Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, специалисты Института прикладной геофизики сообщили о двух вспышках класса М, зафиксированных на Солнце в субботу.

Первая вспышка типа M1.3 была зарегистрирована в 10:59 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27), ее продолжительность составила семь минут.

Вторая вспышка класса M1.1 произошла в 17:30 по московскому времени в группе пятен 4424 (N17E38) и длилась десять минут.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр, при этом каждый следующий класс увеличивает мощность в десять раз.

Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ИКИ РАН зафиксировал на Солнце двойную вспышку предпоследнего класса мощности. На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65.

Через неделю после продолжительного спокойного периода ожидается очередной всплеск геомагнитной активности.