметь дальность около 700 километров и боевую часть до 850 кг. Планируется, что она сможет долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Нужно готовиться к отражению всех этих ударов», – считает спикер.
В субботу рано утром взрывы впервые прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. Украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована.
В регионе был введен режим «Ковер», воздушное пространство было закрыто на всех высотах, активно работали системы противовоздушной обороны. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак. Он отметил, что враг не способен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.
Россия оказалась единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат, сообщает РИА «Новости». Левашенко подчеркнула: «Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия. Только у нас он извлекается как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений». В других странах при переработке циркониевых руд получают только цирконовые концентраты.
Уникальный концентрат производится лишь на одном российском предприятии и используется при изготовлении огнеупорных материалов, защитных конструкций, в керамике и литейном производстве. По словам Левашенко, стоимость бадделеитового концентрата почти втрое выше премиального циркониевого концентрата и превышает 2400 долларов за тонну на спотовом рынке.
Эксперт отметила, что высокая цена и стабильность стоимости связаны с уникальностью сырья и ограниченным спросом. На мировых рынках цена бадделеитового концентрата практически не зависит от колебаний.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением прервал попытку Дональда Туска сделать шутку об отсутствии России на саммите Евросоюза, передает РИА «Новости».
Польское издание Onet описало ситуацию, когда Туск, выступая перед журналистами, начал говорить, но был прерван появлением Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.
В этот момент Туск поприветствовал словацкого коллегу, после чего нервно моргнул и попытался объясниться перед журналистами.
В материале отмечается, что изначально Туск хотел намекнуть на присутствие стран с пророссийскими взглядами на саммите, однако неожиданное появление Фицо вынудило польского премьера оправдываться. В частности, Туск заявил: «Нет-нет, это была шутка», отметив, что его слова не следует воспринимать всерьез.
О скоропостижной смерти Героя России Алексея Петрова сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале Max.
По его словам, Петров был человеком исключительного мужества и несгибаемой силы духа, до конца оставался верен воинскому долгу, своим товарищам и Родине.
Ефрейтор Петров участвовал в специальной военной операции, где под позывным Медведь проявил героизм, штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты и лично уничтожил несколько пулеметных точек. В результате боев он ликвидировал десятки боевиков и единиц техники, получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.
Несмотря на тяжелейшие ранения, Петров продолжал активно жить, встречался с семьями погибших, поддерживал боевых товарищей и своим примером показывал силу духа. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и товарищам Алексея Рафаэловича.
Петров родился в Магасском наслеге Верхневилюйского района Якутии, а с 22 июня 2024 года служил в рядах 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.
Путин: Предсказания Жириновского были основаны на глубоком знании
Президент России Владимир Путин отметил, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на глубоком знании материала, сообщают «Вести».
«Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил. Он был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в Жириновском сочеталось то, что на первый взгляд кажется несочетаемым. «В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. <…> Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором. В нем сочеталось многое, что на первый взгляд является несочетаемым. Но в этом и был весь Жириновский», – сказал Путин.
Ранее Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Жириновского на государственном уровне.
МИД счел автоголом слова посла Франции об интервью Лаврова
Заявления французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы не выдерживают никакой проверки фактами, передает ТАСС. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобные высказывания являются настоящим «автоголом» для репутации Франции.
«Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дипломаты задались вопросом, почему после выхода беседы с Сергеем Лавровым телеканал France Televisions подвергся настоящей травле со стороны либеральных коллег на Западе.
На Смоленской площади с иронией напомнили, как французская «приверженность плюрализму» отражается на российских журналистах. Представителям прессы из РФ систематически закрывают доступ на мероприятия в Елисейском дворце и отказывают в аккредитации, в том числе на Олимпийские игры в Париже.
Кроме того, в феврале французский регулятор заблокировал еще 35 сайтов российских СМИ.
В МИД добавили, что именно во Франции зародилась идея делить медиа на «белые», «серые» и «черные» в зависимости от их благонадежности, и сейчас Париж активно внедряет эти инструменты цензуры.
Эксперт Потапов: ВСУ могли применить дешевый аппарат для удара по Екатеринбургу
Вооруженные силы Украины могли запустить по Екатеринбургу аппарат FP-1 из Харьковской области, передает ТАСС.
Официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов пояснил: «Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1 800 км».
По словам эксперта, этот беспилотник способен преодолеть такую дистанцию при снижении веса боевой нагрузки. Сборка аппарата происходит на Украине, а его стоимость составляет около 50 тыс. долларов. Характер незначительных повреждений здания указывает на тестовый характер пуска.
Специалист полагает, что противник испытывает новые двигатели или конструктивные решения для увеличения дальности полета.
Ранее Министерство обороны впервые отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Свердловской и Челябинской областями.
Всего за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 127 вражеских дронов над регионами страны.
Эксперт Онуфриенко: ВСУ потеряли форпост после освобождения ВС РФ села Бочково
«Долгое время – еще за год до боев за Волчанск – река Волчья являлась некой «непреодолимой» преградой. А после того, как мы начали наступательную операцию восточнее волчанских хуторов, был освобожден, помимо села Бочково, значительный участок – больше 10 километров по южному берегу реки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Село Бочково находится на правом берегу. Река Волчья в этом районе течет на запад, поэтому ее правый берег является северным по отношению к руслу. Таким образом, контроль над правым берегом реки Волчья делает Бочково именно форпостом, а не просто очередным селом, потому что преимущество позиций на этом берегу перед левым очевидно.
«Именно вдоль реки на южном берегу выстраивалась система укрепрайонов противника. При недостатке личного состава он оказался не в состоянии обеспечить достойное огневое сопротивление. После того, как опорные пункты противника сбиты, дальше идти будет легче. За рекой Волчья находятся высоты, которые уже под нашим контролем. Поэтому дальнейшее продвижение будет сопряжено с меньшими затратами и потерями», – пояснил собеседник.
В сводке Минобороны не случайно сделан акцент на применение FPV-дронов в ходе штурма Бочково. Это означает, что никаких классических атак бронетехникой не было. «Бочково штурмовали малыми пехотными группами при поддержке дронов. Ни на одном из участков фронта с обеих сторон нельзя сосредоточить достаточное количество личного состава и бронетехники для классической атаки. Не говоря уже о том, что преодоление таких водных препятствий как река Волчья с илистым дном на бронетехнике, мягко говоря, неразумно. Это была бы бессмысленная потеря «брони» и личного состава», – добавил Онуфриенко.
По мере наступления российских войск в Харьковской области единая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «оттягивается все дальше к югу».
«Из глубины этой территории удары могут наноситься вплоть до Белгорода. Шебекино и все остальные населенные пункты при существующей дальности дронов и чешских систем залпового огня Vampire в 70 километров находятся в зоне риска, поэтому нам еще достаточно далеко идти на юг. Отбитые у врага пару километров принципиально ничего не меняют для повышения безопасности приграничных районов Белгородской области», – подчеркивает спикер.
По данным Минобороны, в результате действий военнослужащих 126-го мотострелкового полка группировки «Север» установлен контроль над селом Бочково в Харьковской области.
По сообщениям украинских источников, российские штурмовики выбили подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ в ходе ожесточенных столкновений.
Также группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Терновой, Избицкого и Шестеровки Харьковской области.
Село Бочково было форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. По информации Минобороны, «перед началом штурма военнослужащие активно применяли артиллерию». «Значительную роль сыграли подразделения войск беспилотных систем, которые круглосуточно вели разведку и передавали точные координаты противника для корректировки огня и использования ударных FPV-дронов», – говорится в сообщении ведомства.
В сообщении также отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
В документальном фильме телеканала «Вести» «Владимир Жириновский» президент России Владимир Путин рассказал о своем последнем телефонном звонке лидеру ЛДПР.
«Помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими. «Мне же еще рано уходить, – сказал он. – Я ведь еще нужен России», – рассказал Путин.
Президент отметил, что в этом и заключался характер Жириновского и его отношение к делу и стране.
«Он все мерил на то, чтобы послужить Родине», – сказал Путин.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В память о нем Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий, в состав которого вошли 35 человек.
Депутаты Госдумы предложили Центробанку выпустить памятную монету с изображением политика.
За последние шесть месяцев контейнеровоз неоднократно заходил в американские порты. В КСИР заявили, что судно совершило «многочисленные морские нарушения», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.
По информации сервиса MarineTraffic, геолокация корабля не обновлялась уже более двух суток. В последний раз системы слежения фиксировали транспорт в Оманском заливе к западу от города Кухестак.
Ранее греческие журналисты сообщали об обстреле этого транспорта вблизи иранских территориальных вод. Сообщалось, что контейнеровоз находится под управлением датской компании Maersk и зафрахтован группой Technomar.
Михаил Мишустин рассказал о полученном от Владимира Жириновского совете в ходе встречи с фракцией ЛДПР во время обсуждения его кандидатуры на пост главы правительства, передают «Вести».
По словам премьера, разговор с представителями партии начался с острых вопросов, на которые он сразу пытался ответить подробно и по существу.
Мишустин отметил, что Жириновский тогда посоветовал ему брать паузу перед ответом: «Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», – вспомнил премьер слова политика.
Премьер подчеркнул, что Жириновский отличался спокойствием и выдержкой, а его советы нередко были добрыми и полезными. Мишустин добавил, что если бы многие прислушивались к подобным рекомендациям, то могли бы многого добиться.
Владимир Жириновский бессменно руководил ЛДПР более 30 лет и избирался депутатом Государственной думы всех восьми созывов. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В текущем году ему могло бы исполниться 80 лет.
Ранее Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с Жириновским, когда звонил основателю партии ЛДПР в клинику в 2022 году, чтобы поддержать его.
Также Путин назвал предсказания основателя ЛДПР результатом глубоких знаний.
Напомним, президент Владимир Путин глава государства подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР на государственном уровне.
Жога заявил, что регионы Урала оказались в зоне риска по атакам беспилотников, передают «Вести». Он отметил, что враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому наносит удары по гражданским объектам, подчеркнув необходимость бдительности для жителей региона.
Рано утром 25 апреля украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Ленинском районе Екатеринбурга, в результате чего пострадали шесть человек, а одна женщина была госпитализирована. Кроме того, система ПВО успешно отразила атаку на инфраструктурный объект в Челябинской области.
Жога также обратился к жителям Челябинской и Свердловской областей, призвав их сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.
Экстренный случай произошел на рейсе Уфа – Новосибирск – Владивосток, когда троим пассажирам стало плохо.
Бортпроводники объявили о поиске медика, и на помощь откликнулась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической больницы Уфы, которая летела на Дальневосточный конгресс, передает РИА «Новости».
В больнице сообщили, что сначала Кулова оказала помощь мужчине с резким падением артериального давления, у которого проявлялись слабость и головокружение. Врач воспользовалась аптечкой первой помощи, находившейся на борту, и стабилизировала его состояние.
Следом еще один пассажир, донор, который сдавал кровь перед полетом, потерял сознание. Кулова также оказала ему необходимую медицинскую помощь.
Вскоре третий мужчина также потерял сознание, и врач, несмотря на сложные обстоятельства, действовала быстро и уверенно, руководствуясь всеми инструкциями.
Все мужчины были успешно стабилизированы и после посадки переданы наземной медицинской бригаде в состоянии средней тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Инфраструктура портов и склады получили повреждения после взрывов под Одессой
В результате серии взрывов инфраструктура портов в Одесской области получила значительные повреждения, сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает ТАСС.
«Одесская область. Повреждена припортовая инфраструктура, складские помещения», – написал украинский чиновник в своем Telegram-канале.
Cообщения о сильных взрывах в регионе начали поступать еще в ночь на субботу.
